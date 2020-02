Les 50 meilleurs records d’échecs en simple de tous les temps

Comment peut-on sélectionner les 50 meilleurs singles du Chess Records et ne pas déranger au moins quelques passionnés? L’élimination des célibataires parmi des centaines de candidats méritants de l’ensemble de la liste d’échecs est appelée à attirer le feu des fans. Honnêtement, vous pouvez facilement trouver 50 classiques légitimes uniquement parmi les plus grandes stars de l’entreprise – Des eaux boueuses, Howlin ’Wolf, Sonny Boy Williamson, Chuck Berry, Bo Diddley et Etta James.

Mais les propriétaires Leonard et Phil Chess ont toujours pensé de manière large et ont cherché à élargir l’attrait de leur musique. Cela ressort clairement de leur histoire, qui a commencé par mettre l’accent sur le blues et le jazz, est passée au rock’n’roll puis à la musique soul alors qu’ils réagissaient à l’évolution des goûts du public tout en faisant progresser ces goûts avec des sorties révolutionnaires. Donc, dans cet esprit d’envergure, voici les 50 meilleurs singles de Chess Records – beaucoup célèbres, certains pas si célèbres – à discuter et à débattre, mais surtout à entendre et à considérer.

Muddy Waters: «Je ne peux pas être satisfait» / «(j’ai envie) de rentrer chez moi»

En 1948, à la fin de sa troisième session pour Aristocrat Records, Muddy a demandé au producteur et copropriétaire du label Leonard Chess s’il pouvait enregistrer des morceaux «par moi-même», sans accompagnement au piano, la façon dont il jouait à l’origine quand il était encore Mississippi. travailleurs des champs. Chess a accepté et Muddy a repris ces deux chansons qu’il avait enregistrées sept ans plus tôt dans sa cabine pour la Library Of Congress. Muddy a de nouveau joué le Delta blues, faisant écho à sa voix plaintive, mais sur une guitare slide électrique au rythme urbain. Le mélange de country et de ville sur les deux morceaux est lié aux auditeurs de Chicago. Le disque a vendu son pressage initial en deux jours, devenant le premier hit, bien que localement, à la fois pour Muddy et pour le label qui deviendra Chess Records.

Robert Nighthawk: «Sweet Black Angel»

Cherchant plus de blues country électrifiés, Chess a enregistré cette chanson de Robert Lee McCollum (à la demande de Muddy) pour Aristocrat en 1949. La chanson remonte à 1930, mais la version de Nighthawk a inspiré BB King pour le couvrir en ’56 sous le nom de ‘Sweet Little Angel’. La version de BB est devenue un grand succès et un standard de blues, incluse dans la liste 1995 du Rock And Roll Hall Of Fame de 500 chansons qui ont façonné le rock’n’roll. Deux ans plus tard, la version de Nighthawk a été intronisée au Hall Of Fame de la Blues Foundation. C’était aussi le premier disque appartenant aux échecs à inclure le bassiste Willie Dixon, omniprésent musicien, auteur-compositeur, arrangeur et producteur d’échecs.

Gene Ammons et son sextuor: «Mon cœur insensé»

La première sortie sur le label Chess en 1950 a suivi une tendance de succès pop enregistrés par des artistes de jazz et de R&B, et celui-ci mettait en vedette le sax ténor d’Ammons jouant une version jazz de la ligne vocale Billy Eckstine vendue à un million. Il a fait le R&B Top 10 après seulement deux semaines et est resté pendant deux semaines. Les frères Chess ont donné au dossier le numéro de catalogue Chess 1425, honorant la première maison de leur père immigré à Chicago, 1425 South Karlov Avenue.

Jackie Brenston et ses chats Delta: «Rocket 88»

Qui étaient ces gars? En fait, c’était Kings Of Rhythm d’Ike Turner, dans lequel Brenston était saxophoniste et chanteur sur cette chanson de 1951 enregistrée à Memphis. Certains l’appellent la première chanson rock’n’roll jamais enregistrée, citant la guitare brute et déformée et le thème de l’automobile – un symbole de liberté personnelle – comme des qualités qui la séparent du jump blues, dans lequel il n’y a pas de distorsion et d’affinité pour les trains. Peut être. Le public attentif l’a bien compris. Il a passé cinq semaines au sommet du palmarès R&B et jouit d’un héritage durable comme l’un des meilleurs records d’échecs.

