J’ACCEPTE fans, réjouissez-vous! Il semble que trois anciens membres du groupe se retrouveront sur scène cet été.

Fondateur J’ACCEPTE chanteur Udo Dirkschneider et bassiste Peter Baltes ont été photographiés avec un batteur de longue date Stefan Kaufmann fin du mois dernier alors qu’ils se préparaient apparemment à Dirkschneiderconcerts à venir à l’édition 2020 de la Wacken Open Air Festival.

Tu fais est prévu de jouer deux spectacles à cette année Wacken: le premier verra son groupe DIRKSCHNEIDER effectuer J’ACCEPTEalbum classique de 1985 “Coeur de métal” dans son intégralité pour célébrer le 35e anniversaire de la LP, tandis que le second appairera Tu faisle groupe principal de TU FAIS. avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes. TU FAIS. et les plus de 100 musiciens de Das Musikkorps der Bundeswehr précédemment fait équipe pour l’édition 2015 de Wacken puis pour un autre concert à Elspe en 2018.

Plusieurs photos du rendez-vous du mois dernier ont été publiées sur Twitter par Ulrich Fonrobert, porte-parole de Das Musikkorps der Bundeswehr à Siegburg. Dans la légende qui l’accompagne, il a écrit: “1ère réunion pour la prochaine session de heavy metal de TU FAIS et le Bundeswehr Music Corps à Siegburg. Après Navy Metal Night 2014, Wacken 2015 et Elspe 2018, le prochain projet: CD, Wacken, Tour … Orchestre-Metal à son meilleur “

Tu fais précédemment promis “une grande surprise” pour 2020 Wacken spectacle. Il a également dit qu’un “album conjoint” avec Das Musikkorps der Bundeswehr mettant en vedette “exclusivement de nouvelles chansons” serait publié à la mi-2020.

Novembre dernier, J’ACCEPTE guitariste Wolf Hoffmann Raconté Powermetal.cl qu’il n’a plus gardé contact avec Baltes après que le bassiste ait quitté le groupe un an plus tôt. “Malheureusement, quand quelqu’un quitte le groupe, il est toujours un peu hors de vue, hors de l’esprit,” Loup expliqué. “C’est très triste. Je souhaite que ce ne soit pas ainsi, parce que nous sommes amis depuis si longtemps. Mais la réalité est que je n’ai pas vraiment eu de ses nouvelles – même si j’ai tendu la main à quelques reprises. Il est presque comme il veut disparaître ou il veut quitter complètement le monde de la musique. C’est triste et je ne comprends toujours pas ce qui s’est réellement passé. Mais c’est ce que c’est, et nous continuons. “

Kaufmann était le batteur de J’ACCEPTE sur neuf albums, mais a été contraint de renoncer à jouer du tambour vers la fin de la première manche du groupe après avoir subi une grave blessure au dos.

Stefan rejoint TU FAIS. en tant que guitariste en 1996, après J’ACCEPTEdeuxième rupture, et a enregistré neuf albums avec eux, y compris sa dernière sortie avec le groupe, 2011 “Rev-Raptor”.

En 2018, Tu fais dit à la Grèce Surdosage de roche qu’il ne ferait plus aucun J’ACCEPTE chansons en direct une fois qu’il a rempli ses obligations actuelles de tournée avec son DIRKSCHNEIDER projet. “J’ai fait maintenant DIRKSCHNEIDER chose pour près de trois cents spectacles – j’ai joué seulement J’ACCEPTE chansons “, at-il dit.” Si [the fans] veux en entendre J’ACCEPTE trucs classiques, que puis-je dire? Alors, allez à [see] J’ACCEPTE; ils sont toujours en tournée.

“Je dirais tant que J’ACCEPTE existe, je n’en joue pas J’ACCEPTE “expliqua-t-il.” S’ils se séparent et que je continue de tourner, c’est une possibilité de jouer J’ACCEPTE Chansons. Mais pour le moment, ils sont toujours en tournée et ils jouent aussi beaucoup de vieux J’ACCEPTE des trucs classiques, alors c’est parti. Je veux dire, j’ai maintenant 16 TU FAIS. albums et je pense que nous avons assez de chansons pour faire une setlist sans J’ACCEPTE Chansons.”

En 2015, Hoffmann rejeté Dirkschneidercommente la formation d’alors du groupe – qui comprenait Baltes et J’ACCEPTEchanteur de plus d’une décennie, Mark Tornillo – joué en direct “sans aucune émotion”. “C’est juste hilarant à ce stade,” Loup m’a dit. “C’est juste une grosse blague dans nos vies. Et nous continuons à raconter nos vies, et nous faisons notre truc, et nous … Nous laissons ces choses passer et en rions. Il est en fait notre agent de presse, dans un Il nous garde [in the news]. ”



1. Treffen für die nächste Session Heavy Metal von U.D.O. und dem Musikkorps der Bundeswehr à Siegburg. Nach Navy Metal Night 2014, Wacken 2015 et Elspe 2018 jetzt das nächste Projekt: CD, Wacken, Tour … Orchestre-Metal comme il se doit ??. #Wacken #metal #dirkschneider pic.twitter.com/l4BtlaIziI

– Ulrich @ Queen Games (@UFonrobert) 26 janvier 2020



