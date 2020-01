Les 50 meilleures musiques de films de tous les temps

Depuis l’avènement du son au cinéma, la toute-puissante partition de film est devenue une partie intégrante de l’expérience cinématographique. Certains ont pris des années, d’autres ont été faits sur place, mais toutes les meilleures musiques de films partagent quelques points communs. Ils sont capables de transmettre ce que le film essaie de dire sans mots et d’évoquer une réponse émotionnelle, même le plus brillant des dialogues ne peut pas. Certaines partitions survivent même au film dont elles ont fait la bande originale.

Sans plus tarder, voici une liste des 50 meilleures musiques de films de tous les temps pour débattre, discuter et s’entendre.

50: Tron: Legacy (2010)

Combinez les principes d’une partition d’orchestre de film traditionnel avec la magie électronique du duo électronique français Daft Punk et vous obtenez une partition bien supérieure à la somme de ses parties. Avec l’aide du compositeur, arrangeur et producteur américain Joseph Trapanese, Daft Punk a innové dans le domaine cinématographique tout en rendant hommage à l’œuvre originale de Wendy Carlos pour le film de 1982.

49: Sorcier (1984)

Le toujours prolifique Rêve de mandarine disposent d’une série de bandes sonores de films presque aussi longtemps que la discographie de leurs albums principaux, et Sorcerer était leur premier. Publié en 1977, il a contribué à jeter les bases de repères étranges imbibés de synthé qui deviendraient une marque d’horreur dans les années 80, et reste une inspiration clé pour les bandes sonores revivalistes d’aujourd’hui, principalement l’émission Netflix Stranger Things.

48: Flash Gordon (1980)

L’opéra spatial campy basé sur une bande dessinée emblématique d’Alex Raymond a peut-être raté la cible. le Flash Gordon la bande-son, cependant, l’a cloué avec une bulle. Dieux du rock Reine n’a pas lésiné quand il s’agissait de déposer le bois pour ce qui était censé donner à Star Wars une course pour son argent. En fin de compte, la musique a largement dépassé le film et reste l’une des meilleures musiques de film écrites par un groupe de rock.

47: ET: L’extra-terrestre (1982)

En un coup de maître, John Williams non seulement a créé un thème de film extrêmement accrocheur, mais aussi un morceau de musique émotionnellement affectant qui a touché des générations de publics et de cinéastes. La partition elle-même est exactement ce que devrait être l’enfance de chacun: remplie de naïveté, d’émerveillement et d’un sentiment de danger (mais pas de malheur) pour nous rappeler que les hommes en costume Hazmat sont terrifiants.

46: Ascenseur pour L’Échafaud (1958)

Quoi de mieux adapté au nouveau style de jeu lâche et improvisé qui caractérise le cinéma new wave français qu’une partition de film entièrement improvisée? L’histoire d’origine de la façon dont Miles Davis a rencontré le réalisateur français Louis Malle diffère mais le résultat est incontestablement un pur destin cosmique, avec Davis et une flopée de musiciens de session français improvisant ce cool séminal partition de jazz en direct de séquences de films projetées. Œuvre clé dans le développement artistique de Davis (il a marqué sa première incursion dans le jazz modal, en route pour l’enregistrement du séminal Kind Of Blue), il reste également l’une des meilleures musiques de films à sortir du monde du jazz.

45: La mission (1986)

Ce n’est pas l’Ennio Morricone auquel nous sommes habitués. La plupart penseraient que les meilleures musiques de films de The Maestro sont destinées aux westerns, mais ici, Morricone voulait clairement que le monde sache qu’il faisait plus que faire écho à des harmonicas et à des spaghettis accrocheurs. Pas vraiment étranger à ceux qui connaissent le travail de Morricone en tant que compositeur, c’est sa meilleure partition de non-action à ce jour.

44: Jurassic Park (1993)

Un autre chef-d’œuvre conjoint de John Williams et Steven Spielberg, cela a toutes les caractéristiques d’une partition classique de Williams: des cordes montantes, des cuivres dramatiques et un sens de l’émerveillement enfantin inhérent à ce qui est, à la base, un conte d’aventure fantastique. Williams a fléchi ses muscles dramatiques, correspondant au ton inquiétant du danger qui se cache dans le parc. Avec seulement quelques notes, il a créé une signature musicale pour la franchise Jurassic Park, qui évoque l’espoir, l’adversité et la grande aventure dans un même thème.

