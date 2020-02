L’enregistrement de la bataille de l’Académie pour les accusations d’agression sexuelle entre en médiation

La guerre très publique et très controversée entre la Recording Academy et la PDG déchue Deborah Dugan aurait entamé une médiation.

Des sources au courant de la question fuient maintenant que des pourparlers de règlement sont en cours. On ne sait pas quand les discussions sur le règlement ont commencé, bien que des sources de Variety disent que les négociations se déroulent depuis plusieurs jours. Malgré la «suspension», Dugan ne devrait pas reprendre son poste à la Recording Academy, qu’elle occupait entre début août et mi-janvier 2019. Les conditions financières possibles de l’accord n’ont pas été divulguées.

Deborah Dugan, une vétéran de l’industrie de la musique et ancienne PDG de (RED), a commencé à se heurter aux supérieurs de la Recording Academy peu de temps après son embauche. Des mémos diffusés en interne (et très critiques) rédigés par Dugan ont été divulgués au public, et avant la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards, Dugan a présenté ses allégations, y compris des accusations de harcèlement sexuel, un processus de nomination aux Grammy corrompu et des poursuites judiciaires corrompues. -pratiques de consultation. Peut-être, la revendication la plus accablante de Dugan était que l’ancien PDG de la Recording Academy, Neil Portnow, avait commis un viol.

L’Académie a mis Dugan en congé, citant une plainte officielle concernant les abus et les mauvais traitements (qui, a-t-il finalement été révélé, a été présentée par Claudine Little, une assistante de direction qui travaillait auparavant pour Neil Portnow). Dugan a ensuite déposé une plainte et a parlé de ses affirmations sur plusieurs talk-shows. Beyoncé, Jay-Z et Taylor Swift ont boycotté le 62e Grammys annuel, manifestement pour protester contre le traitement de Dugan et les injustices qu’elle a alléguées (ou la simple laideur de toute la situation).

Un mémo interne (et par la suite divulgué) de l’Académie de l’Enregistrement écrit par Harvey Mason Jr. a mis en lumière les mesures prises par l’organisation pour réfuter les affirmations de Dugan. Un cabinet d’avocats tiers enquête sur Joel Katz, l’avocat Dugan accusé de harcèlement sexuel; de manière significative, la Recording Academy n’emploie pas d’équipe juridique interne et Katz est simplement un consultant. En outre, il a été indiqué que le processus de vote aux Grammy, bien qu’équitable, souffre d’un manque de connaissance du public.

Plus tôt, on a appris que Dugan et l’Académie avaient presque finalisé un règlement de plusieurs millions de dollars en décembre. Mais cet accord a manifestement échoué.