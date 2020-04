L’enregistrement d’isolement: livestreams et plus de Ariana Grande, Brittany Howard, Offset

Avec les fans de musique responsables de leur auto-isolement et de la distance sociale et des lieux bloqués, les artistes trouvent des moyens créatifs de naviguer dans l’épidémie de coronavirus et son impact profond sur les industries du divertissement. Pour vous aider à garder une trace, Pitchfork rassemble une liste quotidienne de flux de concerts, de rassemblements numériques, d’efforts de soutien communautaire et d’autres efforts entrepris par les artistes pour favoriser le bien-être de chacun. Revenez à cette page chaque jour pour de nouvelles listes et récapitulations.

Lundi 27 avril 2020

Ariana Grande: La série de concerts mensuels SubCulture

concert virtuel de l’actuel résident artistique Jason Robert Brown,

avec Ariana Grande et Shoshana Bean. Le livestream sera

accessible à tous; Brown encourage les dons à SubCulture

Fonds de secours pour le site et ses

Personnel. Diffusez-le ici à 20 h

Est.Brittany Howard: Brittany Howard reprendra le spectre de SiriusXM du 27 avril au 15 mai. Retrouvez les détails ici.John Doe: John Doe donne un set à 21h Eastern sur Instagram de Spin.Metallica: Metallica poursuit sa série Metallica Mondays en diffusant des images d’un concert de 1991 sur YouTube. La diffusion démarre à 20 h. Est.Le National: Comme ils le font toujours à cette heure (17 h, heure de l’Est) … le National organise son «événement communautaire passionnant».

Mardi 28 avril 2020

Mercredi 29 avril 2020

Joan Shelley et Nathan Salsburg: Joan Shelley et Nathan Salsburg joueront un set sur Facebook et Instagram Live à 19 h. Est. La performance est en collaboration avec Duke Arts et WXDU Durham.Nilüfer Yanya: La série Instagram Live de Pitchfork se poursuit cette semaine avec Nilüfer Yanya à 16 heures. Est.Offset et amis: Offset, Young Thug, Rich the Kid, et bien d’autres encore, diffuseront en direct des performances au profit de la Atlanta Community Food Bank sur Oculus Venues et Facebook.

Jeudi 30 avril 2020

Benjamin Gibbard: Chaque semaine, Death Cab for Cutie’s Benjamin Gibbard se produit à domicile à 19 h. Est.

Vendredi 1 mai 2020

Appel à s’unir: À partir de 20 h Est le vendredi mai 13 h à 20 h Le samedi 2 mai, dans l’Est, plus de 200 célébrités, artistes et artistes participeront à l’événement en direct de 24 heures Call to Unite, mettant en vedette Questlove, Common, Alanis Morissette, Quincy Jones, LeAnn Rimes et bien d’autres. Branchez-vous ici, ou sur Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et la chaîne 109 de SiriusXM Stars.Frankie Cosmos: Greta Kline est de retour avec son livestream hebdomadaire du vendredi. Trouvez-le à 21 h Eastern sur Instagram de Frankie Cosmos.Hamilton Leithauser: À 18 heures. Eastern, Hamilton Leithauser exécutera la deuxième session Instagram Live de Pitchfork de la semaine.L’amour de Philly: Du 1er au 3 mai, un festival virtuel collectera des fonds pour la communauté du divertissement de Philadelphie. Kurt Vile est en tête d’affiche, et d’autres artistes incluent Schoolly D, Man Man, Philadelphia Freeway, et plus encore. Diffusez-le et faites un don ici.Festival virtuel Red Bull Records: Red Bull Records accueillera son premier festival virtuel, en streaming sur Facebook, YouTube et Twitch à partir de 14h. Eastern le vendredi 1er mai. Le festival sera animé par le DJ Hannah Rad et des séries de longs métrages des Aces, Beartooth, Blxst, Flawes, Sad Alex, et plus encore.

Samedi 2 mai 2020

Utopies à distance de NTS Radio: NTS Radio diffuse un événement de 24 heures intitulé «Remote

Utopies. ” Ça démarre

à 5 heures de l’Est et présente des contributions de Tame Impala, Klein,

Jonah Hill, Weyes Blood, JPEGMAFIA et plus encore.