43: Les Sept Samouraïs (1954)

Tambours et destin imminent. Le chef-d’œuvre cinématographique pionnier d’Akira Kurosawa a créé à lui seul le «film de mission» tel que nous le connaissons, mais la partition est largement passée inaperçue pour sa contribution au cinéma moderne. Pourquoi les partitions de Fumio Hayasaka n’obtiennent-elles pas plus d’attention pour créer l’une des meilleures musiques de films du cinéma moderne est une supposition, mais c’est facilement un favori parmi les fanatiques de Kurosawa.

42: Goldfinger (1964)

Avec son travail sur les films de James Bond, le compositeur John Barry a créé un vocabulaire musical qui restera à jamais synonyme de 007. Alors qu’il était difficile de choisir entre ses bandes sonores Bond, Barry a vraiment perfectionné le son avec son thème audacieux et cuivré pour Goldfinger.

41: Vertige (1958)

Exactement ce que les meilleures musiques de films de cet âge sont censées faire. Bien qu’un peu sur le nez, cette vision tourbillonnante et maniaque du sujet fonctionne également comme un morceau de musique brillant à part entière. Hitchcock et Bernard Herrmann étaient des collaborateurs constants et c’était l’une de leurs meilleures bandes sonores.

40: Le réseau social (2010)

Aussi douteuse que puisse paraître l’idée d’un «film Facebook», il est difficile d’imaginer les scènes de vol de technologie et de marque sans les tonalités effrayantes, obsédantes (et oscarisées) qui Ongles de neuf pouces le leader Trent Reznor et Atticus Ross ont fourni le récit de la cupidité et de l’ego de David Fincher qui a mal tourné.

39: Titanic (1997)

La partition de James Horner est tout ce que ce film est. C’est gros. Il flotte. Ça plante. Ça augmente. Il gèle à mort au milieu de l’océan. Attendez… grattez ce dernier. James Horner n’est pas en reste et James Cameron, qui connaissait exactement l’homme pour le travail pour marquer ce chef-d’œuvre.

38: Rencontres rapprochées du troisième type (1977)

Si ce n’est que pour l’air étrange avec lequel les scientifiques humains et les extraterrestres communiquent, ce film mérite d’avoir sa partition pleine d’espoir et passionnante sur cette liste. C’est John Williams qui s’amuse – et ça se voit.

37: Le parrain, partie II (1974)

Une belle extension de l’histoire et de la musique qui n’était pas seulement une répétition de la partition originale de Godfather. Avec des compositions de Nino Rota et dirigées par Carmine Coppola, la partition Godfather Part II a accompli de manière experte ce que son prédécesseur a fait en plaçant l’auditeur en Italie et à New York au tournant du siècle. C’est un exploit vraiment remarquable, qui se démarque de lui-même parmi les meilleures musiques de films d’Hollywood – en particulier compte tenu de la bande originale emblématique qu’elle a suivie.

36: Arbre (1971)

Arbre n’est pas le seul film Isaac Hayes marqué, mais c’est certainement le plus connu. Du groove de guitare amélioré par wah-wah à ses propres voix de baryton, Hayes a prouvé qu’il était une force avec laquelle il fallait compter dans les bandes originales américaines modernes.

35: Chauffeur de taxi (1976)

Vous auriez du mal à trouver une œuvre d’art qui incarne mieux la désillusion rampante et la décadence morale de New York des années 70 que le film phare de Martin Scorsese et sa partition d’accompagnement de Bernard Herrmann. Évitant l’orchestration classique qui caractérisait l’époque, Herrmann a utilisé une palette de sons et d’instruments dissonants qui a laissé le public profondément mal à l’aise longtemps après le générique.

34: Butch Cassidy et The Sundance Kid (1969)

Burt Bacharach Cela peut sembler un choix étrange de marquer un film sur deux des hors-la-loi les plus notoires qui aient jamais terrorisé le Far West, mais le garçon a-t-il livré. Non seulement il a fourni la partition, mais il a également donné au monde la chanson ‘Raindrops Keep Fallin’ On My Head ’, qui a reçu un Oscar de la meilleure chanson originale.

33: Les intouchables (1987)

La musique du classique du gangster de Brian De Palma résonnera dans votre tête chaque fois que vous vous retrouverez dans une ancienne gare. Il est de mauvais augure, rempli d’aventures et fait presque d’Al Capone un héros. Frais et classique à la fois, la partition d’Ennio Morricone donne vie aux personnages du film.

32: Docteur Zhivago (1965)

Ce film ne résonne peut-être pas auprès d’un public moderne habitué à la narration rapide et à des personnages avec des histoires facilement digestibles, mais la merveilleuse partition envoûtante de David Lean et Maurice Jarre restera avec vous et vous ramènera à vouloir plus de cette incroyable œuvre d’art classique .

