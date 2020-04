L’enregistrement d’isolement: diffusions en direct et plus de Frankie Cosmos, Safdie Brothers, d’autres

Avec les fans de musique responsables de leur auto-isolement et de la distance sociale et des lieux bloqués, les artistes trouvent des moyens créatifs de naviguer dans l’épidémie de coronavirus et son impact profond sur les industries du divertissement. Pour vous aider à garder une trace, Pitchfork rassemble une liste quotidienne de flux de concerts, de rassemblements numériques, d’efforts de soutien communautaire et d’autres efforts que les artistes entreprennent pour favoriser le bien-être de chacun. Revenez à cette page chaque jour pour de nouvelles listes et récapitulations.

Samedi 4 avril 2020

Indien néon: Tous les samedis soirs à 21h Pacifique (minuit Eastern), Neon Indian sera DJ sur Instagram.

Vendredi 3 avril 2020

Frankie Cosmos: Chaque vendredi soir d’avril à 21h, Frankie Cosmos fera des sets sur Instagram Live (avec la promesse d’invités surprises).

La lumière dans le grenier: Light in the Attic présente Light in the Attic & Friends at Home, un concert de charité où tout l’argent ira au fonds de secours COVID-19 de MusiCares. Les artistes incluent Ben Gibbard, Devendra Banhart, Jim James, Jarvis Cocker, Fred Armsen, Gruff Rhys, Barbara Lynn, et plus encore. Il commence à 19 h. Eastern sur les chaînes YouTube et Twitch de LITA.

Rick Maguire: Rick Maguire de Pile diffuse en direct de

Église de l’Alliance de Boston à 20 h Est. Il soulèvera

argent pour couvrir

perdu des fonds de sa tournée solo annulée.

Jeudi 2 avril 2020

Benjamin Gibbard: La série de concerts à domicile du chanteur Death Cab pour Cutie se poursuit chaque semaine tous les jeudis soirs à 21 h. Est.

Des Ark: Après avoir annoncé qu’elle quitterait la musique en raison du sexisme dans l’industrie, Aimée Argote de Des Ark a annoncé qu’elle animerait un spectacle solo à domicile à 20 h. Eastern sur Instagram.

Festival Indieheads: Deuxième journée de r / indiehead

festival met en vedette Ratboys, Young Guv et Saintseneca, entre autres.

Yung Lean: Yung Lean organise le livestream «live @ the back of the truck» sur son YouTube. Branchez-vous ci-dessous à 14 h 00. Est.

Mercredi 1 avril 2020

Baby’s All Right Baby TV: La salle de musique de Brooklyn Baby’s All Right lancera sa nouvelle plate-forme de diffusion en continu Baby TV. Les billets pour chaque spectacle seront vendus selon une échelle mobile de 5 $ à 50 $ avec une option pour en donner plus. “Les bénéfices seront partagés entre l’artiste, le personnel de Baby’s All Right et Make The Road NY.” Plus d’informations sont disponibles ici. La série démarre le 1er avril avec des performances de Why Bonnie et Peaer. Les futurs spectacles incluent Locate, S1, JOTAY et Cam Tony, alias Mac Demarco.

Double Double Whammy House Show: Le label de Brooklyn organise une émission house sur Instagram avec Mirah, Dave Benton (Trace Mountains), Yowler, Long Beard, Told Slant, et plus encore. Les festivités commencent sur Instagram du label à 19h. ET.

Fader Fort: Le deuxième jour du livestream Digital Fort commence à 10 h 00 HE et se termine à 19 h 00.

Festival Indieheads: Le populaire subreddit r / indieheads organise un festival en ligne de deux jours. La première

journée comprend oso oso,

Dogleg, et plus encore.

Julien Baker: Julien Baker effectuera une session en direct dans le cadre de la série «Playing From Home» de CLIF Green Notes au profit de MusiCares. Il est diffusé en direct sur la page Instagram de Baker à 18 h. Est.