The Howlin ’Wolf:‘ Moanin ’At Midnight’ / ‘How Many More Years’

Ce début d’échecs de 1951 pour Chester Burnett, alias Howlin ’Wolf, a également émergé de Memphis, avec‘ Moanin ’At Midnight’ comme côté “plug”. Les DJ et les auditeurs de juke-box l’ont finalement retourné et la face B est devenue encore plus populaire. ‘How Many More Years’ est un autre candidat à la première chanson rock’n roll du monde, en raison de sa batterie et de sa basse, qui sont plus élevées dans le mix que sur les précédents disques de blues. Il y a aussi le léchage de guitare floue de Wolf, son grattement de ce que nous appelons maintenant des accords de puissance et le piano à bascule d’Ike Turner.

Harmonica Frank: ‘Howlin’ Tomcat ’

Quasiment oublié aujourd’hui, Frank Floyd, né au Mississippi, était un groupe et mimique de blues, folk et hillbilly, qui jouait des carnavals itinérants et des spectacles de médecine, et se produisait à la radio. Sam Phillips l’a enregistré à Memphis au Sun Studio en 1951, peu de temps avant de vendre les côtés de Floyd à Chess. Celui-ci est sorti en ’52.

Willie Mabon: «Je ne sais pas»

Le disque le plus connu de Mabon pourrait être ‘The Seventh Son’, écrit par Willie Dixon et couvert par beaucoup. Mais ce single des échecs drôle et funky de 1952 est devenu le plus grand vendeur de tous les temps du label dans les jours précédant le rock’n’roll, saupoudrant sa poussière de gooba au sommet des charts R&B pendant huit semaines – une bonne raison de l’inclure dans cette liste des meilleurs échecs Records. Il a également été couvert, au début par Tennessee Ernie Ford (l’un des premiers exemples d’un artistes blancs cirant un hit R&B) et plus tard par John Belushi sur le premier album des Blues Brothers.

Little Walter: «Juke»

Marian Walter Jacobs avait joué dans le groupe de Muddy Waters depuis 1950 et enregistré avec Muddy depuis ’51, mais c’était la première fois qu’il dirigeait une session. Le solo innovant de Walter a produit ce smash R&B n ° 1 – toujours le seul harmonica de blues instrumental à avoir atteint ce plateau – qui est resté dans les charts pendant 20 semaines. C’était également la toute première sortie de la filiale Chess Records’s Checker.

Eddie Boyd: «troisième degré»

Cousin de Muddy Waters, originaire de la même plantation du Mississippi, Boyd a retrouvé ses proches à Chicago et ils ont parfois joué ensemble, y compris dans un groupe avec Sonny Boy Williamson II. Mais par rapport au style de guitare plus grossier de Muddy, Eddie le pianiste a préféré une approche plus élégante du blues. Il avait déjà eu un énorme succès avec “Five Long Years”, et avec ce lugubre single d’échecs de 1953, co-écrit avec Willie Dixon, il avait son dernier gros vendeur, culminant au n ° 3 du classement R&B. Eric Clapton semblait sentir que c’était l’un des meilleurs records d’échecs proposés; quelques mois après la mort de Boyd en 1994, Slowhand a couvert à la fois «Five Long Years» et «Third Degree» sur son album From The Cradle, gagnant d’un Grammy.

Sugar Boy et ses coupeurs de canne: «Jock-A-Mo»

Enregistré à la Nouvelle-Orléans, ce single Checker de 1953 n’est jamais devenu un succès, mais a été couvert 12 ans plus tard par The Dixie Cups sous le nom de “ Iko Iko ”, et a acquis une reconnaissance internationale grâce à des versions du Dr John, The Neville Brothers, Natasha England, The Belle Stars et d’autres. James «Sugar Boy» Crawford l’a écrit en combinant des phrases de différents chants qu’il a entendu les Indiens du Mardi Gras crier lors des affrontements de rue traditionnels entre tribus. Interrogé 50 ans plus tard par un intervieweur de magazine sur la signification de l’expression «jock-a-mo», il a répondu en riant: «Je ne sais vraiment pas.»