31: Pat Garrett et Billy The Kid (1973)

Bob Dylan non seulement a fourni la vision unique d’une bande-son occidentale dans ce joyau rare d’un film, mais il joue également un petit rôle, presque non parlant, en tant que membre d’un gang de Billy. Les chansons de Dylan, composées exclusivement pour le film, ne pourraient pas mieux convenir à cet western postmoderne.

30: Beetlejuice (1988)

Asseyez-vous et écoutez cette partition étrange, amusante et passionnante: elle saute, frappe et danse le calypso directement dans vos souvenirs d’enfance. Beetlejuice fait partie des premières collaborations du réalisateur Tim Burton et de Danny Elfman, aboutissant à l’une de leurs meilleures musiques de film, capturant les tons fantaisistes et inquiétants qui colorent la plupart de leur travail.

29: Le chevalier noir (2008)

Lorsqu’il s’agissait de donner un nouveau souffle à la célèbre franchise Batman, Christopher Nolan a réimaginé le croisé coiffé comme un anti-héros maussade – et il avait besoin d’un score pour correspondre. Commençant par Batman Begins, Nolan a tapé Hans Zimmer et James Newton Howard pour créer un paysage sonore sombre rempli de basses palpitantes et de cordes hurlantes. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez presque entendre la voix du Joker de Heath Ledger dans votre tête, vous invitant à faire quelque chose de… fou.

28: La main engagée (1971)

Ayant déjà été l’inspiration derrière «Mr Tambourine Man», le musicien folk Bruce Langhorne a de nouveau trouvé Dylan à ses talons après avoir marqué l’occidental de Peter Fonda en 1971. Dylan suivrait son exemple avec son Pat Garrett Et La bande originale de Billy The Kid en 1973, bien que la partition de Americana de Langhorne soit sans doute la plus atmosphérique des deux, restant une bande-son culte pendant des décennies jusqu’à sa sortie finale en 2004.

27: L’Empire contre-attaque (1980)

Remarquablement, ce n’est que lors du deuxième opus de la trilogie Star Wars originale que John Williams a offert aux fans «La marche impériale», le thème que vous entendez chaque fois que vous pensez au Seigneur des Ténèbres Sith, Dark Vador. Avec The Empire Strikes Back, Williams développe les thèmes musicaux du film original – et crée encore plus dans le processus.

26: Mad Max: Fury Road (2015)

Il est difficile de trouver des musiques de films modernes qui ne semblent pas dérivées, mais George Miller savait ce qu’il faisait lorsqu’il a embauché le multi-instrumentiste et compositeur néerlandais Tom Holkenborg, alias Junkie XL, qui a été un proche collaborateur de Hans Zimmer. Le score immersif et de conduite de Holkenborg équivaut à un assaut audio qui correspond parfaitement au monde chaotique de la franchise Mad Max.

25: Conan le barbare (1982)

Même si le film lui-même ne fait généralement aucune liste, la partition de Basil Poledouris peut faire battre le sang de n’importe qui et mérite bien le respect, en particulier dans le genre fantastique du film B.

24: Il était une fois dans l’Ouest (1969)

À la fois beau et brutal à la fois, cela pourrait être la meilleure chose qu’Ennio Morricone ait jamais faite. Bien sûr, il a également marqué The Good, The Bad And The Ugly; dans le genre occidental, la seule compétition de Morricone est lui-même.

23: Edward aux mains d’argent (1990)

Danny Elfman dans sa forme la plus espiègle, dansant au milieu de la rue, vous faisant signe dans la forêt profonde et mystérieuse. Pensé moins ludique que certains de ses travaux, c’est là qu’Elfman s’est un peu tourné vers le roman et le conte de fées gothique, ouvrant la voie à son prochain projet, Le cauchemar avant Noël.

22: Terminator 2: Judgment Day (1991)

Un regard violent, inquiétant et sombre sur la terreur d’un avenir possible, il n’y a pas un seul moment de frivolité ou de place pour respirer cette partition. De haut en bas, Brad Feidel met les auditeurs en route vers un affrontement inévitable entre le bien et le mal.

21: 2001: Une odyssée de l’espace (1968)

Alors que Stanley Kubrick avait initialement demandé au célèbre compositeur hollywoodien Alex North de marquer son chef-d’œuvre interstellaire, il a fini par abandonner le travail de North en faveur de morceaux de musique classique qu’il avait initialement utilisés comme guides. De la valse de Johan Strauss “ Le Danube bleu ” à l’avant-gardiste György Ligeti et, plus célèbre encore, le poème musical de Richard Strauss “ Aussi Sprach Zarathustra ”, Kubrick a catapulté ces compositeurs sous le feu des projecteurs et a fait de ces pièces classiques pour toujours synonymes de son iconique film.