Smithsonian Folkways: Folkways diffuse un concert «Artistes en résidence» sur Facebook. Les représentations de Kaia Kater, Rahim AlHaj et Isa Burke commencent à 16 h. Est.

Mardi 31 mars 2020

Bandsintown: À partir de 7 h, heure de l’Est, la chaîne Bandsintown sur Twitch héberge les sessions sans fin. Les interprètes incluent Imogen Heap et Flux Pavillion.

Christine et les reines: Chris emmène la chanteuse belge Angèle à sa session quotidienne Instagram Live.

Fader Fort: Le premier jour du Digital Fort comprend 070SHAKE, Control Top, Dogleg, Girlpool, Half Waif, Jessie Reyez, Noah Cyrus, Porches et bien d’autres. Le livesteam commence à 10 h 00 HE et se termine à 19 h 00.

Courrier du ♥️ à 18h avec @angele_vl, rejoignez-nous pour le grand debrief en instalive — Chris (@QueensChristine) March 31, 2020

Lundi 30 mars 2020

Elara: photos: Les frères Safdie lancent une station de radio sous leur bannière de production Elara. La première

Versement

met en vedette Wayne Uncut Gems

Diamond aka «The

Bel homme plus âgé. ” Écoutez ci-dessous.

Métronomie: Joe Mount héberge “Metronomy TV”, un livestream hébergé depuis son studio sur Instagram du groupe. Il est prévu de présenter des invités spéciaux, des performances en direct, des questions-réponses et plus encore.

Charli XCX: Charli XCX continue ses livestreams Instagram avec une autre semaine de collaborations. Elle débute avec une session de coaching vocal avec Tove Lo, à partir de 15 heures. ET. D’autres apparitions cette semaine incluront Orville Peck et Rina Sawayama.

Playlists

Drag City: Le label indépendant de Chicago a créé une liste de lecture “squeaky clean” appelée “Disinfecting Wipes” dans l’espoir d’apaiser les peurs et d’essuyer l’ardoise.

Hamilton Leithauser: Leithauser invite les fans à sa “quarantaine”

enfer”

et prendre des suggestions pour sa liste de lecture “guitares désaccordées”.

Kevin Drew: Kevin Drew de Broken Social Scene a créé la liste de lecture Calm Jams for the Times of Now. La première édition présente son

œuvres d’ambiance préférées.

La lumière dans les registres du grenier: Le label de réédition Light in the Attic fait du crowdsourcing pour sa nouvelle playlist Calm in the Attic: An

Liste de lecture ambiante pour Stressful Times.

Matt Berninger: Matt Berninger du National a lancé le Social Distancing

Distorsion

liste de lecture pour aider les gens à «rester en bonne santé, corps et esprit».

Indien néon: Un nouveau mix disco Italo d’Alan Palomo a été réalisé dans le but de lever des fonds pour le soulagement de COVID-19 à Syracuse, en Italie. Faites un don ici.

Phoebe Bridgers: L’auteure-compositrice de The Stranger in the Alps a dévoilé sa casquette à Bhad Bhabie avec une playlist coquine d’isolement qui joue sur la phrase qui a rendu Danielle Bregoli célèbre.

Le domaine du Prince: Une nouvelle playlist Prince organisée par des fans intitulée “Prince called Music Is Medicine”

est arrivé grâce à sa succession. “Prince a dit un jour,” Emotionnellement,

Je reste centré sur la musique. C’est le meilleur médicament au monde »,»

la succession a écrit dans une déclaration. “Dans ce moment d’incertitude, les fans

du monde entier se sont réunis pour aider à organiser cette

liste des carrières les plus édifiantes, curatives et

chansons de bien-être. ”

Steve Gunn: Le guitariste et auteur-compositeur a partagé Inside Out, une liste de lecture avec de la musique d’Ennio Morricone, Psychic TV, Robert Wyatt, et bien plus.

100 gecs: Les gecs rejoignent le jeu de playlist. «Potions d’oreille», écrit le duo.

“Son idk de musique ….”

.