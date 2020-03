Les 10 meilleures sessions, DJ-sets et méditations d’Aire Libre 105.3 FM

Face à la pandémie de coronavirus, la mesure la plus courante que tous les pays prennent est celle de l’isolement. Nous ne voulons voir personne, nous ne voulons être proches de personne, pour notre bien et celui des autres. En plus d’une grave crise économique, les gens risquent également d’entrer dans une crise existentielle, Que faire avec autant de temps en détention?! Eh bien, nous avons une sélection de contenu fin, organisée par Extérieur 105,3 FM afin que vous puissiez vous vider l’esprit – soit en méditant, soit en profitant des différentes sessions live et DJ Sets qui ont eu lieu à la station, alors augmentez le volume et profitez-en!

1. WHOMADEWHO Live – Formé en 2003, WhoMadeWho fait partie des pionniers de ce que nous connaissons aujourd’hui en tant qu’indé électronique. Le trio danois est composé du bassiste et chanteur Tomás Hoffding, du batteur Tomas Barfod et du guitariste Jeppe Kjellberg. Le groupe a un grand répertoire, qui comprend déjà quatre références en studio: “WhoMadeWho” (2005) “The Plot” (2009) “Knee Deep” (2011) et “Brighter” (2012). Et aussi ses spectacles en direct sont de l’adrénaline pure.

WHOMADEWHO LIVE

2. BEAK> Live – Un groupe de Bristol, en Angleterre. Composé par Geoff Barrow (de Portishead) avec Billy Fuller (Robert Plant) et Will Young (Moon Gangs), il a sorti son premier album éponyme le 16 novembre 2009. La musique a été enregistrée en direct dans une pièce sans overdubs ni réparations, il suffit d’utiliser des modifications pour créer des arrangements. Tous les morceaux ont été écrits au cours d’une session de douze jours à Bristol, en Angleterre. Le groupe s’est produit sur Aire Libre 105.3 FM avant leur présentation sur Indie Rocks.

Séance en direct avec Martín Delgado: Beak

3. HUMANS DIE Live – Le style personnel qu’ils ont développé leur a valu, depuis leur déménagement à Berlin de l’indifférente Barcelone en 2008, l’attention et l’intérêt des gens du monde entier, malgré le fait qu’ils chantaient toujours en espagnol. Comme un virus underground, sa musique s’est répandue à travers la planète. En 2011, ils sortent leur premier album aux États-Unis et en Europe et effectuent leurs premières tournées nord-américaines et européennes. Les années suivantes, trois autres singles sortent en Angleterre et au Mexique. Ils sortent avec différents labels tels que Blind Prophet Records (USA), Old Europa Cafe (Italie), Vanity Case (Angleterre), Southern Records (Angleterre), Vale Vergas (Mexique).

Sessions en direct avec Martín Delgado: Die Humans

4. Prise de contrôle DFNY: Jitwam Live – Avec ses racines dans l’Assam, au nord-est de l’Inde, et son agitation désormais basée à Brooklyn, l’âme psychédélique sage connue sous le nom de Jitwam, multi-instrumentiste, producteur et chanteur. Elle sortira officiellement son deuxième album sur Tartelet Records en mai 2019. Pour marquer sa sortie, un clip pour l’ouvreur d’album «busstop» a été tourné dans la passionnante ville de Mumbai pendant trois jours.

Prise de contrôle DFNY: Jitwam LIVE SET

5. Metric Live – Plus de deux décennies sur la scène musicale, sept albums, des tournées internationales et sa participation à des bandes originales de films et de jeux vidéo font de Metric l’un des groupes contemporains les plus représentatifs et les plus anciens du synthpop canadien. Art Of Doubt est le nom de leur plus récent travail en studio, produit par Justin Meldal-Johnsen, (Nine Inch Nails, Beck et M83) où le groupe retrouve son amour partagé pour la musique et l’excellente conjonction musicale qu’ils ont formée tout au long de ces années. “C’était comme l’aboutissement d’une vie passée à jouer ensemble et à se faire confiance”, explique Shaw.

