L’enregistrement d’isolement: nouvelle musique, diffusions en direct, listes de lecture et plus encore au milieu du coronavirus

Avec les fans de musique responsables de leur auto-isolement et de la distance sociale et des lieux de verrouillage, les artistes trouvent des moyens créatifs de naviguer dans l’épidémie de coronavirus et son impact profond sur les industries du divertissement. Pour vous aider à garder une trace, Pitchfork rassemble une liste quotidienne de flux de concerts, de rassemblements numériques, d’efforts de soutien communautaire et d’autres efforts que les artistes entreprennent pour favoriser le bien-être de chacun. Revenez à cette page chaque jour pour de nouvelles listes et récapitulations.

Mardi 17 mars 2020

Diffusions en direct

Benjamin Gibbard: Death Cab pour Cutie’s Ben Gibbard va accueillir des concerts de son

home studio tous les jours à 19 h Est. Ils diffuseront sur

YouTube et

Facebook. “Étaient encore

travailler sur les détails, mais j’espère prendre quelques demandes et

peut-être même avoir un invité ou deux s’arrêter numériquement », a écrit Gibbard.

Chris Thile: Le mandoliniste Chris Thile, animateur de l’émission de variétés radio Live From Here, a lancé le «Live From

Accueil”

, qui offrira un espace numérique aux musiciens pour

concerts virtuels pour les fans. Thile a lancé les choses avec un

couverture de «Radio Cure» de Wilco et des artistes tagués comme Sara

Bareilles et Jon Batiste pour contribuer à la série.

Dan Mangan: Le spectacle du compositeur-interprète Dan Mangan au Danforth Music Hall de Toronto la semaine dernière a été annulé, mais lui et son groupe

effectué dans le lieu vide et enregistré l’ensemble. Le bien intitulé

Show to Nobody est diffusé en continu sur YouTube de Mangan.

My friend Chris Martin did a lovely little concert from home today. I'll be doing one tomorrow at 1pm Pacific time. See you soon. We'll try to get through this together! #TogetherAtHome https://t.co/YZ8Y1W8esc — John Legend (@johnlegend) March 16, 2020

Opéra métropolitain: Les représentations au Met Opera ont été annulées jusqu’au 31 mars au moins. Maintenant, l’institution culturelle a

commencé à héberger «Nightly Met Opera Streams» sur son site Web, qui

inclure des performances encore de sa série Live en HD qui commencent

à 19h30 Eastern tous les jours. (Ils sont disponibles en streaming pour 20

heures.) L’opéra de ce soir est un enregistrement de 2008 de La Bohème de Puccini.

Neil Young: Frais de son concert numérique pour Bernie Sanders,

Neil Young prévoit de

lancement

une série diffusée en direct sur le site Web des Archives Neil Young. “Nous essayerons

faire un ruisseau de ma cheminée avec mon adorable femme filmant ”

a écrit. “Ce sera une production à la maison, quelques chansons, un peu de temps

ensemble.”

Dossiers spécialisés: Le sujet spécial du label Bristol accueillera une

concert sur Instagram Live

à partir de 15h45 Est à 19 h 30 Est. Artistes sur le projet de loi

comprennent Jeff Rosenstock et AJJ. L’étiquette dit: «Si vous êtes

auto-isolant ou vos plans ont été annulés, veuillez vous brancher! »

Playlists et Endeavors

Les armées: Detroit’s the Armed invite les fans à collaborer sur un nouveau morceau de musique, «The Apocalypse

Chanson.” Le collectif laisse

les fans téléchargent les tiges d’une piste inachevée et les invitent à

terminer le travail.

self quarantine diary entry 2 📝💖 pic.twitter.com/9jVHkYqUQS — Charli (@charli_xcx) March 16, 2020

Christine et les reines: Chris héberge

Hangouts quotidiens sur elle

Instagram à 6

p.m. Est. «Invités et concepts étranges inclus. 🕊 ♥ ️ », dit-elle

promesses.

Hinds: Le groupe indie-pop Hinds est actuellement en quarantaine dans leur Espagne natale. Hier, ils ont téléchargé un tutoriel sur la façon de jouer

leur dernier single «Come Back and Love Me». Ils ont dit: «Évidemment

si vous pouvez vous lancer dans la musique ou faire quelque chose

créatif alors il peut réellement aider votre santé mentale et rester

calme.”

Los Campesinos!: Los Campesinos! passent leur temps à l’intérieur en déterrant d’anciens artefacts de groupe. Le groupe vendra aux enchères

souvenirs pour collecter des fonds pour ceux qui sont confrontés à des difficultés en raison de

coronavirus.

Coming this evening…’A Los Camp! Rarities Raffle’, to raise money for Coronavirus hardship funds. Featuring my own personal (extremely rare) complete set of Heat Rash zine/7”s. Any other old stuff I should dig around for today? pic.twitter.com/xojDgrpFTo — Los Campesinos! (@LosCampesinos) March 17, 2020

Matt Berninger: Matt Berninger du National a lancé le Social Distancing

Distorsion

liste de lecture pour aider les gens à «rester en bonne santé, corps et esprit».