20: Halloween (1978)

John Carpenter est un homme avec lequel il faut compter. Lorsque les gens entendent cette musique, ils commencent à regarder dans tous les coins et à cacher les couteaux à steak. C’est menaçant et accrocheur, et, comme le méchant dans le film, on a l’impression que ça ne s’arrêtera jamais.

19: Blade Runner (1982)

Comme les effets étonnants et l’ambiance sombre du film classique culte, cette partition semble suinter le long des trottoirs humides avec tout le reste du film. Est-il né d’un rêve de fièvre du réalisateur Ridley Scott? Non, ce n’est que l’un des énigmatiques Vangelis«Meilleures musiques de films.

18: Les Sept Magnifiques (1960)

Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson et l’un des meilleurs scores occidentaux qui aient jamais honoré un écran d’argent. Écoutez-le et vous voulez sauter sur un cheval et monter au coucher du soleil. Avec une seule mélodie, le célèbre compositeur Elmer Bernstein a créé une partition qui incarne l’idée de l’Ouest américain. À tel point que le titre est même devenu le «thème de la cigarette Marlboro».

17: Chariots de feu (1981)

Avant même son travail de pionnier pour Blade Runner, le compositeur grec Vangelis a appliqué ses compétences de synthé au film d’époque Chariots de feu, au milieu des Jeux olympiques de 1924. Un pari cinématographique à coup sûr, le réalisateur Hugh Hudson ne voulait pas que Chariots se sente comme un film patrimonial étouffant, alors il a chargé Vangelis de créer une partition moderne, résultant en l’une des chansons à thème les plus populaires du début des années 80 qui a été parodiée à l’infini .

16: La panthère rose (1963)

Si quelqu’un ne sait pas qui était Peter Sellers, il n’y a pas de meilleure introduction que cette série de films. Il était aussi brillant que le score d’Henry Mancini – et ça veut vraiment dire quelque chose. Le thème large et – oui – caricatural accentue parfaitement la comédie burlesque de ce classique.

15: Psycho (1960)

Avez-vous déjà eu peur en prenant une douche? Vous pouvez remercier Bernard Herrmann pour avoir créé la pierre de touche culturelle ultime de la terreur avec juste un cri de cordes. Comment se fait-il que tant de gens connaissent la musique de ce film classique d’Hitchcock sans même la voir? C’est le vrai génie de Bernard Herrmann ici.

14: Batman (1989)

Pour beaucoup, il y a deux principaux compositeurs de films qui représentent le genre: John Williams et Danny Elfman. Et c’est le couronnement de Danny Elfman. Le thème principal peut donner à une personne l’impression d’être perchée sur un toit à des milliers de pieds au-dessus d’une ville fictive.

13: Superman (1978)

À quelle fréquence une partition peut-elle parler à son public? Pas seulement émotionnellement, mais littéralement. Comme dans, lorsque le thème principal atteint son apogée et que l’auditeur peut réellement entendre le mot “superman” – même s’il n’est pas là. Les meilleures musiques de films de John Williams deviennent des personnages en soi, et celui-ci se démarque parmi sa série d’œuvres à succès tout au long des années 70.

12: Braveheart (1995)

Connu pour son orchestration magnifiquement luxuriante, James Horner a capturé l’esprit du voyage de William Wallace avec ses compositions évocatrices utilisant des textures celtiques pour créer une partition à la fois impressionnante et mélancolique. L’auditeur est transporté dans les collines verdoyantes de l’Écosse, puis tout à coup sur les champs de bataille imprégnés de sang de la légende avec une efficacité experte.

11: Lawrence d’Arabie (1962)

Pour beaucoup, le travail de Maurice Jarre évoque les très grandes partitions de John Williams, mais c’est Jaree qui a réalisé la première bande originale de l’une des plus grandes aventures à apparaître à l’écran lorsqu’il a marqué cette épopée du désert de 1962 avec Peter O’Toole. Avec son thème grandiose et son instrumentation exotique, cette bande-son évocatrice est une œuvre d’une maîtrise étonnante qui reste l’une des meilleures musiques de films jamais enregistrées.