Métrique en direct

6. Nicola Cruz DJ Set – Nicola Cruz est un producteur, musicien et DJ d’origine française d’une famille sud-américaine, résidant actuellement à Quito, en Équateur, au cœur des Andes. Sa carrière commence comme percussionniste, et c’est ce même intérêt pour le rythme qui le pousse à se lancer dans la musique électronique. Dans sa proposition, Nicola cherche à capturer sa passion pour les mystères de sa terre, avec ses cultures, ses paysages, ses rituels et ses sons. De cette connexion entre le passé et le présent, entre le traditionnel et le moderne, un mouvement sud-américain a émergé ces dernières années dont les membres partagent la recherche de faire de la musique avec une composante spirituelle, explorant la cosmologie indigène et afro de la région.

Nicolas Cruz

7. DJ Set de Jeremy Sole (KCRW) – Né à Chicago, Jeremy Sole joue de la batterie depuis le MPC60, joue depuis que les crossfaders rotatifs sont la norme, et joue dans les clubs depuis qu’il est trop jeune pour entrer (légalement). Adolescente, les loft parties de Sole ont été un choc culturel lors de la naissance du hip hop et de la house music. L’éducation de Jeremy s’est infiltrée dans la riche histoire de Chicago du blues, du jazz, du disco et du funk, et il s’est réjoui de cet espace sacré où tout le monde se mêle. Enfant, il a passé de nombreuses nuits dans les ruelles derrière les clubs de blues à écouter à travers les bouches d’aération, avant de se diriger vers le centre-ville pour se mêler aux soirées Disco Loft. Pendant ce temps, son obsession a grandi pour inclure la musique de tous les coins du monde. En 2001, Sole a déménagé à Los Angeles, et avec sa large palette musicale, elle s’est sentie chez elle dans le melting pot le plus chaud du pays.

DJ invité: Jeremy Sole (KCRW)

8. DJ Set YAEJI + ENAYET – Élevée aux États-Unis et en Corée, la chanteuse / compositrice-interprète et productrice Kathy Yaeji Lee distille une multitude d’influences culturelles pour créer de la house house de rêve. Son premier single, “New York 93”, est apparu sur son EP éponyme yaeji de 2017, qui comprenait également des chansons comme “Feel It Out” et “Guap”. Au sommet d’une basse palpitante, Lee a alterné entre un murmure rêveur et le chanteur au rythme rapide en anglais et en coréen sur les normes d’identité, d’anxiété et de beauté. Elle a rapidement enchaîné avec l’EP2 plus insulaire, qui comprenait “Drink I’m Sippin‘ On “et une reprise de” Passionfruit “de Drake.

Yaeji + Enayet

9. Ria Bird DJ Set – RIA, également connue sous le nom de Ria Bird, est une chanteuse et DJ basée à New York qui balaie la scène new-yorkaise depuis son arrivée. Ria combine ses goûts innombrables et sa formation musicale diversifiée à travers les frontières pour jouer dans différentes foules et fêtes à travers les États-Unis, de Los Angeles à Miami et dans le monde, de l’Afrique à l’Amérique latine et vice versa. De la Deep House à la Funky Disco, de la Soul aux années 80, du Hip Hop ou du Rock and Roll, Ria a la passion de rapprocher les gens à travers la musique et la danse.

Ria Bird

10. Méditation x Extérieur 105,3 FM – Parce que nous connaissons l’agitation constante de la vie urbaine et les effets que cela a sur notre santé mentale et émotionnelle, à Aire Libre, nous avons un espace dédié à la méditation et à la pleine conscience. Ce sont des méditations guidées par des gens comme Malvina González ou Ernesto Filibert, et chacune a des accompagnements musicaux différents, parmi lesquels des artistes tels que Concepción Huerta, Anonymous ou Rafa Navajas se distinguent.

Méditation

Assurez-vous de découvrir plus de contenu comme celui-ci dans le programme quotidien d’Aire Libre 105.3 FM et sur son site Web www.airelibre.fm

Nous espérons que cette sélection de contenu vous aidera, vous et les vôtres, à faire face à la quarantaine de manière plus agréable. Et n’oubliez pas, lavez-vous les mains et éternuez avec une étiquette.