Lowell Fulson: «Reconsider Baby»

Un réticent Leonard Chess OKed Fulson enregistre ce brillant single Checker de 1954 à Dallas avec son groupe de tournée. C’est une bonne chose qu’il ait fait, car tous les éléments – la magnifique guitare de Fulson, le rythme de conduite, les cornes insistantes, les paroles fortes et la voix confiante – ont abouti à la meilleure sortie de Fulson Chess Records, lui donnant son plus grand succès et faisant de ce blues de la côte ouest un très aimé la norme.

Muddy Waters: «Je suis prêt»

Le troisième des trois lancements d’échecs de 1954 par Muddy pour atteindre le haut du palmarès R&B (les deux précédents étaient ‘Je suis ton Hoochie Coochie Man‘Et‘ I Just Want To Make Love To You ’) est fréquemment salué pour le brillant solo d’harmonica de Little Walter. Mais ne vendez pas Muddy court car sa livraison de punching-power correspond aux paroles de Willie Dixon pour leur, comme l’a dit un critique, “une malveillance crédible”.

Howlin ’Wolf:‘ Evil (Is Going On) ’

Enregistré en mai 1954, ce single d’échecs a un certain poids historique en plus d’être un matériau loup de premier ordre et un standard de blues fréquemment couvert. Ce fut la première composition de Willie Dixon enregistrée par Wolf et la première session d’enregistrement de Wolf avec Hubert Sumlin, son partenaire de longue date. Il a recoupé ‘Evil’ en 1969 avec un accompagnement de guitare wah-wah, et cette version était le dernier single de Wolf à figurer dans les charts.

Les Moonglows: «Sincèrement»

Avec leurs «harmonies de coup» de marque les plaçant parmi les grands groupes de doo-wop de l’époque, les Moonglows ont connu leur plus grand succès lors de leurs débuts aux échecs fin 1954. Écrit par Harvey Fuqua, membre du groupe (et, apparemment, le manager et célèbre DJ Alan Freed) avec Bobby Lester en tête de file, ‘Sincerely’ est arrivé en tête des charts R&B et a atteint la 20e place du Pop. Les McGuire Sisters l’ont immédiatement couvert, vendant un million d’exemplaires de leur version.

The Hawketts: «Mardi Gras Mambo»

Comme ‘Jock-A-Mo’, cette norme N’awlins avait besoin de temps pour gagner en popularité après sa sortie initiale en 1955. Mais Chess l’a réédité chaque année aux alentours de Mardi Gras et il est devenu un favori éternel. Propulsée par la batterie de John Boudreaux, la chanson met en vedette le jeune chanteur et pianiste Art Neville qui fait ses débuts sur disque – la première fois qu’un frère Neville coupe un disque. Les Hawketts n’ont jamais enregistré un autre record, mais les Neville Brothers ne se sont jamais arrêtés.

Petit Walter: «Mon bébé»

Comme tant d’autres succès afro-américains profanes, le deuxième record de R&B n ° 1 de Walter était basé sur chanson gospel – «This Train», enregistré à l’origine par Soeur Rosetta Tharpe. L’un des meilleurs efforts de Willie Dixon pour Chess Records (et le seul morceau écrit par Dixon à avoir atteint la première place), l’auteur-compositeur l’a essayé sur Walter en 1954, mais l’a ensuite restructuré l’année suivante, quelques jours après avoir joué sur un gospel. session pour Chess qui comprenait une version de «This Train».

Chuck Berry et son combo: «Maybellene»

Comme avec quelques superstars des échecs, une douzaine de singles typiquement spirituels de Berry pourraient légitimement faire cette liste des 50 meilleurs singles de Chess Records. Mais ses débuts en 1955, qui ont capturé Triple Crown de Billboard – n ° 1 sur les trois tableaux R&B – ont établi la norme pour l’homme, le label et le genre. Avec ses racines dans le hit du pays “Ida Red”, le modèle de la grandeur rock’n’roll est là: le big beat, la guitare floue, le rythme effréné et les paroles intelligentes sur les voitures rapides et les femmes rapides.