10: Retour vers le futur (1985)

Un moyen simple de savoir si une bande-son gagne sa place parmi les meilleures musiques de films de tous les temps: il suffit de penser à un morceau de dialogue… «Des routes? Où nous allons, nous n’avons pas besoin de routes. »Vous l’entendez encore? La partition Back To The Future a transformé la carrière d’Alan Silvestri, transformant le percussionniste de jazz en l’un des grands orchestres.

9: Mâchoires (1975)

Ce que John Williams est capable de faire dans le morceau de musique que nous connaissons tous et que nous détestons entendre lorsque la natation est tout simplement miraculeux. Deux notes. Répété. Joué plus fort comme s’ils approchaient jusqu’à… eh bien, vous êtes mangé par un requin. Au figuré, bien sûr.

8: Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau (2001)

Y a-t-il quelque chose de plus éthéré que les elfes dans ce film? Oui il y a. La partition d’Howard Shore semble avoir jailli d’une bulle céleste de créativité qui parcourt le cosmos depuis que JRR Tolkien a glissé cette bobine mortelle.

7: Rocky (1976)

Il peut être difficile de trouver le désir de monter un escalier incroyablement haut. Mais mettez la partition du film qui a présenté le monde au héros au couvercle lourd, à la bouche tordue, au cerveau boiteux mais au cœur fort de ce film et tout le monde se retrouvera à danser au sommet. Sa combinaison de cornes pulsantes et de tambours grondants a donné naissance au montage d’entraînement qui est devenu l’hymne ultime pour les athlètes du monde entier.

6: Raiders de l’arche perdue (1981)

Ce n’est pas un hasard si John Williams apparaît plus que tout autre compositeur (huit fois au total) dans cette liste des meilleures musiques de films de tous les temps. Son score passionnant à la première aventure d’Indiana Jones vous donne envie de mettre un Fedora, de prendre un fouet et de battre des nazis. Autre collaboration avec ses deux muses, George Lucas et Stephen Spielberg, Williams a de nouveau été chargé de créer un thème durable pour l’un des héros les plus emblématiques du film. Le résultat a été une bande originale de balayage qui pourrait vous attirer en un instant et vous terrifier le suivant.

5: Casablanca (1942)

Il faut des goûts de Max Steiner pour créer un chef-d’œuvre musical à partir d’un refrain de six notes, et pourtant l’un des thèmes de films les plus reconnaissables de tous les temps est basé sur une mélodie empruntée. Chargé d’utiliser une chanson populaire de l’époque, «As Time Goes By», Steiner sélectionne habilement un simple morceau des années 30 et le transforme en un appareil dramatique qui marque l’une des plus grandes romances du film.

4: Autant en emporte le vent (1939)

Vous auriez du mal à trouver une partition plus quintessentielle de l’âge d’or du cinéma. Le thème principal de ce film ne pourrait pas être plus déchirant, grandiose et tragiquement épique, grâce au légendaire compositeur Max Steiner, qui a utilisé la musique comme un outil pour développer des personnages. Steiner a contribué à rendre les meilleures partitions de films hollywoodiens tout aussi importantes que ce qui se passait au premier plan, et a créé le plan directeur pour chaque film qui a suivi.

3: Le bon, le mauvais et le laid (1966)

Ennio Morricone est un maître des bandes sonores gothiques occidentales et cette œuvre particulière ne pourrait pas être plus singulière et attachée à son héritage. Grâce à son travail de pionnier avec le réalisateur Sergio Leone, ce n’est pas seulement l’une des meilleures musiques de film de l’histoire, The Good, The Bad And The Ugly est de loin la meilleure musique de film occidental de tous les temps. Pensez au Old West et vous entendez instantanément le sifflet d’ouverture suivi de trois notes de guitare qui vous indiquent que le danger est à nos portes.

2: Le parrain (1972)

Y a-t-il une partition qui évoque mieux les images, les sons et les tons du film qu’elle accompagnait? Certainement pas. Cette partition du prolifique compositeur italien Giovanni «Nino» Rota est si puissante que même les vrais gangsters fondent en larmes quand ils l’entendent.

1: Star Wars: Episode IV: Un nouvel espoir (1977)

En ce qui concerne les meilleures musiques de films de tous les temps, peu de gens peuvent toucher l’impact de la bande originale symphonique de John Williams sur l’original Guerres des étoiles film. Le grand opéra spatial de George Lucas ne serait pas le mastodonte culturel affectif qu’il est aujourd’hui sans la partition transformatrice de John Williams. Il a rétabli un niveau de notation épique pour les films qui avaient été perdus au milieu d’une narration plus petite, et son influence se ressent encore aujourd’hui dans presque tous les films qui atteignent le grand écran.

