Les ambassadeurs X lancent ce soir une nouvelle série «Les lundis de la musique»

FCA Brands et Interscope Records uniront leurs efforts tous les lundis soirs pour une série spéciale de performances de salon #TogetherAtHome. Chaque émission de 30 minutes se concentrera sur un groupe, avec une performance en direct, une session de questions / réponses avec les fans, et plus encore. L’épisode de ce soir, qui commence à 19 h 00 HNE, présentera la tenue alt.rock multi-platine X Ambassadors. Les fans peuvent se connecter via Facebook en direct sur la page du groupe ou sur l’une des pages Facebook officielles des marques FCA, notamment Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep et Ram.

Hé les gars, nous avons fait équipe avec Fiat Chrysler sur une série #MusicMonday – connectez-vous à 19 h HE aujourd’hui pour un set acoustique en direct + Q&R. Diffusez sur notre page FB, ou sur les pages FB de Jeep, Dodge, RAM, Chrysler, FIAT, Alfa Romeo, etc… #TogetherAtHome pic.twitter.com/faLM45hxW7

– X AMBASSADORS (@XAmbassadors) 13 avril 2020

La série hebdomadaire, qui doit actuellement se terminer en avril, proposera une programmation d’artistes diversifiée sur le plan musical. Le 20 avril, les fans pourront écouter le chanteur-compositeur irlandais Dermot Kennedy. L’artiste, qui a connu la gloire avec son single Top Ten, Outnumbered, l’été dernier, interprètera du matériel de son premier album, Without Fear, sorti en octobre. L’artiste néo-soul de Washington D.C., Ari Lennox, jouera un set le 27 avril. Lennox est la première artiste féminine à signer l’empreinte Dreamville de J Cole et a collaboré avec Cole pour ses débuts en 2019, Shea Butter Baby.

Quelques mois seulement après la sortie de leur deuxième album acclamé, Orion, X Ambassadors a offert aux fans un régal supplémentaire avec un nouvel EP, Belong. Dans une interview avec The Line Of Best Fit, le chanteur Sam Harris a partagé que les trois titres de Belong ne le faisaient pas, [Orion] mais nous avons vraiment adoré ces chansons et nous voulions les sortir ». Il a ajouté que “L’EP est plein de soul, c’est du R&B, c’est vraiment ce genre de son qui m’a beaucoup influencé”.

Formé en 2009, X Ambassadors est composé des frères Sam (chant) et Casey (claviériste) Harris ainsi que du batteur Adam Levin. Originaires d’Ithaca, dans l’État de New York, les alt.rockers ont marqué plusieurs singles sur le Billboard’s Hot 100, dont «Renegades», «Unsteady» et «Home».

Le constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles (FCA) conçoit, conçoit, fabrique et vend des véhicules dans un portefeuille de marques comprenant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram et Maserati. En mars, au milieu de la pandémie de COVID-19, le constructeur automobile a annoncé qu’il convertissait sa première usine pour produire un million de masques faciaux par mois pour un don aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé. De plus, FCA se concentre sur la fourniture d’un million de repas aux écoliers à travers l’Amérique du Nord, tout en soutenant une gamme de programmes techniques, logistiques et de fabrication pour aider à la crise.

«Dans des moments comme ceux-ci, des chansons d’optimisme familières ont le pouvoir d’inspirer comme rien d’autre», explique Olivier François, directeur du marketing, FCA. «Nous voulons à la fois connecter et apporter du réconfort grâce à la musique à tous les Américains alors que nous faisons face à cette crise ensemble. Et aussi pour encourager notre communauté de propriétaires, de fans et de followers à s’engager à rester à la maison, si possible, pour leur santé et celle de leurs proches. »

Pour plus d’informations sur #MusicMondays, visitez la page officielle de l’événement Facebook.