Bo Diddley: «Je suis un homme»

Les origines du “Bo Diddley beat” d’Ellis McDaniel n’ont jamais été définitivement identifiées, probablement parce qu’il s’agissait de la synthèse de nombreuses sources. Quoi qu’il en soit, il est apparu sur son premier single Checker de 1955, a fait de lui un pionnier du rock’n’roll, et la musique n’a jamais été la même. Diddley l’a recyclé sur les tubes ultérieurs, le tout avec ce son de guitare trémolo aqueux, et le rythme a survécu, adopté et adapté par Buddy Holly, Johnny Otis, Les pierres qui roulent, The Who, Bruce Springsteen et d’innombrables autres. D’un autre côté, Bo a établi sa personnalité audacieuse en s’appropriant le rythme d’un autre homme, celui de «Hoochie Coochie Man» de Muddy Waters. Muddy a remboursé la faveur en refaçonnant plus tard “Je suis un homme” en “Garçon Mannish”.

Bobby Charles: «Plus tard, alligator»

Vous ne pouvez pas trouver une chanson rock’n roll plus emblématique des années 50 que ‘See You Later, Alligator’. Enregistré à la Nouvelle-Orléans, la section rythmique aléatoire R&B et cor d’accompagnement de l’original témoigne de l’intention de son compositeur Fats Domino. Cela ne s’est jamais produit, mais Bill Haley And His Comets s’est attaqué à la chanson en 1956. L’original a été écrit et chanté par Bobby Charles Guidry, 17 ans, originaire de Louisiane, dont le nom de scène a été changé par Leonard Chess quand il a sorti la chanson, comme ‘ Plus tard Alligator ‘, en 1955.

Sonny Boy Williamson II: «Ne me lancez pas Talkin»

Appelez-le Rice Miller ou Sonny Boy II, ou ce que vous voulez; sa voix sournoise, ses paroles tordues et son harmonica d’une netteté remarquable ont propulsé ce premier single de 1956 pour Checker à la troisième place du palmarès R&B de Billboard. Il avait aussi un groupe de monstres derrière lui: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Willie Dixon, Otis Spann et Fred Below.

Howlin ’Wolf:‘ Smokestack Lightning ’

Grâce à “Stop And Listen” des Mississippi Sheiks, ce single de 1956 est, tout simplement, Wolf à son plus puissant et hurlant – et de loin l’une des meilleures sorties de disques d’échecs. Sa voix angoissée, son harmonica en écho, son groupe d’accompagnement (et surtout le riff continu d’Hubert Sumlin) se mélangent à merveille. Un accord n’a jamais été aussi bon.

Chuck Berry: «Too Much Monkey Business» / «Brown Eyed Handsome Man»

Toutes les chansons de Chuck ne parlaient pas de plaisir, de voitures et de filles. Sur son meilleur single à double face Chess Records, à partir de 1956, il associe une lamentation de proto-rap à son dégoût pour toutes sortes de «dérangements» (certainement une inspiration pour Bob Dylan‘Subterranean Homesick Blues’) avec un hommage sournois aux hommes de couleur, aux problèmes auxquels ils sont confrontés, à leur sex-appeal et même à leur émergence en tant que héros de la culture de masse américaine – dans ce cas, sur le terrain de balle. À ce moment-là, Chuck était également devenu un héros culturel.

Bo Diddley: «Qui aimez-vous?»

Ce n’est pas le rythme de Bo Diddley, mais le rythme qui a servi de base à Bo pour gagner Arlene avec sa marque personnelle de vaudou, un concept qu’il a certes glissé de «Hoochie-Coochie Man» de Muddy. Arlene lui a dit qu’elle avait compris et, à la fin de ce single Checker de 1956 très couvert et très loué, l’auditeur aussi.

Jimmy Rogers: «Marcher seul»

Inexplicablement, celui-ci n’a figuré que pendant une semaine en 1957, atteignant le n ° 14 sur la liste R&B de Billboard, mais vous ne trouverez pas de meilleur exemple du blues de Chicago. Rogers dirigeait son propre groupe, des années après avoir joué dans Muddy’s, quand ‘Walking By Myself’ a été coupé, avec sa voix facile et l’accompagnement exceptionnel du harpiste Big Walter Horton.

