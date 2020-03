L’ensemble intime de Slipknot peut maintenant être vu en ligne sur la BBC

Dans les premiers jours du mois dernier, Slipknot a invité un groupe de fans très sélect et chanceux à un décor intime dans les studios légendaires de la BBC Maida Vale. Maintenant, le groupe de Des Moines, dans l’Iowa, a mis en ligne toutes les vidéos de chacune des chansons qu’il a interprétées pour la première fois.

Enregistré le 26 janvier, l’intégralité de la performance a été diffusée le 9 février sur le BBC Radio 1 Rock Show, tout en jouant une setlist de six chansons composée des morceaux “Unsainted”, “Psychosocial”, “The Devil In I”, “Duality”, “Disasterpiece” et “Wait And Bleed”. En février, deux des vidéos ont été initialement mises en ligne: «Duality» et «Unsainted». Mais maintenant, vous pouvez voir les performances de toutes les autres chansons.

Ces formidables vidéos viennent après un nouveau documentaire de Slipknot présenté en première sur la BBC la semaine dernière, avec de nouvelles interviews et des images en direct. Slipknot Unmasked: All Out Life a été diffusé le vendredi 13 mars dernier et a donné aux fans une nouvelle vision de la performance du groupe à Maida Vale.. Dans la vidéo teaser de ce documentaire, le leader Corey Taylor a été montré en train de jouer en direct, en disant: “À partir du moment où il commence (le concert), vous êtes prêt à faire tout ce qu’il faut pour en faire le meilleur spectacle que l’on ait jamais vu. Nous le comparons à sauter d’un avion, avec ou sans parachute, et on ne sait pas s’il s’ouvrira ou non. »

Comme des milliers d’artistes et de groupes, plus tôt ce mois-ci, le groupe a reporté sa tournée en Asie prévue après l’épidémie mondiale de coronavirus. Slipknot avait prévu de commencer la tournée le 20 mars à Tokyo avec deux éditions de leur festival Knotfest, mais cela leur était impossible. Les metalheads étaient également prêts à jouer à Singapour, Jakarta et Manille à court terme. Quoi qu’il en soit, en l’absence de leurs guitares live, nous vous laissons ici toute la session qui s’est déroulée à Maida Vale: