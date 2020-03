Les 7 meilleures couvertures d’album inspirées par la science et son explication physique

Beaucoup croient que l’art et la science sont des choses distinctes. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. En fait, quand la musique et la science se rencontrent, des choses incroyables se produisent. Et c’est qu’au bout du compte, loin d’être des disciplines exclusives, elles sont complémentaires. La science inspire l’art et l’art inspire la science. C’est et a toujours été. Les deux partent de la curiosité et de l’incroyable processus créatif de l’être humain. Einstein jouait du violon, le guitariste Queen Brian May a un doctorat en astrophysique.

La science et la technologie ont inspiré des centaines de chansons à travers l’histoire, mais elles ont également inspiré des pochettes d’albums, certaines emblématiques. Voici quelques-unes des meilleures couvertures d’album inspirées de la science:

Pink Floyd – Côté obscur de la lune

Au sommet de la popularité de Pink Floyd dans les années 1970, les couvertures d’albums et l’iconographie visuellement attrayants du groupe britannique complétaient le génie de leur son et déclencha une révolution dans l’art musical. Nulle part la puissance de l’attrait visuel de Pink Floyd n’est plus évidente que sur la couverture de The Dark Side of the Moon, sortie en 1973. The Dark Side of the Moon n’est pas seulement l’un des meilleurs albums jamais réalisés, sa couverture est devenue une icône visuelle pour le groupe, créant un avant et un après de ce qu’une couverture peut signifier.

Les génies créatifs sur la couverture de The Dark Side of the Moon sont Aubrey Powell et Storm Thorgerson, qui est également responsable de la création de certaines des couvertures d’albums les plus mémorables du rock, comme Les Maisons du Saint de Led Zeppelin. Pour cette couverture, et après des heures de sessions de brainstorming qui se sont déroulées de la nuit à 4 h 00, Horgerson a montré à Powell une photographie en noir et blanc d’un prisme avec un faisceau coloré projeté à travers., une image que j’avais également remarquée dans un manuel de physique. Il a été immédiatement approuvé par le groupe, qui ne voulait en aucun cas son nom ou le nom de l’album à aucun endroit visible.

Ce phénomène physique provoqué par un prisme est appelé diffusion réfractive. Cela se produit lorsque la lumière blanche, comme celle émise par les soleils, passe à travers un milieu transparent et se réfracte, montrant les couleurs respectives qui composent la sortie.. Différentes couleurs de lumière ont une longueur d’onde et une fréquence spécifique, donc lorsqu’elles traversent le prisme, elles se séparent et partent indépendamment.

Joy Division – Plaisirs inconnus

La couverture du premier album emblématique de Joy Division présente un étrange motif blanc sur noir qui figure sur un million de t-shirts depuis 1979. Mais quand vous portez votre chemise, savez-vous ce qu’est vraiment ce motif? La couverture de Unknown Pleasures de 1979 est peut-être l’image la plus durable de l’ère post-punk, et ce n’est pas un hasard.

Le dessin au trait blanc sur noir évoquait beaucoup de mystère à cette époque. À cette époque avant Internet, les informations sur Joy Division étaient rares: les noms du groupe n’étaient pas sur le disque et il n’y avait aucun moyen pour que les photos des musiciens apparaissent. Que symbolisait la forme d’onde énigmatique?Des millions de personnes se sont demandées quand elles ont entendu “Disorder”.

Peu de temps après, l’image s’est avérée être un diagramme empilé des émissions radio émises par un pulsar, c’est-à-dire une étoile à neutrons en rotation. Initialement nommé CP 1919, le pulsar spécifique pour cette couverture a été le premier à être découvert en 1967 par l’étudiant Jocelyn Bell Burnell et son superviseur Antony Hewish de l’Université de Cambridge.

Lorsqu’une étoile à neutrons tourne, elle émet un rayonnement électromagnétique dans un faisceau comme une balise, qui peut être capté par des radiotélescopes. Ce rayonnement est émis par l’incroyable vitesse de rotation de l’étoile et est l’une des rares choses qui peuvent lui échapper. Un point à sa surface peut se déplacer à des vitesses pouvant atteindre 70 000 km / s. La seule chose qui empêche un pulsar de s’effondrer en raison de sa force centrifuge, c’est le puissant champ gravitationnel dont il dispose.

The Strokes – Is This It (Édition américaine)

La première sortie de l’album de 2001 de The Strokes Is This It comportait une photographie de la hanche d’une femme nue, avec une main gantée noire posée de manière suggestive sur elle, et a été saluée comme l’une des meilleures couvertures de albums de tous les temps. Cependant, pour la sortie américaine de l’album quelques mois plus tard, le groupe décide de remplacer le cul de la femme par une photographie psychédélique des traces laissées par les particules subatomiques dans une chambre à bulles.

Les chambres à bulles sont une ancienne technologie utilisée pour étudier les particules subatomiques. Ce qui se fait dans ces chambres, c’est qu’une chambre est remplie d’hydrogène liquide. Lorsqu’une particule chargée, soit par radioactivité naturelle, soit par un collisionneur de particules, passe à travers l’hydrogène liquide, elle fait bouillir l’hydrogène autour d’elle, laissant une traînée de bulles dans son sillage. Les bulles ont été photographiées et étudiées pour déterminer quel type de particules avaient traversé.

