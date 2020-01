Les anciens membres d’Iron Maiden s’unissent en mars et annoncent la performance du festival de Beermageddon

IDES DE MARS, face à Paul Di’Anno et dont quatre anciens IRON MAIDEN membres, célébrera le 40e anniversaire de la sortie de IRON MAIDENest le premier album d’un titre Beermageddon performance du festival à Bromsgrove, Angleterre le dimanche 30 août.

IDES DE MARS a été spécialement formé pour cette occasion totalement unique et ce sera une performance unique et jamais répétée. La composition du groupe est:

Paul Di’Anno (ex-IRON MAIDEN) – Chant



Terry Wapram (ex-IRON MAIDEN) – Guitare



Terry Rance (ex-IRON MAIDEN) – Guitare



Doug Sampson (ex-IRON MAIDEN) – Batterie



Speed ​​Harris (HI-ON MAIDEN) – Basse

Ceci est facturé dans un communiqué de presse comme Di’Annola performance live “finale de tous les temps”. Après avoir connu de graves problèmes de santé ces derniers mois, Paul a apparemment pris l’avis de ses médecins et se retirera de la scène live en 2020 après la IDES DE MARS performance à Beermageddon. Il va falloir un effort considérable pour Paul pour réussir cette performance, mais il est déterminé à sortir avec style et à ses fans un dernier merci mémorable et au revoir.

Paul a déclaré: “Ça a été quatre ans difficiles à attendre pour jouer à nouveau. J’espère être debout pour ce spectacle et je suis vraiment impatient de le faire. Se lever serait formidable. Sinon, l’enfer sur roues vous arrive!”

le IDES DE MARS setlist pour Beermageddon comprendra de nombreuses surprises avec quelques chansons jouées en direct pour la première fois depuis des décennies. Attendez-vous à d’autres annonces au cours de la période précédant août.

Beermageddon les billets sont disponibles sur www.beermageddon.co.uk. Un billet pour le week-end comprend le camping gratuit, un parking gratuit et des douches chaudes sans aucun frais. Beermageddon a été vendu au cours des huit dernières années, alors assurez-vous de ne pas le manquer.

Wapram a déclaré: “J’ai vraiment hâte de travailler avec ces gars. Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises mais nous n’avons jamais joué ensemble. Ce devrait être une formation de tueur et une soirée très spéciale.”

Un prochain documentaire biographique sur PaulLa vie est en train de se faire et les producteurs filmeront le Beermageddon performance. Le film est créé et réalisé par Wes Orshoski, le créateur de “Lemmy – Le film”, et plus de détails sur le film seront publiés courant 2020.

Jim Beerman, organisateur du festival, a ajouté: “Beermageddon a toujours été de créer des moments magiques, et en tant que metalhead old-school, je ne peux penser à rien de mieux que de clôturer le festival de cette année avec IDES DE MARS, des musiciens qui ont joué un rôle si central dans l’histoire du métal, jouant des chansons de l’un des plus grands premiers albums jamais sortis, et bien plus encore. Ça ne devient pas plus magique que ça. “