Dale Hawkins: «Suzie Q»

Dès la chute de l’aiguille sur ce single Checker de 1957, la batterie, la cloche de vache et la guitare marécageuse de James Burton vous attrapent, avant même les diapositives vocales propres de Hawkins. Les solos de Burton brillent alors que Dale hurle d’encouragement, ce qui en fait un choix essentiel parmi les meilleurs échecs Enregistre les coupes rockabilly. Hawkins a payé 25 $ à une station de radio de Louisiane pour permettre à son groupe de l’enregistrer pendant les heures creuses. Un investissement décent – il a été honoré par le Rock And Roll Hall of Fame comme l’une des 500 chansons qui ont façonné le rock’n’roll.

Harvey & The Moonglows: «Dix commandements d’amour»

L’ère du doo-wop se terminait et les Moonglows étaient dans la tourmente, mais ils ont réussi leur hit final en 1958, s’harmonisant glorieusement derrière l’avance de Harvey Fuqua et créant un standard très couvert par tout le monde, de David Houston et Barbara Mandrell à Bob Marley et les Wailers. Si vous écoutez attentivement, vous découvrirez qu’il n’y a pas de 10ème commandement.

Chuck Berry: «Johnny B Goode»

De tous ses hymnes (ou de quiconque) au rock’n’roll, aucun ne résonnait plus fort que ce single des échecs de 1958 – et cela inclut le propre ‘Roll Over Beethoven’ de Chuck, couvert par Les Beatles. De l’intro de guitare (tirée du succès de Louis Jordan en 1946 «Ain’t That Just Like A Woman») au refrain entraînant, il incarne les rêves et les aspirations les plus affectueux de chaque jeune guitariste. Pas seulement l’une des meilleures sorties de Chess Records, mais l’une des meilleures coupes rock’n’roll de tous les temps.

Etta James: «Tout ce que je pouvais faire, c’était pleurer»

Sur son brillant premier album d’Argo de 1960, Enfin!, Etta James a gémi avec justice sur une chanson écrite par un formidable trio qui comprenait Billy Davis, qui serait bientôt le patron A&R de Chess et diriger leur passage à la musique soul; Berry Gordy, qui venait de lancer Motown Records; et Gwen Gordy, la sœur de Berry qui a commencé Anna Records avec Davis. “Tout ce que je pouvais faire était de pleurer” a d’abord été offert à Erma Franklin (la sœur aînée d’Aretha) comme incitation à rejoindre Anna. Mais avec Erma penchant vers le jazz, ils l’ont vendu à Chess, qui l’a utilisé pour lancer le mandat réussi d’Etta là-bas.

Howlin ’Wolf:‘ Spoonful ’

Les Bluesmen chantaient à propos de vouloir une cuillerée depuis au moins les années 20, sinon plus tôt, mais quand Willie Dixon a épousé ce thème avec le penchant de Wolf pour les compositions à un accord, le résultat était leur plus puissant collaboration. Ce classique de 1960 n’a peut-être pas été enregistré (une version sur Chess d’Etta James et Harvey Fuqua l’a fait), mais il reste un enregistrement séminal, là-haut avec les meilleurs records d’échecs.

Elmore James: «Madison Blues»

Le guitariste, chanteur et compositeur de blues très influent a eu deux passages avec Chess, un au début des années 50 et un autre vers 1960 qui a produit ce single. Rien de ce qu’il a enregistré pour Chess n’a jamais été enregistré, mais l’au-delà de ce disque comprenait des reprises remarquables de Fleetwood Mac et George Thorogood Et les Destroyers.

Etta James: «enfin»

Glenn Miller a enregistré la version originale en 1941, mais la lecture souple d’Etta 20 ans plus tard, sur Argo (arrangée par Riley Hampton), constitue la performance définitive – à tel point qu’elle a été intronisée au Grammy Hall Of Fame, cimentant à jamais son statut comme l’un des meilleurs singles Chess Records. “At Last” a été sans cesse couvert, dansé lors de mariages, utilisé dans des films et des publicités, et célèbre lors de l’inauguration de Barack Obama en 2009 par Beyoncé, qui avait joué James dans le film Cadillac Records. La version d’Etta les éclipse tous.

