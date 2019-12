Les anciens membres de Children of Bodom confirment qu'ils sont les propriétaires légitimes du nom du groupe

Moins de deux mois après avoir annoncé leur départ de ENFANTS DE CORPS, Jaska Raatikainen (tambours), Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä (basse) et Janne Wirman (claviers) ont confirmé qu’ils sont toujours les propriétaires légitimes des ENFANTS DE CORPS marque.

Le 1er novembre, Raatikainen, Seppälä et Wirman publié une déclaration disant qu'ils partiraient ENFANTS DE CORPS après avoir joué le spectacle final de la tournée finlandaise du groupe le 15 décembre au Black Box à Helsinki Ice Hall. Peu de temps après, le magazine de musique finlandais Soundi a rapporté que les droits ENFANTS DE CORPS nom sont détenus par AA & Sewira Consulting Oy, la société détenue par Raatikainen, Seppälä et Wirman. Le 28 juin, le trio a déposé une demande auprès de l'Office national des brevets et de l'enregistrement de Finlande, et leur demande a ensuite été accordée pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre. Alexi Laiho, qui est ENFANTS DE CORPSLe chanteur, guitariste et compositeur principal, n'est pas autorisé à utiliser le nom du groupe sans l'autorisation de Wirman, Raatikainen et Seppälä.

Plus tôt aujourd'hui, Raatikainen, Seppälä et Wirman a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux pour répondre aux spéculations des fans concernant ENFANTS DE CORPS'avenir et insistant sur le fait qu'ils "ne feraient jamais rien pour manquer de respect à cette marque et à la longue carrière que nous avons bâtie ensemble."

Leur déclaration complète se lit comme suit:

"Chers fans,

"2019 touche à sa fin, c'est donc le bon moment pour faire un retour en arrière avant de tourner notre regard vers une nouvelle année. Pour nous, 2019 a été riche en événements, et une grande partie de cela a joué notre dernier ÉPI concert en décembre.

"Nous avons reçu beaucoup de questions sur ce que nous allons faire ensuite et pourquoi nous avons démissionné. Comme cette décision a déclenché une conversation et de fausses rumeurs, nous voulons parler de la raison pour laquelle nous avons fini par le faire, une fois de plus."

"Il n'y a aucun argument derrière le nom de marque du groupe ou son utilisation. Nous avons un accord conjoint. Alexi Laiho vendu sa part de la société, ce qui signifie que nous sommes devenus tous les trois propriétaires du ÉPI marque. Bien que les plans pour notre avenir soient ouverts, ce qui est certain, c'est que nous ne ferons jamais rien pour manquer de respect à cette marque et à la longue carrière que nous avons bâtie ensemble.

"De plus, nous voulons vraiment remettre les pendules à l'heure avec l'idée fausse que nous quittons parce que nous avons des familles ou que nous voulions prendre notre retraite. La musique est notre profession et nos vies, et toutes nos familles le savent. Ils sont fiers de ce que nous faisons, et ils ont complètement le dos. Il va sans dire que nous, en tant qu'individus, ne prenons pas notre retraite.

"Le succès implique aussi la responsabilité de prendre position sur des décisions sans rapport avec la musique. Ces décisions ont été très difficiles pour nous. Nous étions cinq membres du groupe, chacun avec leurs propres rôles, mais nous n'avons pas pu trouver un point de vue partagé pendant ces dernières années.

"La raison de l'écriture n'est pas de pointer du doigt mais d'éclaircir les choses. Nous sommes et serons toujours fiers de ce ÉPI atteints ensemble.

"Joyeuses fêtes et meilleurs voeux pour 2020!

"Henkka, Janne et Jaska"

Le mois dernier, Laiho admis à Helsingin Sanomat qu'il y avait eu des tensions dans le BODOM camper pendant un certain temps.

"La décision initiale (de mettre fin au groupe dans sa forme actuelle) est venue lorsque les autres gars ont dit qu'ils ne pouvaient plus le faire", a-t-il déclaré. "Il y avait des raisons familiales à cela. Je respecte leur décision. J'ai moi-même une femme et une belle-fille en Australie, et ma femme comprend mon style de vie. Je suis quasiment parti (la plupart du temps), mais je reviens toujours et je donnez-moi tout. Rien n'est plus important pour moi. "

Selon Laiho, les choses ont atteint un point critique ENFANTS DE CORPS joué en Russie en octobre.

"Nous nous sommes beaucoup battus au sein du groupe, et je peux honnêtement admettre que ces combats étaient principalement de ma faute", a-t-il déclaré. "Ils ont toujours commencé par un malentendu."

Les relations au sein du groupe se sont apparemment tellement détériorées pendant la tournée russe qu'il semblait que ENFANTS DE CORPS se briserait tout de suite. Mais les têtes plus fraîches ont prévalu et le groupe a décidé que les spectacles en Finlande seraient les derniers avec la formation actuelle.

Laiho admis à Soundi que "ce ne serait peut-être pas une bonne idée" de continuer légalement ENFANTS DE CORPS Nom. "Il se peut que le nom de notre nouvelle gamme doive être légèrement modifié dans une certaine direction. Ou peut-être BODOM ou le nom d'une de nos chansons. Mais ce doit être un nom qui suggère que c'est le même (groupe). "

Une éventuelle perte de ENFANTS DE CORPS le nom n'a pas empêché Laiho de mettre sur pied une nouvelle gamme. Lui et guitariste Daniel Freyberg ont déjà choisi un nouveau batteur et bassiste, qui Laiho décrit à Soundi comme "des jeunes gars incroyablement talentueux qui ont l'air très bien sur scène." Il a également déclaré que le nouveau groupe commencerait probablement à se produire au printemps prochain. "La nouvelle gamme sera une version plus fraîche de l'actuelle", a-t-il déclaré. Helsingin Sanomat.

Alexi dit qu'il avait "des sentiments assez mitigés" à propos de la fin de ENFANTS DE CORPSest la programmation actuelle de. "Bien sûr, il y a un peu de tristesse, car nous sommes un groupe depuis très longtemps", a-t-il déclaré. "Nous avons eu plus de bons que de mauvais moments. D'un autre côté, je me sens également soulagé. Je suis plutôt excité de pouvoir jouer avec les nouveaux gars. Le frisson de jouer avec une nouvelle formation semble apaiser la tristesse. . "

ENFANTS DE CORPSdernier album de, "Hexed", est sorti en mars via Dossiers de souffle nucléaire.



Chers fans,

2019 touche à sa fin, c'est donc le bon moment pour revenir en arrière avant de tourner notre regard vers une nouvelle année …

