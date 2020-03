Les 10 stars féminines de Motown que vous devez vraiment connaître

L’histoire de Motown est souvent racontée par les superstars qui ont aidé à définir le son de la société, en particulier les principales stars féminines de Motown dont vous entendez le plus parler – The Supremes, Martha & The Vandellas, Mary Wells, Les Marvelettes. Mais cela ne raconte pas toute l’histoire des talentueuses dames de Tamla.

Écoutez la liste de lecture Strength, Courage & Wisdom sur Apple Music et Spotify pour quelques Motown féminines essentielles et faites défiler vers le bas pour découvrir les stars féminines de Motown que vous devez vraiment connaître.

Voici 10 stars féminines de Motown qui méritent un coup de projecteur…

Brenda Holloway

Les fans de soul sérieux considèrent Brenda Holloway comme une déesse. Elle a grandi à Watts, Los Angeles, et a coupé quelques singles pour de petits labels avant de se produire, à l’âge de 16 ans, lors d’un événement de l’industrie chantant un disque de Mary Wells. Le patron de Motown, Berry Gordy, était un invité ce soir-là et pensait que son talent et son apparence conviendraient parfaitement à son entreprise. Il l’a signée à Tamla, où elle a frappé en 1964 avec la ballade fumante “Every Little Bit Hurts”.

Holloway a grandi dans une famille musicale qui comprenait sa sœur Patrice, également artiste d’enregistrement. Brenda a joué du piano, de la flûte et du violon, et écrit des chansons, bien que ses disques soient principalement composés par des écrivains réguliers de Motown, notamment Smokey Robinson, qui lui a donné un petit coup avec “Operator” et Frank Wilson. Elle a sorti un bel album en 1964, Every Little Bit Hurts, bien qu’il n’ait pas été sorti en dehors des États-Unis, et la carrière de Brenda est restée enfermée dans le rang moyen de Motown tandis que le premier rang des stars féminines de Motown – Diana Ross et The Supremes – ont reçu le plus d’attention.

Brenda a finalement co-écrit ‘You’ve Made Me So Very Happy’ avec Patrice et Gordy. Il est devenu non seulement l’un des meilleurs disques de Motown de 1967, mais aussi l’un des plus gros filateurs d’argent de leur bras d’édition, couvert par Blood, Sweat & Tears, Lou Rawls, Alton Ellis et bien d’autres. La chanson, cependant, a marqué la fin du mandat de Brenda avec Motown: elle a écrit à Gordy pour lui demander de se concentrer davantage sur elle, mais, lorsque cela ne s’est pas produit, elle a quitté l’entreprise. À 22 ans, elle s’est retirée de la scène musicale, ne faisant que des incursions d’enregistrement occasionnelles depuis lors, et se faisant mieux connaître dans les studios de la côte ouest en tant que chanteuse de fond fiable.

Kim Weston

Kim Weston a signé avec Motown au début des années 60 et a coupé trois singles pour Tamla qui n’ont pas attiré l’attention, malgré ses tonalités soul et plaintives et ses premiers dibs sur “ It Should Have Been Me ”, un morceau qui s’est avéré un succès pour Gladys Knight et La foire Pips et Yvonne. Son quatrième disque, sorti en 1964, a tracé une voie plus réussie. «À quoi bon je suis sans toi» a fait Weston Marvin GayeDeuxième partenaire du duo de Mary, après Mary Wells, et a été un succès modeste. Trois autres singles en solo se sont écoulés avant qu’elle ne coupe deux chansons mémorables, le puissant morceau de danse ‘Take Me in Your Arms (Rock Me A Little While)’ et le puissant ‘Helpless’. Cela la mène jusqu’en 1966, quand elle profite de son plus grand succès, «It Takes Two», un autre duo avec Gaye. Un album du même nom a suivi. Mais juste au moment où le single prenait son envol et se sentait sous-estimé à Motown, elle a quitté le label avec Mickey Stevenson, son producteur et son mari. Weston a ensuite enregistré de beaux albums pour MGM et Stax, entre autres.

Tammi Terrell

Tammi Terrell a signé pour Motown en 1965 en tant qu’artiste solo, mais est devenu le prochain fleuret de Marvin Gaye parmi les stars féminines de Motown. Elle et Marvin ont coupé trois albums ensemble, représentant un partenariat soul parfait qui a exprimé un amour profond à travers plusieurs chansons intemporelles. Mais la tragédie interviendrait avant que Tammi ne puisse tenir sa promesse, ne laissant qu’un seul précieux album solo derrière.

Née Tammi Montgomery, elle a enregistré pour Sceptre / Wand and Chess, et faisait partie de la James Brown revue avant de rejoindre Motown. Ce fut un début lent, avec seulement deux singles sortis au cours de ses 18 premiers mois au label. Ensuite, Tammi a fait équipe avec Gaye et les auteurs-compositeurs Nick Ashford et Valerie Simpson. Leur premier single ensemble était le vertigineux “Ain’t No Mountain High Enough”, et leur éclat est resté intact jusqu’en 1970, avec une douzaine de tubes coupés à cette époque.

L’irrésistible album solo de Tammi, Irresistible, est sorti en 1969. Mais à ce moment-là, elle avait été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, s’étant effondrée dans les bras de Marvin sur scène en octobre 67, et est décédée à seulement 24 ans le 16 mars 1970. , avec une personnalité gagnante et brillante et une voix soul et prestance, elle avait le potentiel pour devenir une star majeure.