Dimanche 3 mai 2020

Bang on a Can: La musique classique contemporaine basée à New York

L’organisation Bang on a Can a annoncé un marathon d’une journée

performances en direct à domicile. Le programme comprend le monde

premières de travaux nouvellement commandés par Dai Wei, Shara Nova, Molly

Joyce et Ken Thomson, ainsi que des performances de Moor Mother et

Ian Chang. Branchez-vous ici à 15 h Est

Playlists

Carl Cox: Le producteur britannique de house et de techno a lancé une nouvelle playlist de mise à jour hebdomadaire avec la promesse de “surprises” pour l’avenir. “Je voulais faire cette liste de lecture pour partager toute la musique incroyable que j’obtiens au quotidien et vraiment renforcer la communauté dans cette période difficile”, a-t-il déclaré dans un communiqué.Drag City: Le label indépendant de Chicago a créé une liste de lecture “squeaky clean” appelée “Disinfecting Wipes” dans l’espoir d’apaiser les peurs et d’essuyer l’ardoise. Il a également créé une playlist de deux heures de morceaux du groupe Bitchin Bajas à des fins de yoga.Hamilton Leithauser: Leithauser invite les fans à sa “quarantaine”

enfer”

et prendre des suggestions pour sa liste de lecture “guitares désaccordées”.Jamie xx: La nouvelle liste de lecture de Jamie «Played By Jamie xx» présente des chansons qu’il «joue dehors et à la maison, nouvelles et anciennes». Il encourage les fans à soutenir directement les artistes dans les listes de lecture.Kevin Drew: Kevin Drew de Broken Social Scene a créé la liste de lecture Calm Jams for the Times of Now. La première édition présente son

œuvres d’ambiance préférées.La lumière dans les registres du grenier: Le label de réédition Light in the Attic fait du crowdsourcing pour sa nouvelle playlist Calm in the Attic: An

Liste de lecture ambiante pour Stressful Times.Matt Berninger: Matt Berninger du National a lancé le Social Distancing

Liste de distorsion pour aider les gens à «rester en bonne santé, corps et esprit».Matty Healy: Matty Healy de 1975 a une nouvelle playlist d’isolement, «At About 6-7», qui démarre avec «The First Big Weekend» d’Arab Strap et mettant en vedette tout le monde de Frank Ocean et Radiohead aux Rallizes Dénudés et Astrud Gilberto. Il prévoit de maintenir la liste de lecture à jour.Indien néon: Un nouveau mix disco Italo d’Alan Palomo a été réalisé dans le but de lever des fonds pour le soulagement de COVID-19 à Syracuse, en Italie. Faites un don ici.

Phoebe Bridgers: L’auteure-compositrice de The Stranger in the Alps a dévoilé sa casquette à Bhad Bhabie avec une playlist coquine d’isolement qui joue sur la phrase qui a rendu Danielle Bregoli célèbre.Le domaine du Prince: Une nouvelle playlist Prince organisée par des fans intitulée “Prince called Music Is Medicine”

est arrivé grâce à sa succession. “Prince a dit un jour,” Emotionnellement,

Je reste centré sur la musique. C’est le meilleur médicament au monde »,»

la succession a écrit dans une déclaration. “Dans ce moment d’incertitude, les fans

du monde entier se sont réunis pour aider à organiser cette

liste des carrières les plus édifiantes, curatives et

chansons de bien-être. “Rich Brian: Rich Brian a créé une playlist d’auto-isolement pour HYPEBEAST.

Il comprend Kendrick Lamar, JAY-Z, Childish Gambino, JPEGMAFIA et

plus.Steve Gunn: Le guitariste et auteur-compositeur a partagé Inside Out, une liste de lecture contenant de la musique d’Ennio Morricone, Psychic TV, Robert Wyatt, et plus encore. et Brooklyn.Wilco: «Wilco vous recommande» de découvrir les nouveaux Fiona Apple, Ed O’Brien, etc.100 gecs: Les gecs rejoignent le jeu de playlist. «Potions d’oreille», écrit le duo.

“Son idk de musique ….” .