L’épouse d’Alan Merrill révèle une «vérité horrible» sur son traitement à l’hôpital avant la mort de son coronavirus

Alan MerrillL’épouse de ‘a révélé la “terrible vérité” sur le traitement que son mari a reçu dans un hôpital de New York avant sa mort des complications d’un coronavirus.

Alan, qui a écrit l’hymne “J’adore le rock n roll” qui est devenu un énorme succès pour son collègue rockeur Joan Jett, est décédé dimanche à l’âge de 69 ans. Sa mort a été annoncée par sa fille Laura Merrill sur Facebook, quelques heures après avoir quitté sa chambre d’hôpital.

Hier soir (lundi 30 mars), Laura encore une fois l’a prise Facebook, cette fois pour partager le récit Joanna Lisanti, qui était mariée avec Alan depuis plus de 30 ans.

Laura a écrit: “C’est la réalité de la façon dont ils traitent les gens avec le coronavirus. Ceci est le récit de ma belle-mère en détail de ce qui se passe lorsque vous contractez le virus et de ce qui est arrivé à mon père. Veuillez lire ……. “

JoanaVoici le message complet de:

“Au départ, je ne pensais pas pouvoir supporter de peser sur tout le monde FB avec l’annonce de la mort de mon mari. Mais comme il est maintenant disponible, je voudrais dire quelque chose sur la terrible vérité sur le traitement du virus dans un hôpital respecté, à New York, dans ce PAYS.

“Depuis que j’ai publié cette histoire, de nombreuses personnes ont demandé si elles pouvaient partager pour faire savoir aux gens. Oui, je vous en prie, je voudrais que le plus de personnes possible prennent des précautions.

“Il y a environ 2 semaines, Alan avait l’impression qu’il contractait un rhume puis la grippe. J’étais immédiatement méfiant, et bien sûr Alan étant Alan, il m’a dit que je devenais hystérique sans raison. J’ai néanmoins recherché quoi faire si vous contractez le Cornavirus. Chaque article que j’ai lu disait qu’il n’y a pas d’aide disponible sauf si vous avez des symptômes graves – vous ne pouvez pas respirer ou vous avez vraiment mal à la poitrine. Sinon, l’hôpital ne vous admettra pas et ne vous testera pas pour Covid-19. Et c’était absolument vrai.

“Je ne pouvais rien faire pour Alan sauf le regarder empirer. Quand il n’a finalement pas pu respirer, était si froid qu’il avait besoin de tas de couvertures sur lui et ne pouvait pas dormir, j’ai appelé une ambulance. Les EMT m’ont dit que je n’avais pas le droit de l’accompagner aux urgences, il était donc inutile de l’accompagner. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu’à ce qu’un médecin des urgences m’appelle une heure plus tard. Elle a dit pour autant qu’elle puisse dire (c’est une bonne chose qu’elle soit médecin) qu’il avait le virus, mais il devait être testé avant de pouvoir être admis aux soins intensifs. Mais cela prendrait au moins 10 heures.

“Dix heures plus tard, je n’ai pas entendu, alors j’ai appelé le mont Sinaï et on m’a dit qu’il avait un test positif et qu’il serait transféré aux soins intensifs afin qu’il puisse obtenir une meilleure attention des pneumologues là-bas. À 10h30, un médecin m’a appelé et m’a dit qu’ils ne l’avaient PAS bougé car son corps se fermait parce que ses poumons étaient trop détruits pour fonctionner. J’ai demandé s’il devait mourir seul, et le médecin a dit que je pouvais venir lui dire au revoir. Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’avais pour me disputer avec 3 agents de sécurité différents pour me laisser aller aux urgences. Je me suis tenu debout et ils sont retournés chercher une infirmière qui m’a laissé entrer. Il était environ 23 heures.

“Le médecin qui m’a appelé est venu me rencontrer et s’est excusé et a dit que son numéro était maintenant meilleur et qu’il allait être transféré aux soins intensifs où il pourrait obtenir les soins dont il avait besoin. Il portait un respirateur et était sous sédation, alors il n’était pas dans la douleur, ou du moins conscient de la douleur.

“Mon mari aurait dû être transféré à l’endroit où les experts qui étaient là en première ligne pourraient l’aider. Toutes les 15 minutes, je demandais quand il allait être transféré et ils répondaient dans les prochaines minutes, mais cela Vers 2h30 du matin, ils étaient enfin prêts à le transférer à l’étage, et je suis parti, épuisé, ne voulant pas combattre un autre groupe de gardes de sécurité à l’USI.

“J’ai marché 3 pâtés de maisons vers la maison et le médecin m’a appelé pour me dire qu’il était parti, son cœur et ses poumons ont juste arrêté de battre à cause de la pression qu’ils subissaient.

“Donc, le filet est qu’il n’a été autorisé à l’hôpital que jusqu’à ce qu’il meure très certainement, puis il a langui aux urgences pendant 14 heures pendant qu’ils le testaient pour la couronne, ce qu’il avait évidemment, et avait du mal à trouver quelqu’un pour l’emmener à l’étage.” aux soins intensifs. Peut-être que s’il avait été là, il aurait eu une chance de se battre au moins pendant ces 15 heures, mais bien sûr, nous ne le saurons jamais. Et maintenant, je dois pleurer seul en quarantaine.

“Je veux aussi raconter que j’ai demandé au médecin si je devais être testé depuis que j’étais Alan pour deux semaines. Il a dit que si je venais comme si je venais, l’hôpital ne me laisserait pas entrer. Cependant, si je ne pouvais pas respirer, je devais entrer et ensuite ils m’admettraient et me testeraient. Il faut donc être presque mort pour obtenir de l’aide. Je sais qu’il n’y a pas de remède, mais il y a sûrement quelque chose qu’ils peuvent faire pour atténuer le risque de destruction de vos poumons, comme l’envoi d’oxygène au domicile des gens?

“S’il vous plaît, sachez que je n’écris pas ceci par sympathie, mais pour vous faire savoir la réalité de cette maladie et le manque de préparation de notre pays.

“Je vous exhorte à vraiment prendre cela au sérieux, et le moment venu, montrez votre colère aux fonctionnaires qui savaient que cela allait arriver et n’ont rien fait pour se préparer.

“Alan Je ne peux même pas commencer à imaginer les façons dont tu me manqueras. Je suis sûr que vous êtes si heureux que vous obtenez enfin le mérite d’avoir écrit l’un des hymnes les plus aimés du monde. Votre famille et le monde sont plus tristes sans vous. “

En 1975, Merrill enregistré “J’adore le rock n roll” avec son groupe le FLÈCHES. Sept ans plus tard, JOAN JETT & THE BLACKHEARTSLa version de la piste est devenue un single n ° 1 aux États-Unis et est restée en tête du classement pendant sept semaines.



Publié par Laura Merrill le mardi 31 mars 2020