L’image de couverture Strokes est une photo artistiquement améliorée de ce phénomène physique. Les spirales serrées sont des électrons, tandis que les pistes plus droites proviennent de particules plus lourdes comme les muons et les protons.. Les chambres à bulles ont été utilisées dans la recherche en physique nucléaire et des particules pendant plusieurs décennies du 20e siècle, mais ont été remplacées par des chambres à fil modernes. Il est très intéressant de voir dans quelques traces de ces particules la fameuse séquence de Fibonacci …

Metallica – Death Magnetic

Death Magnetic de 2008, le neuvième album studio de Metallica, n’est pas spécifiquement connu pour être l’un des meilleurs et des plus emblématiques de sa brillante carrière. Oui, il a des bijoux comme “Broken, Beat & Scarred”, mais tout bon fan sait qu’il y a plusieurs albums qui l’éclipsent par défaut. Cependant, Metallica a choisi d’inclure de la science à la fois dans le nom de leur album et dans la couverture incroyable.

Death Magnetic fait référence au phénomène physique appelé champ magnétique ou magnétisme. Quelque chose de familier dans le vocabulaire courant, mais sur le net, savez-vous bien comment et pourquoi un champ magnétique fonctionne? Pourquoi ces forces de répulsion et d’attraction sur ces objets? Il est temps de bien comprendre en quoi consiste ce phénomène physique naturel. Un champ magnétique, tout comme celui présenté sur la couverture de Death Magnetic, est, par définition, une description mathématique de l’influence magnétique des courants électriques et des matériaux magnétiques.

Une source magnétique peut être un aimant, une charge en mouvement ou un courant électrique. L’une des principales caractéristiques d’un champ magnétique est qu’il est dipolaire (ses côtés positifs et négatifs). Les champs magnétiques sont produits par le mouvement des électrons dans l’une des sources, créant un champ de force. Par exemple, notre planète a un champ magnétique naturel, également appelé champ géomagnétique. Au centre de la Terre, il y a de la fonte créée par des températures élevées. Et grâce à la rotation de la Terre, ce liquide métallique est en mouvement constant, formant un courant électrique qui nous protège du rayonnement solaire.

Muse – La 2ème loi

Si nous allons parler de disques avec des couvertures scientifiques, nous devons forcer la 2e loi de Muse ici. Il s’agit du sixième album studio du groupe britannique sorti en 2012. Le nom de cet album cool fait référence à la deuxième loi de la thermodynamique, et la couverture de l’album présente une carte des voies neuronales du cerveau humain, qui a été tirée du projet Human Connectome.

Ces voies neuronales sont littéralement notre câblage. Grâce à eux, nous pouvons fonctionner, bouger, penser, ressentir et vraiment tout ce qui fait de nous. Une voie neurale relie une partie du système nerveux à une autre par le biais de faisceaux d’axones appelés tracts. Le tractus optique qui s’étend du nerf optique est un exemple de voie neuronale car il relie l’œil au cerveau.

Les voies, constituées de neurones, sont créées dans le cerveau en fonction de nos habitudes et comportements. Lorsque les gens participent à de nouvelles activités, ils entraînent leur cerveau à créer de nouvelles voies neuronales. Les voies sont renforcées par la répétition jusqu’à ce que le comportement soit la nouvelle norme. Donc, cette chose sur la formation du cerveau à être plus intelligent est tout à fait vraie.

Pearl Jam – Binaural

Pour démarrer le millénaire de la meilleure façon possible, Pearl Jam a sorti son sixième album studio intitulé Binaural. Cet album, en plus de mettre en vedette Matt Cameron, ancien batteur de Soundgarden en tant que nouveau membre, et des bijoux tels que “Light Years” et “Thin Air”, comportait également une reprise complètement reprise par l’espace.

La couverture de Binaural, qui semble représenter un œil bleu-vert entouré de divers cercles translucides, Il s’agit en fait d’une image de la nébuleuse du sablier, située à environ 8000 années-lumière de la Terre, qui a été photographiée numériquement par le télescope spatial Hubble de la NASA en janvier 1996.. On pense que la forme de la nébuleuse du sablier est produite par l’expansion d’un vent stellaire rapide dans un nuage en expansion lente, qui est plus dense près de son équateur que de ses pôles.

Les couleurs vives émises par la nébuleuse sont le résultat de différentes couches d’éléments qui sont expulsés de l’étoile mourante, dans ce cas l’hélium, l’azote, l’oxygène et le carbone. De nombreuses autres nébuleuses du style ont été découvertes à travers le cosmos.

L’aube du Midi – Dysnomie

Dawn of Midi n’est pas un groupe mondialement connu, bien qu’il soit talentueux. Pour voir que ce n’est pas une blague, Thom Yorke lui-même en 2016, a choisi le groupe pour ouvrir quelques concerts Radiohead au Madison Square Garden de New York. Pour sauter dans ce groupe, Dawn of Midi est un ensemble acoustique basé à Brooklyn Composé par Aakaash Israni d’Inde à la contrebasse, Amino Belyamani du Maroc au piano et Qasim Naqvi du Pakistan à la batterie. Ils ont été formés en 2007, et à ce jour, ils ont sorti trois albums, le dernier, dont nous allons parler.

Dysnomia est un album qui dans sa belle pochette présente un phénomène physique appelé écoulement turbulent. La définition de cet es le mouvement d’un fluide qui se produit de manière chaotique. Les particules de ce phénomène se déplacent de manière désordonnée et les trajectoires des particules se retrouvent formant des tourbillons périodiques. Ce qui est intéressant, c’est que dans la photographie de Fabian Oefner, créateur de la couverture Dysnomia, le désordre et le chaos est ce que nous n’avons pas trouvé. Des formes plutôt parfaites et belles créées par la nature.

Dans son dernier travail, il met une variété de peintures colorées sur une tige reliée à une perceuse électrique pour produire des coups notables de fluide en mouvement. Qui aurait pensé que combiner l’acrylique avec des outils électriques pourrait donner des photos aussi incroyables? En couverture, les musiciens ont décidé de l’avoir en noir et blanc, créant quelque chose de vraiment surréaliste.