Chris Clark

Chris Clark était la bombe blonde du label: six pieds de haut et plein de feu vocal. Motown l’a signée en 1966, sortant cinq singles et deux albums, avec un seul 45, “Love’s Gone Bad”, faisant toute sorte d’impression sur les charts. Elle a la particularité de sortir le seul album, CC Rides Again, sur le label subsidiaire de Motown’s Weed rock (“Tous vos artistes préférés sont sur Weed”, se vante la pochette.) Clark’s ‘Do Right Baby, Do Right’ est maintenant considéré comme un Nordiste diamant de l’âme. Clark est devenu un scénariste et photographe à succès.

Barbara Randolph

Barbara Randolph, qui après une brève carrière sur RCA Records et un remplacement dans The Platters, est apparue dans Guess Who’s Coming to Dinner aux côtés de Sidney Poitier en 1967. deux disques en 1967 et ’68 sur l’empreinte Soul de Motown: ‘I Got A Feeling’ était une chanson uptempo claquante mieux connue sous le nom de B-side by Quatre hauts, et «Can I Get A Witness» était une version funky passionnante du hit de Marvin Gaye. Randolph a fait une tournée en tant que partenaire du duo de Gaye lorsque Tammi Terrell était malade, et a coupé plusieurs côtés de MOR pour Motown dans sa candidature pour l’acceptation du club du souper, mais sa carrière en tant que star féminine de Motown s’est terminée là.

Sylvia Moy

L’une des stars féminines de Motown les plus titrées n’a jamais sorti de disque sur le label. Sylvia Moy était une auteure-compositrice brillante qui a signé pour Motown en tant qu’artiste mais a donné son meilleur matériel à d’autres artistes. Son travail avec Stevie Wonder l’empêchait d’être lâché par le label: elle lui a donné son premier coup après que sa voix se soit cassée – “ Uptight (Everything’s Alright) ” sauvant sa carrière à Motown – et l’a suivi avec “ I Was Made To Love Her ”, “ My Cherie Amour et hits pour Gladys Knight & The Pips, Junior Walker & The All Stars, et bien d’autres.

Syreeta

Stevie Wonder a joué un grand rôle dans la vie de Syreeta, qui a d’abord travaillé pour Motown en tant que réceptionniste. Elle a enregistré pour le label sous le nom de Rita Wright en 1968, et a chanté sur la version démo du smash «Love Child» des Supremes. Elle est devenue la petite amie de Wonder en 1969, et ils ont commencé à écrire des chansons ensemble, dont ‘It’s A Shame’ pour The Spinners, l’élégant ‘If You Really Love Me’ de Wonder et une grande partie de son album classique Music Of My Mind. Les deux se sont mariés en 1970.

En 1972, avec la production de Stevie, Syreeta a sorti son premier album, Syreeta, tandis que Stevie Wonder Presents Syreeta a suivi en 1974, livrant le tube britannique ‘Your Kiss Is Sweet’. ‘Harmour Love’, également produit par Stevie, a été un succès au Royaume-Uni. Les deux étaient des chansons joyeuses et follement accrocheuses. Elle a conservé sa place parmi les stars féminines de la Motown jusqu’au milieu des années 80, se spécialisant dans les duos aux côtés de Billy Preston («With You I’s Born Again»), GC Cameron et Smokey Robinson.

Gloria Jones

Gloria Jones, mieux connue au Royaume-Uni comme Marc BolanPartenaire de la société, a eu une longue et honorable carrière dans la musique soul, enregistrant les classiques de la soul nordique “Heartbeat” et “Tainted Love” (oui, que “Tainted Love”, transformé en un hit électro-pop des années 80 par Soft Cell), et écrire des chansons à Motown aux côtés de Pamela Sawyer – un autre talent méconnu – pour Jackson 5, The Supremes, Gladys Knight & The Pips and Sisters Love. Gloria était adepte du nouveau style soul funky des années 70, comme l’étonnante ‘The Assembly Line’ pour Les Commodores rend clair. Elle a sorti un album solo à Motown, l’excellent Share My Love de 1973, qui comprenait le single rock Tin Can People.

Valerie Simpson

Valerie Simpson était peut-être mieux connue pour son partenariat d’écriture réussi avec son mari Nick Ashford, mais au début des années 70, elle a lancé une carrière solo fermement dans le moule de l’auteur-compositeur-interprète. Ses deux albums, Exposed (1971) et Valerie Simpson (1972), sont des joyaux, livrant des chansons merveilleuses mais négligées telles que «Love Woke Me Up This Morning» – plus tard couvert par Les tentations – «Drink The Wine» et «Silly Wasn’t I», qui était son seul hit solo aux États-Unis.

Teena Marie

Teena Marie a signé avec Motown alors qu’elle n’avait que 19 ans, encadrée par le président Berry Gordy. Mais une série d’enregistrements précoces avec divers producteurs est allée nulle part jusqu’à ce que le boss punk-funk Rick James fait d’elle son protégé. Elle a illuminé les dancefloors avec leur duo sur le label Gordy, ‘I’m A Sucker For Your Love’, en 1979, pour la suivre avec ses propres productions, ‘Behind The Groove’, ‘I Need Your Lovin’ ‘et’ Square Biz ‘, des joyaux funk ultra-modernes qui ont fait de Lady T une star. Elle n’était pas en reste avec une ballade non plus, comme l’a montré clairement «Portuguese Love» et l’épopée «Fire and Desire» avec Rick James. Soulful, chaleureuse et profondément groovy, Teena perpétuait une tradition qui a aidé Motown à émouvoir les cœurs pendant des décennies.

Suivez la liste de lecture Best Motown Songs Ever pour quelques-unes des meilleures chansons de stars masculines et féminines de Motown.