L’enregistrement d’isolement: diffusions en direct et plus de James Blake, Sufjan et d’autres

Avec les fans de musique responsables de leur auto-isolement et de la distance sociale et des lieux bloqués, les artistes trouvent des moyens créatifs de naviguer dans l’épidémie de coronavirus et son impact profond sur les industries du divertissement. Pour vous aider à garder une trace, Pitchfork rassemble une liste quotidienne de flux de concerts, de rassemblements numériques, d’efforts de soutien communautaire et d’autres efforts entrepris par les artistes pour favoriser le bien-être de chacun. Revenez à cette page chaque jour pour de nouvelles listes et récapitulations.

Mardi 24 mars 2020

Camp Cope: À 15h30 À l’est, Camp Cope accueillera un festival en ligne. Distant Together 2: Lost in Your Living Room présente Stef

Fi de Big Joanie, Rosei Tucker, et plus encore.

Sarah Harmer: La chanteuse folk canadienne Sarah Harmer a dû annuler sa tournée en raison d’un coronavirus. À 20 heures. Eastern, elle va

effectuer

sur Facebook Live et Instagram Live. Elle écrit: “Je pense que

vous pouvez envoyer des demandes (ou des chahuts) au fur et à mesure du spectacle et nous

(mon assistant technologique amoureux et moi) essaierons de le comprendre dans

temps réel!”

Lundi 23 mars 2020

Caleb Landry Jones: L’acteur et musicien Caleb Landry Jones jouera sur

Instagram en direct à 14 h Est. Le concert sera diffusé sur Jones ’

label Sacred Bones »

Compte Instagram.

Christine et les reines: À 2 heures de l’après-midi. Eastern, Chris jouera un #TogetherAtHome

concert pour Global Citizen. Il sera diffusé sur Chris ”

Instagram.

Don Giovanni Records: Le label héberge Going the Distance, un festival de musique de 20 groupes d’une journée sur Instagram. Il est prévu de présenter

performances de Downtown Boys, Noun, Amy Klein, Worries, Bad Moves,

DJ Haram, Mikey Erg, Teenage Halloween, Lee Bains III, Jeffrey Lewis,

et Fat Tony. Accorder

ici à partir de 1

p.m. Est.

James Blake: James Blake traite

fans à un Instagram Live

concert à 15 h Est.

Jazz au Lincoln Center: Le programme de diffusion en direct se poursuit ce soir à partir de 20 h 30. Eastern avec un set d’Emmet

Cohen.

Jens Lekman: Après avoir annulé sa tournée, l’ancien chanteur-compositeur-interprète s’est engagé à jouer des «émissions personnelles» sur Skype cette

semaine du 23 au 29 mars. Ceux qui signent

en haut

sera en lice pour recevoir un appel de Lekman, qui jouera un

chanson de son choix avant de passer au prochain fan.

Jessie Ware: À 14h30 Eastern, la chanteuse britannique invite

fans sur Instagram en direct pour «parler disco, Corona, nourriture,

Lennie … n’importe quoi! ”

Kevin Morby: L’auteur-compositeur-interprète est le dernier à jouer un «Stay Away Show» pour La Blogothèque. Rendez-vous sur leur Instagram

En direct à partir de 14 h Est

pour le regarder.

Sarah Louise: Sarah Louise, artiste de Caroline du Nord, dirigera la méditation en direct et le bain sonore

sessions du lundi au

Vendredi à 16h15 Est. Elle accueillera également des concerts virtuels et

soirées dansantes à 20 h Le samedi de l’Est. L’intention de Louise avec

ces pratiques consistent à «construire un espace sûr pour que nous soyons tendrement avec

tout ce qui est présent pour nous. ”

Sufjan Stevens / Lowell Brams: Sufjan Stevens et son beau-père sortent

leur nouveau record

Aporia

de bonne heure. Il fait ses débuts à 15 heures. Est.

Playlists

Drag City: Le label indépendant de Chicago a créé une liste de lecture “squeaky clean” appelée “Disinfecting Wipes” dans l’espoir d’apaiser les peurs et d’essuyer l’ardoise.

Hamilton Leithauser: Leithauser invite les fans à sa “quarantaine”

enfer”

et prendre des suggestions pour sa liste de lecture “guitares désaccordées”.

Kevin Drew: Kevin Drew de Broken Social Scene a créé la liste de lecture Calm Jams for the Times of Now. La première édition présente son

œuvres d’ambiance préférées.

La lumière dans les registres du grenier: Le label de réédition Light in the Attic fait du crowdsourcing pour sa nouvelle playlist Calm in the Attic: An

Liste de lecture ambiante pour Stressful Times.

Matt Berninger: Matt Berninger du National a lancé le Social Distancing

Distorsion

liste de lecture pour aider les gens à «rester en bonne santé, corps et esprit».

Phoebe Bridgers: L’auteure-compositrice de The Stranger in the Alps a dévoilé sa casquette à Bhad Bhabie avec une playlist coquine d’isolement qui joue sur la phrase qui a rendu Danielle Bregoli célèbre.

100 gecs: Les gecs rejoignent le jeu de playlist. «Potions d’oreille», écrit le duo.

“Son idk de musique ….”