Jan Bradley: «Maman ne mentait pas»

Curtis Mayfield commençait tout juste à écrire pour d’autres actes à côté de ses propres Impressions en 1963 lorsque Dan Talty, qui possédait une petite maison de disques de Chicago, lui a apporté Jan Bradley. Curtis a composé une chanson parfaite pour sa voix de soprano jeune, Talty l’a produite et Chess a accepté de prendre l’enregistrement à l’échelle nationale. Il est monté aussi haut que le n ° 4 sur le graphique Cashbox R&B et le n ° 14 sur le graphique Pop de Billboard.

Sonny Boy Williamson II: «Aidez-moi»

Basé sur Booker T & The MGs “hit Onions verts”“, Ce single Checker de 1963 a été un succès international, en particulier en Angleterre, en grande partie grâce à la première tournée européenne de Sonny Boy, et à son séjour en Angleterre par la suite et à jouer dans les clubs de beat locaux. Cet enregistrement, son premier avec un orgue derrière lui, a été intronisé au Hall of Fame de la Blues Foundation.

Mitty Collier: «J’ai eu une conversation avec mon homme»

Ce single d’échecs de 1964 est directement issu de la musique gospel – en particulier l’enregistrement de James Cleveland et The Angelic Choir en 1962 «I Had A Talk With God Last Night». Le claviériste Leonard Caston Jr avait apporté le disque de Cleveland au studio d’échecs et, avec le producteur Billy Davis, l’a transformé pour le riche contralto de Mitty, augmenté de cordes, de cors français et de touches de piano gospel.

Chuck Berry: «On ne sait jamais»

Bien qu’il ne soit qu’un succès de taille décente au moment de sa sortie en 1964, ce pean à la philosophie locale a une durée de vie durable, couvert par toutes sortes d’artistes dans toutes sortes de genres, et célèbre utilisé dans le film Pulp Fiction. Comme Chuck l’a chanté, “C’est la vie”, disent les vieux / va montrer que vous ne pouvez jamais le dire. “

Jackie Ross: «Un égoïste»

Les échecs avaient connu un grand succès avec des chanteuses coriaces comme Etta James, mais lorsque des sons soul plus doux sont entrés en vogue, le label a répondu avec des artistes comme Jackie Ross. Ce hit de 1964, son plus gros, a atteint la quatrième place du classement R&B de Cashbox. Il avait une caractéristique inhabituelle: deux épisodes instrumentaux dans l’intro, dont le premier a été utilisé plus tard par Edwin Starr dans son hit “SOS”, tandis que le second a emprunté la mélodie au standard souvent enregistré “Tenderly”.

Little Milton: «On va y arriver»

Les avancées du mouvement des droits civiques au milieu du siècle et les faibles gains économiques ont produit un état d’esprit plus optimiste, quoique provisoire, chez les Afro-Américains qui ont trouvé leur reflet dans la musique. Le blues a diminué de façon populaire et, en 1965, des chansons comme celle-ci ont rempli les ondes. À six pieds et 240 livres, Milton Campbell d’East St Louis n’était guère petit, et il avait une grosse voix pour correspondre à sa vraie taille.

Bobby Moore & The Rhythm Aces: «À la recherche de mon amour»

Le premier hit d’échecs enregistré dans la Mecque de l’enregistrement alors émergente de Hauts-fonds musculaires mettait en vedette la voix mélancolique de Chico Jenkins et le ténor de Moore glissant à côté. Le pont à double synchronisation a également contribué à propulser ce single Checker de 1966 super infectieux dans le Top 10 du R&B et le Top 30 Pop, la seule entrée majeure pour les compagnons de Moore à Montgomery, Alabama.

Ramsey Lewis Trio: «Accrochez-vous à Sloopy»

Les mondes musicaux se heurtent sauvagement à ce deuxième des trois tubes instrumentaux pop du Top 10 de Lewis et de son groupe, qui ont transformé comme par magie un groupe de garage en tête de liste écrasé par The McCoys en un morceau de jazz live. Il ne se déroulait pas dans un bar enfumé, mais dans une discothèque de go-go de 1965 avec un chœur frat-rock unique. Le bassiste Eldee Young et le batteur Red Holt oscillent le rythme sur lequel le piano de Lewis danse de façon ludique. Ils n’ont peut-être pas répondu à la question séculaire de savoir qui est Sloopy, mais ils ont certainement mis à nu les racines bluesy du rock’n’roll pour que tous les entendent sur l’un des meilleurs singles de Chess Records des années 60.

