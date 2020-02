Les 25 meilleurs albums d’échecs à posséder sur vinyle

Qu’est-ce qui rend un album génial? La cohérence de la qualité aide certainement, et pour aller plus loin, une sorte de cohérence ou d’unité du début à la fin, ou un concept unificateur. Répondez à ces conditions et vous êtes en route vers un excellent LP. En sélectionnant les meilleurs albums d’échecs à posséder sur vinyle, le but était de trouver une musique cohérente mais d’éviter – si possible – les LP de compilation. Pas parce qu’ils ne sont pas géniaux. Au contraire, si vous en obtenez un, vous apprécierez probablement chaque morceau. Mais entendre un album non «best of» avec une sélection de chansons toujours agréable et unifiée est assez spécial – et c’est le but ici.

Une mise en garde, cependant: un grand nombre d’albums d’échecs sont extrêmement rares et probablement absents de cette liste en raison du simple fait qu’ils sont hors de circulation depuis des décennies. Quelques-uns d’entre eux sont inclus ci-dessous dans la section des mentions honorables, alors prenez-le moins comme une liste définitive des meilleurs albums d’échecs de tous les temps, et plus comme point de départ de votre voyage. Et pour ceux qui ne trouvent pas ces albums dans leur format d’origine, nous avons inclus des alternatives numériques là où nous le pouvons.

Et, bien sûr, si vous pouvez penser à des ajouts à cette liste des meilleurs albums d’échecs à posséder sur vinyle, faites-le nous savoir dans la section commentaires.

Gene Ammons: Saxophone soul

Sorti en 1958 (et réédité avec un titre alternatif, Makes It Happen, en 1967), cet ensemble rassemble les côtés de la session de 1950 de Jug qui a produit le premier single Chess, le mélancolique “ My Foolish Heart ”, et ses autres sorties de single Date. Les 10 titres, en grande partie des standards et toutes les ballades, partagent la même sensation nocturne rêveuse avec le son ténor épais d’Ammons baigné dans la réverbération, rare à l’époque et transportant l’auditeur vers un endroit satisfaisant et émouvant.

Chuck Berry: St Louis à Liverpool

Les quatre succès de son LP de 1964 sont significatifs et exceptionnels. La comédie ‘No Particular Place To Go’, le sage ‘You Never Can Tell’, l’épopée ‘Promised Land’ et l’aspirante ‘Little Marie’. Mais ce sont les autres pistes qui fournissent la cohérence de ce LP, et au moins quatre font allusion à Chuck BerryDélit et châtiment en vertu de la loi Mann. ‘Our Little Rendezvous’, ‘Go Bobby Soxer’, la reprise de ‘The Things I Used To Do’ de Guitar Slim et ‘Little Marie’, le conte de l’amour laissé. C’est peut-être pour cela que, 15 ans plus tard, le critique de rock Dave Marsh a qualifié St Louis To Liverpool de «l’un des plus grands albums de rock’n’roll jamais réalisés», confirmant ainsi sa place parmi les meilleurs albums d’échecs de l’histoire.

Chuck Berry: The Great Twenty-Eight

Oui, c’est un paquet de succès, mais c’est aussi de l’histoire: le son du rock’n’roll perd ses roues d’entraînement. La meilleure compilation des 28 grands et petits succès pionniers de Chuck Berry, publiée à l’origine en double LP à l’aube de l’ère du CD, Le grand vingt-huit a été numérique pour toujours, jusqu’en 2017, date à laquelle elle a été pressée à nouveau sur du polychlorure de vinyle. Tout ici est issu des neuf premières années de sortie de Berry’s Chess, donc il n’y a pas de «My Ding-A-ling». Il y a de fortes chances que vous ne ressentiez pas son absence.

The Dells: Il y a

Les DJ du quintet, appelés «la fierté et la joie de Harvey, Illinois», livrent 12 titres de tueur sur leur premier LP Cadet de 1968 qui alternent entre piétinements et ballades. Quatorze ans après avoir formé The El-Rays, The Dells a mélangé des harmonies doo-wop avec une âme des années 60 grâce au producteur Bobby Miller et à l’arrangeur Charles Stepney. Les voix principales entrelacées du baryton rauque Marvin Junior et du ténor du falsetto Johnny Carter brillent de mille feux sur des morceaux tels que “ When I’m In Your Arms ”, “ Close Your Eyes ”, “ Please Don’t Change Me Now ” et “ Stay In My Corner ” ‘, le single single allongé suivi de la piste de titre Motown-esque.

Bo Diddley: Bo Diddley’s Beach Party

Pour ceux qui recherchent les racines du punk rock Bo DiddleyLa musique et l’attitude de ce dernier pourraient être la pièce A. L’un des meilleurs albums d’échecs pour commencer votre collection, il reste un document vivant de la passion de Bo, de sa simplicité brute et de sa puissance devant 2000 fans à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, en 1963. «Road Runner» se démarque, mais tout crépite avec un rythme rock. Après deux nuits d’enregistrement, la seconde a été écourtée, selon l’historienne du label Nadine Cohodas, lorsque le sideman de Bo, Jerome Green, a sauté des coulisses en jouant aux maracas et que des filles blanches se sont rassemblées autour de lui pour danser. En appliquant les lois locales sur l’isolement, la police a débranché le spectacle.

The Art Farmer-Benny Golson Jazztet: Rencontrez le Jazztet

Ne serait-ce que parce qu’il comprend trois des meilleures compositions de Golson – «I Remember Clifford», «Blues March» et «Killer Joe» – ce LP de 1960 en vaut la peine. Ajoutez à cela quelques normes bien choisies et des performances dynamiques de la première ligne du trompettiste Farmer, du saxman ténor Golson et du tromboniste Curtis Fuller, ainsi qu’une section rythmique qui comprend un McCoy Tyner de 20 ans au piano, le frère du fermier Addison à la basse. et sous-estimé Lex Humphries à la batterie, et vous avez un album de hard bop essentiel. La version LP plus longue de «Killer Joe» comprend le solo de Fuller, édité à partir de l’Argo 45; pour ceux qui ont du mal à trouver l’original, les enregistrements ont ensuite été publiés dans le cadre de The Complete Argo Mercury Sessions.

Aretha Franklin: Chants de foi

The Queen Of Soul avait 14 ans lorsque ces chansons ont été enregistrées en direct dans l’église de son père à Détroit, s’accompagnant au piano, possédant déjà une maîtrise confiante de ce matériau tandis que la congrégation la stimule encore plus. Sorti sur un petit label en 1956, Chess a réédité les enregistrements pour la première fois en 1965, encore quelques années avant la percée d’Aretha; il réapparaîtra plus tard sous divers titres, parmi lesquels The Gospel Soul Of Aretha Franklin et Aretha Gospel. Mais on ne peut pas se tromper de voix sur ce LP – c’est la même voix pleinement formée et musicalement intelligente qui étourdirait le monde en 1967.

Ahmad Jamal: Musique de chambre du nouveau jazz

1958’s… At The Pershing LP est souvent cité comme un album de jazz majeur, mais son prédécesseur de 1956 peut à juste titre prétendre être l’un des meilleurs albums d’échecs proposés. Musique de chambre… a contribué au lancement de Chess’s Argo empreinte en tant que label de jazz, et cette version du trio de Jamal comprenait une programmation pour piano, guitare et basse. Au-delà de leur son sophistiqué et plaisant, l’utilisation minimaliste de l’espace par Jamal est devenue très influente sur Miles Davis et l’arrangeur Gil Evans. Deux ans plus tard, l’Argo LP était révolutionnaire à plusieurs égards, dont le moindre n’était pas les ventes, car il est resté dans les charts pendant plus de deux ans. Un enregistrement en live inhabituel, sa popularité ne vient pas seulement de ‘Poinciana’, mais aussi de la composition de groupes plus conventionnelle et de la touche exquise de rechange exposée tout au long.

Etta James: Dis à maman

Constatant le succès remporté par Atlantic Records en envoyant Wilson Pickett et Aretha Franklin à Muscle Shoals, Leonard Chess a correctement pensé que cela fonctionnerait pour Etta James ainsi – et il avait raison. Non seulement elle a obtenu des singles à succès, mais elle a enregistré une douzaine de titres émouvants qui donnaient l’impression que le groupe maison avait été créé juste pour elle, ce qui a donné lieu à l’un des meilleurs albums d’échecs de la période soul du label. La chanson titre et une reprise de Otis ReddingLa «sécurité» a été touchée Dis à maman, et des morceaux comme “Je vais prendre ce qu’il a” avec la meilleure musique soul de l’époque. Et, bien sûr, il y a “Je préfère devenir aveugle”.

Etta James: Etta James

Nominé aux Grammy lors de sa sortie sur Chess en 1973, cet ensemble en grande partie sombre et en colère aurait pu être destiné aux fans de rock, mais sa rage reste universelle, et elle a été alimentée par les propres luttes d’Etta avec la dépendance et la loi. «God’s Song», l’un des trois excellents Randy Newman couvre, est un époustouflant, mais chaque piste amère frappe un nerf, notamment l’ouvreur «Superfly», «All The Way Down» et «Only A Fool» (qui intègre le chœur de Bobby «Blue» Bland’s » I Pity The Fool ‘) et le désespoir trompeur de’ Lay Back Daddy ‘. Le seul répit – en quelque sorte – est la finale plaidante, «Just One More Day» d’Otis Redding.

Le trio de Ramsey Lewis: la foule

Le sommet commercial et populaire du trio – Lewis au piano, Eldee Young à la basse et au violoncelle et Red Holt à la batterie – a été capturé en direct pour ce LP d’échecs de 1965 devant un public réactif au Bohemian Club de Washington DC. Side One démarre avec une version inédite de la chanson-titre, leur plus grand single, une reprise jazz du hit pop de Doby Gray. Lewis trouve le blues dans la plupart des chansons, mais la touche légère de Holt et les fondations solides de Young (ainsi que son travail de violoncelle sur ‘Tennessee Waltz’), et son exhortation vocale à la procédure, se démarquent également sur ce palmarès R&B LP n ° 1 gagnant d’un Grammy .

Laura Lee: aimer plus que fierté

Commençant comme membre des célèbres Meditation Singers de Detroit gospel (qui ont enregistré pour Chess’s Checker), la production profane de Laura pour Chess méritait plus d’attention. Son seul LP d’échecs, cette compilation de 1972 a été abattue sur des côtés enregistrés à Chicago et Muscle Shoals, et publiée après qu’elle ait commencé à faire des succès pour Hot Wax. Les deux Curtis Mayfield les reprises (qui étaient sur le même single) et ‘But You Know I Love You’ de Kenny Rogers fonctionnent bien. Le formidable ‘Dirty Man’, le plus grand single de Lee sur les échecs, et la chanson-titre forte, sa dernière version des échecs, montrent sa voix soul et audacieuse de Southern soul et sa production sympathique améliorée. Outre la reconnaissance, tout ce qui manque est le suivi tout aussi bon de «Dirty Man», «Uptight Good Man», bien que vous le constatiez – et Love More Than Pride lui-même – sur la collection 2006 Very Best Of Laura Lee.

Little Milton: Grits Ain’t Groceries

Les quatre LP de Checker soul blues de Little Milton pourraient faire cette liste, et ce dernier, sorti en 1969, pourrait être en tête de liste de ses meilleurs albums d’échecs. Sa voix est en pleine forme, avec une polyvalence convaincante sur des ballades tendres telles que “ Je vais toujours t’aimer ”, des rave-ups comme la chanson titre classique de Titus Turner, et des blues de pierre comme “ Did You Ever Love A Woman ”. Milton’s la guitare coupe à l’os (écoutez ‘I Can’t Quit You’) et la section de klaxon ponctue parfaitement chaque morceau grâce aux arrangements de Gene Barge. Des albums comme celui-ci ont aidé Chess à rester une force parmi les fans de blues dans les années 70.

Little Walter: le meilleur de Little Walter

C’est l’homme qui a réinventé la roue, ce que vous n’êtes pas censé faire. Mais Little WalterLa virtuosité de l’harmonica a donné une nouvelle dimension à l’harmonica et il a changé à jamais son son et son rôle dans le blues. On peut faire valoir que le son qu’il a produit sépare le blues de Chicago de tous les autres. Nous parlons du LP original de 1957, bien que la plupart des collections suivantes incluront les hits: ‘My Babe’, ‘Blues With A Feeling’, ‘Juke’, ‘Mean Old World’ et plus – donnant une génération (ou trois) les leçons qu’ils digèrent encore.

MJT + 3: Daddy-O présente MJT + 3

Un début de bop dur remarquable et intelligent en 1957 sur Argo d’un jeune quintette de Chicago, moins remarquable pour son virtuose du solo que pour son interaction sympathique et harmonique, mais on ne peut pas se méprendre sur la virtuosité des joueurs ici: Paul Serrano à la trompette, Nicki Hill au sax, Bob Cranshaw à la basse, Walter Perkins à la batterie et Richard Abrams au piano. Le travail d’Abrams est particulièrement aventureux et il a écrit les cinq originaux sur ce disque.

James Moody: Cookin ‘The Blues

Cette date de San Francisco live de 1961 (réédité en 1998 à At The Jazz Workshop) présente Moody sur alto, ténor et flûte traversière, et son septuor, ainsi que le pionnier vocal Eddie Jefferson, excellant sur deux sélections. La capacité de Moody à faire sonner ses petits groupes comme des grands groupes est présentée ici, mais il prend la plupart des solos et chacun brille avec inventivité et sécurité sur l’un des meilleurs albums d’échecs de l’écurie de jazz du label.

Les Moonglows: Regardez, c’est les Moonglows

Un des nombreux avantages du vinyle: les deux faces de ce LP ont des intentions différentes. Le côté lourd de la ballade semble destiné à servir de bande originale à une romance ininterrompue. La tentative de mise à jour du genre avec des cordes ne nuit pas terriblement aux harmonies, et a probablement fonctionné aussi bien que Frank Sinatra album. L’instrumentation minimale de la deuxième face, à commencer par le hit de 1958 «10 Commandements Of Love», révèle les «harmonies de coup» du groupe à leur meilleur. Le soleil se couchait sur l’ère du doo-wop lorsque cet album de 1959 est sorti, mais cette collection d’enregistrements à partir de ’57 reste un hommage à la voix humaine en tant qu’instrument de musique, et l’un des meilleurs albums d’échecs de sa première décennie.

Billy Stewart: incroyable

Vous ne trouverez pas un mariage plus heureux de musique soul et Le grand livre de chansons américain. La version plus longue du génial single de Stewart, retravaillé de «Summertime» sur cet album des échecs de 1966, a un vamp vocal étendu au milieu. Bien que les 11 autres normes ici ne soient pas aussi radicalement repensées (bien que “ That Old Black Magic ” reçoive également un traitement spécial), elles sont toujours merveilleusement transformées par le scat soulful unique de Stewart, et les arrangements de swing de Phil Wright offrent un parfait réglage, poussant parfois Stewart à montrer ses côtelettes de jazz.

The Violinaires: Groovin ’With Jesus

Les huit premiers LP de Checker de ce groupe gospel contenaient leurs beaux singles et autres morceaux interprétés dans la tradition des grands quatuors du milieu du XXe siècle. Et si vous pouvez en trouver, saisissez-les. En 1971, les choses avaient changé – tout comme le groupe. Dirigé par le chanteur dynamique Robert Blair, The Violinaires a adopté des arrangements plus funky pour ce disque et s’est tourné vers les charts pop, embrassant les paroles avec des préoccupations sociales et étirant la longueur des morceaux. Leur vision de cinq minutes sur “We Got To Live Together” de Buddy Miles, par exemple, doit beaucoup à Sly & The Family Stone. Ils couvrent également George Harrison“My Sweet Lord”, Hair’s “Let The Sunshine In” et Ocean’s “Put Your Hand In The Hand”. Tandis que les six minutes et plus “Take Me” nous ramènent à des plats plus traditionnels, ce projet gospel-funk aventureux équilibre parfaitement le profane et le spirituel.

Eaux boueuses: à Newport 1960

Documenter Des eaux boueuses«Débuts triomphants devant un public largement blanc, vous pouvez facilement capter l’enthousiasme grandissant de la foule, du groupe et de Muddy lui-même en tant que tonneaux de route. Le film de la performance montre Muddy dansant avec l’aspe harpe James Cotton pendant la reprise de «I’ve got my mojo working», et les cris du public transparaissent également sur le disque. Le piano d’Otis Spann se distingue également, mais c’est Muddy qui a pris le devant de la scène et ne l’a jamais abandonné.

Muddy Waters: L’album de Muddy Waters Woodstock

Le dernier album d’échecs négligé de Muddy, à partir de 1975, arrive également en tête de la liste des meilleurs albums d’échecs enregistrés lors de l’une des jam sessions all-star de la fin des années 60. Initié par Le groupeLe batteur de Levon Helm (qui joue également de la basse), il comprenait son collègue Garth Hudson, Paul Butterfield (qui brille sur la harpe), le pianiste Muddy Pinetop Perkins, les guitaristes Bob Margolin et Fred Carter et Howard Johnson au saxophone. La session, capturée dans l’État de New York, trouve Muddy détendue et heureuse, comme le révèle le bavardage en studio entre les chansons. Le mélange de classiques tels que «Kansas City» et «Caldonia», ainsi que des originaux (dont un couple de Muddy) montrent la polyvalence de tout le monde dans cet ensemble cohésif et racé.

Sonny Boy Williamson: Down And Out Blues

Une autre grande caractéristique du vinyle est les notes de doublure. En plus de 12 titres emblématiques qui ont recueilli ses premiers singles séminaux, ce LP d’échecs de 1959 présente un essai du célèbre écrivain de Chicago Studs Turkel, qui résume parfaitement l’essence de l’art de Sonny Boy, écrivant: «Avec un fond, rock’n’roll in nature, nous entendons une douzaine d’histoires courtes. Dans un certain nombre de cas, l’année, le lieu, l’heure – tout cela comme un reportage judiciaire. » Au milieu de références littéraires, Turkel compare Sonny boyLa maîtrise de la première face à la facilité avec laquelle le lanceur du Temple de la renommée Rube Wadell pourrait éliminer les enfants des sables. «Ensuite, poursuit-il, du deuxième côté, il le verse.»

Howlin ’Wolf: Moanin’ At Midnight / Howlin ’Wolf

Les fans ont débattu pour toujours Howlin ’WolfLes deux premiers LP d’échecs sont supérieurs, Gémissant à minuit (à partir de 49) ou “The Rockin ‘Chair Album” (ainsi surnommé en raison de l’image de couverture). Les deux se classeront parmi les meilleurs albums d’échecs de toute collection sérieuse. Les partisans du deuxième record pointent les morceaux qui sont devenus des standards du blues: «Wang Dang Doodle», «Cuillerée“,” Little Red Rooster “et” Back Door Man “. Les adeptes des débuts pourraient contrer que Wolf n’a jamais semblé plus engagé et menaçant que sur ce disque. Le mieux est de les avoir tous les deux.

Mentions honorables

Certains des meilleurs albums d’échecs sont aujourd’hui quasiment introuvables dans leurs pressages originaux en vinyle. Voici quelques-uns que les collectionneurs engagés feront bien de traquer.

Etta James: Rocks The House

Son LP live de 1964, sur lequel elle est soutenue par un petit groupe par opposition à ses efforts en studio très produits, mérite d’être sur la meilleure liste d’albums d’échecs.

Jimmy McCracklin: Jimmy McCracklin chante

Le formidable et prolifique chanteur de blues de la côte ouest a coupé un LP pour Chess qui est sorti en 1962. Jimmy McCracklin Sings a inclus son tube de 58, ‘The Walk’, et 11 autres grands morceaux de R&B.

The Dells: Menu musical / Love Is Blue

Ces deux LP Cadet sont des raretés qui ont chacune un complément complet de succès et de fortes coupures d’album qui fusionnent le doo-wop avec la soul des années 60/70.

Rotary Connection Cadet Concept LPs

Minnie Riperton, qui a fait ses débuts en tant qu’artiste d’échecs en chantant avec The Gems, a ensuite rejoint Rotary Connection en tant que chanteuse principale dans ce groupe expérimental de soul / rock psychédélique réputé pour ses retouches radicales de chansons bien connues. Ils ont enregistré six LPs pour Cadet Concept (Rotary Connection, Aladdin, Peace, Songs, Dinner Music et Hey, Love), et continuent de suivre un culte.

Checker / Chess Gospel LPs

Largement enregistrés dans les années 60, les LP gospel Chess and Checker sont très difficiles à trouver, mais valent la peine d’être recherchés si vous en avez les moyens. Quelques faits saillants: le révérend CL Franklin, le père d’Aretha, qui était un chef religieux et politique de Détroit, a publié 57 sermons étonnants sur les échecs qui sont extrêmement populaires auprès des évangéliques. La poste-Sam Cooke Soul Stirrers avait également quelques LP Checker et Chess, dont une des chansons profanes, et un hommage à Cooke avec la merveilleuse piste ‘Slow Train’.

Chess Comedy LPs

Chess a sorti des LP de deux comédiens légendaires: Moms Mabley avait au moins 14 albums Chess et Pigmeat Markham en a sorti au moins 15. Achetez-les si vous pouvez les trouver.

Suivez la liste de lecture Chess Records Essential, pour des échecs plus classiques.

