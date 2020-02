Les affirmations de Kesha concernant le Dr Luke à Lady Gaga étaient diffamatoires, juge Rules

Aujourd’hui, la juge de la Cour suprême de l’État de New York, Jennifer G. Schecter, a rendu une décision importante dans la longue bataille juridique entre Kesha et le producteur Lukasz «Dr. Luke ”Gottwald. Selon des documents judiciaires consultés par Pitchfork, le juge a statué que Kesha “avait fait une fausse déclaration à Lady Gaga au sujet de Gottwald et c’était diffamatoire”.

Les remarques «diffamatoires» mentionnées dans les documents judiciaires se réfèrent aux messages texte que Kesha a envoyés à Lady Gaga, dans lesquels Kesha a affirmé que Gottwald avait violé Katy Perry.

Schecter a noté que Perry a nié la réclamation, ajoutant qu’il n’y a aucune preuve à l’appui pour sauvegarder le message de Kesha à Gaga. “La publication d’une fausse déclaration à une seule personne, ici Lady Gaga, est suffisante pour imposer une responsabilité”, a écrit le juge.

Le juge a également rejeté la série de défenses de Kesha, notamment que Gottwald est une personnalité publique. Schecter a fait valoir que le Dr Luke n’est pas un nom familier. “Bien que Gottwald ait recherché la publicité pour son label, sa musique et ses artistes – dont aucun ne fait l’objet de diffamation ici – il ne s’est jamais injecté dans le débat public sur les agressions sexuelles ou les abus des artistes dans l’industrie du divertissement”, Schecter a écrit. “La seule raison pour laquelle Gottwald a un lien public avec les problèmes soulevés dans cette action en justice est qu’ils ont été soulevés dans cette action en justice.”

Cette décision signifie que l’équipe juridique de Gottwald n’aura pas à prouver que Kesha a agi avec une «malveillance réelle» ou une «irresponsabilité flagrante» dans ses textes adressés à Gaga à propos de Gottwald.

Le juge a également statué que Kesha avait violé le contrat avec la société KMI de Gottwald en raison du paiement tardif des redevances. Kesha a été condamnée par Schecter à payer 374 000 $ d’intérêts.

Gottwald poursuit Kesha pour diffamation depuis 2014, après l’avoir accusé de violences sexuelles; dans les demandes reconventionnelles déposées en 2016, la chanteuse a demandé au juge de se prononcer en faveur de l’annulation de ses contrats avec Gottwald et ses entités commerciales. Cette offre a été refusée.

L’équipe juridique de Kesha a promis de faire appel de la décision. “Le juge Schecter a rendu aujourd’hui des décisions sur les requêtes en jugement sommaire dans le litige avec le Dr Luke”, ont déclaré les avocats de Kesha dans un communiqué. «Nous ne sommes pas d’accord avec les décisions de la Cour. Nous prévoyons de faire appel immédiatement. “

Les avocats du Dr Luke ont discuté de la décision du juge dans la déclaration ci-dessous.

Kesha a abandonné son dossier sans fondement contre le Dr Luke il y a plus de trois ans. La seule poursuite en cours est le cas du Dr Luke contre Kesha pour diffamation et rupture de contrat. Le Dr Luke poursuit cette action en justice pour récupérer pour le grave préjudice que les fausses accusations de viol de Kesha ont causé au Dr Luke, à sa famille et à son entreprise.

L’importante décision rendue ce jour par la Cour dans le procès du Dr Luke le rapproche de la justice qu’il recherche. Premièrement, la Cour a maintenant statué que Kesha avait porté une accusation fausse et diffamatoire à l’encontre du Dr Luke lorsqu’elle avait affirmé sans fondement qu’il avait violé Katy Perry. Deuxièmement, la Cour a rejeté les tentatives de Kesha d’invoquer des détails juridiques pour échapper à la responsabilité de ses déclarations. Et troisièmement, la Cour a également jugé à juste titre que Kesha avait rompu son contrat avec la société du Dr Luke.

Le Dr Luke attend avec impatience le procès de son cas où il prouvera que les autres fausses déclarations de Kesha à son sujet étaient également fausses et diffamatoires.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, nous vous encourageons à demander de l’aide:

Ligne d’assistance nationale RAINN sur les agressions sexuelles

http://www.rainn.org

1800656 ESPOIR (4673)

Ligne de texte de crise

http://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: texte “ICI” au 741-741

.