Les 10 meilleures chansons originales de James Bond

Sans doute L’une des franchises les plus légendaires de l’histoire du cinéma est celle de James Bond – ou 007 pour les ennemis – qui depuis 1962 nous a présenté les aventures d’un espion avec beaucoup, beaucoup de style. En plus d’être caractérisé par le fait que beaucoup d’acteurs jouent le même personnage, comme Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan et actuellement Daniel Craig, Nous reconnaissons tous les cassettes de James Bond pour le rôle classique du début et avons des chansons originales qui ont été enregistrées dans la culture pop.

De la pop au rock, de Jack White à Madonnna, toutes sortes de genres musicaux nous ont fait découvrir les films de James Bond. Nous savons qu’il est très compliqué de décider pour un, mais ici, nous laissons notre liste avec les 10 meilleures chansons originales qui ont été composées pour les 007 bandes.

Shirley Bassey – Goldfinger

Cette chanson pourrait parfaitement résumer tout ce qu’un film de James Bond a: action, drame, mysticisme et intrigue. En 1964, le troisième film de la désormais franchise, Goldfinger, est sorti et pour capturer l’essence de l’intrigue, ils ont décidé que la personne idéale pour chanter la chanson de l’introduction était Shirley Bassey (qui a également chanté dans Moonraker et Diamonds Are Forever). Au rythme des gros cuivres et avec un son extrêmement épique, Shirley a défini le paramètre pour les autres artistes qui mettraient leur voix dans les films 007.

Nancy Sinatra – “Vous ne vivez que deux fois”

La fille de la légende américaine a été choisie en 1967 pour interpréter le rôle de Vous ne vivez que deux fois, qui s’ouvre sur un arrangement spectaculaire de cordes avec une influence sur la musique japonaise composé par John Barry (et que tout au long du film, nous l’entendons dans différentes situations) lui donnant une atmosphère attrayante qui est complétée par les paroles. Pour beaucoup, Nancy Sinatra a ouvert les portes de cette chanson à de nombreux artistes populaires afin qu’ils puissent chanter sur les cassettes de James Bond.

Paul McCartney et Wings – «Vivre et laisser mourir»

Dans les années 70, les bandes Bond étaient très populaires. Profitant donc de cela George Martin –Le producteur des Beatles– travaillait sur la bande originale de Live and Let Die, Les esprits derrière ce film ont décidé de contacter Paul McCartney pour composer une chanson pour eux.. Ils lui ont donné une copie du script et Quelques jours plus tard, il est arrivé avec une chanson dramatique mais a en même temps eu des moments épiques. Une chanson qui combine la tranquillité et l’esprit rock de Sir Paul, et qu’à ce jour des milliers d’artistes ont couvert.

Duran Duran – «Une vue pour tuer»

Lorsque nous parlons de James Bond et de la musique, il est très courant que nous nous concentrions sur des chansons sérieuses qui parlent de la personnalité de l’espion préféré de tout le monde. Mais dans A View To A Kill, on nous a montré qu’un thème original pouvait être présenté pour cette série de films avec une touche de danseet quoi de mieux que le simple fait de le faire. Duran Duran a donné toute sa saveur à cette chanson qui a marqué l’histoire en devenant la seule chanson du genre à atteindre le numéro un des charts aux États-Unis.. Un roll des années 80.

A-ha – “The Living Daylights ”

A-ha peut être reconnu pour “Take On Me”, ce dont peu se souviennent, c’est qu’en 1987, ils étaient responsables de la composition de la chanson The Living Daylights. Il se reflète dans une grande partie de la musique de l’époque, des boîtes à rythme programmées et une batterie précise, des synthétiseurs frénétiques et un chorus collant qui reste sur votre tête pendant des jours. Les Norvégiens nous ont montré qu’en plus de faire de grands coups radiaux, Ils pourraient musicaliser un film de James Bond.

Tina Turner – «GoldenEye»

Au milieu des années 90, la franchise Bond a connu un changement radical. En plus de cesser de s’appuyer sur les histoires d’Ian Fleming, Pierce Brosnan est devenu 007 et au niveau musical il y a aussi eu des changements. La chanson GoldenEye a été composée par Bono et The Edge of U2 et interprétée par la grande Tina Turner, et depuis sa sortie, elle a suscité la controverse car elle sonnait très différemment de ce à quoi nous étions habitués car elle a des colorants électroniques et des flashs de l’évangile dans la voix de Turner

Ordures – «Le monde ne suffit pas»

Nous entrions presque dans le nouveau siècle et Garbage nous a surpris en interprétant le thème du monde ne suffit pas. Tout le monde connaissait le groupe à cause des énormes guitares et des atmosphères denses qu’ils pouvaient créer, mais ce fut une vraie surprise d’entendre ce qu’ils ont obtenu avec cette chanson, puis ici Butch Vig dans la production a réussi à introduire des arrangements orchestraux dans le monde sonore ambigu du groupe et en même temps mis en évidence avec cette combinaison la voix puissante de Shirley Manson.

Jack White et Alicia Keys – «Une autre façon de mourir»

Une autre des chansons originales de James Bond qui a suscité la controverse parce que tout le monde n’a pas adoré. Quand nous pensions qu’il n’y aurait pas de collaborations qui nous surprendraient, Alicia Keys et Jack White se sont réunis pour créer l’une des chansons les plus éclectiques de la franchise. D’une part, White a contribué au rythme et à ces guitares pleines de fuzz, tandis que Keys était assis au piano, pour finir avec les deux en chantant sauvagement, échangeant des phrases puissantes. Ils peuvent ne pas l’aimer, mais c’est l’une des chansons les plus originales qui soient apparues dans ces films.

Chris Cornell – “Vous connaissez mon nom”

Les guitares étaient nécessaires dans les films 007 et en 2006, le grand Chris Cornell a été chargé de composer la chanson pour Casino Royale. À la surprise de beaucoup, le chanteur de Soundgarden et Audioslave a réussi à créer une excellente chanson et en même temps a pu laisser son essence dans cette chanson, avec une paire de guitares acoustiques et une guitare électrique qui est combinée avec une section de vents tandis que Chris nous ravit avec cette voix crevée qui avait. Idéal pour une fin aussi tendue que celle de ce film.

Adele – “Skyfall”

Enfin, nous avons Adele, qui a composé en 2012 la chanson pour Skyfall avec Daniel Craig. Depuis que Shirley Bassey a chanté “Goldfinger”, une chanson avec ce niveau de drame et d’arrangements épiques n’avait pas été entendue dans la franchises, transmettant parfaitement l’intrigue du film. Le travail que la chanteuse a fait avec cette chanson était si impressionnant qu’en 2013, elle a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale et le seul de la franchise James Bond, en dépit d’avoir beaucoup de thèmes légendaires. Le nom d’Adele a augmenté – encore plus – après ce scrutin.