Billy Stewart: «Je t’aime»

Il était surnommé Fat Boy, mais ses amis l’appelaient Motormouth, et la dispersion de l’âme unique de Stewart comprenait une répétition lyrique staccato et un falsetto en plein essor qui augmentait l’intensité émotionnelle de ses sorties. Il était à son meilleur sur les ballades, et aucune n’était meilleure que ce succès d’échecs auto-écrit en 1965.

Fontella Bass: «Rescue Me»

Un des disques les plus vendus de l’histoire du label, “Rescue Me” reste l’une des meilleures sorties soul de Chess Records, et a eu une longue vie grâce à la diffusion d’antiques radio, à de nombreuses reprises et à son utilisation dans des publicités et des films. Fruit d’une session de jam en studio en 1965 entre Bass, les auteurs-compositeurs Carl Smith et Raynard Minor et le producteur Billy Davis, le morceau fini brille grâce à la voix attrayante de Fontella, la ligne de basse bouillonnante de Louis Satterfield et l’arrangement de cor faisant autorité de Gene Barge.

Billy Stewart: «Summertime»

Vous devez vous demander quoi George Gershwin aurait pensé à sa ballade langoureuse du Sud profond de Porgy And Bess, réinventée et radicalement transformée en une âme de Chicago. Produit par Billy Davis, arrangé par Phil Wright, Stewart occupe le devant de la scène, bégayant et jappant du début à la fin. Il a atteint le Top 10 des charts Pop et R&B, donc Gershwin aurait au moins été satisfait de son chèque de redevance.

Etta James: «Dis à maman» / «Je préfère devenir aveugle»

Etta n’avait pas eu un grand succès en quatre ans lorsque Leonard Chess, à la recherche d’un son soul plus profond pour la chanteuse, l’a réservée au FAME Studio de Muscle Shoals en 1967. Rick Hall a choisi ‘Tell Mama’ pour elle, écrit et enregistré à l’origine. de Clarence Carter en tant que «Tell Daddy». La chanteuse, la chanson et le studio se sont parfaitement intégrés, ce qui a donné lieu à un succès dans le Top 10 R&B et le Top 25 pop. Le revers a été co-écrit par James et son ami Ellington «Fugi» Jordan alors qu’il était emprisonné. Bien qu’il n’ait pas été enregistré, il est devenu l’un de ses morceaux emblématiques et a vu un autre des meilleurs disques d’échecs rejoindre le canon des plus grandes ballades de la musique soul, couvert d’innombrables fois des deux côtés de l’Atlantique.

The Dells: «Restez dans mon coin»

La première version du quintette de l’Illinois pour Vee-Jay trois ans plus tôt a reçu une attention très modeste, mais ils l’ont recoupée en 1968 à un rythme plus lent pour leur premier Cadet LP, chantant la même version étendue qu’ils ont jouée en concert, vampingant largement entre le pont et l’outro. Malgré une durée de plus de six minutes, le jeu radiophonique a forcé Chess à le publier en single, et il a atteint le n ° 1 sur le graphique R&B et le n ° 10 sur le graphique Pop.

Andre Williams: «Cadillac Jack»

Fournisseur de disques de nouveautés sauvages et funky, dont beaucoup préfiguraient le rap, Williams n’a jamais connu de succès majeur, mais n’a jamais manqué d’énergie non plus. Il a travaillé comme chanteur, auteur-compositeur et producteur pour de nombreux labels, et sa production aux échecs comprenait ce conte humoristique mais prudent de 1968 sur un arnaqueur légendaire de South Side Chicago qui s’est retrouvé pire que le mauvais, le mauvais Leroy Brown. La création de Jim Croce pourrait bien avoir été inspirée par Jack.

Suivez la liste de lecture Chess Records Essential pour plus des meilleurs Chess Records.