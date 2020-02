Les animaux de verre reviennent avec un nouveau single “Your Love (Déjà Vu)”

Dans la foulée de leur retour triomphal au Royaume-Uni, Glass Animals a partagé son tout nouveau single «Your Love (Déjà vu)» via Wolf Tone / Polydor.

Avec son rythme tropical contagieux et ses lignes de guitare slinky, le nouveau morceau offre un premier aperçu de ce qui est à venir sur leur troisième album studio à venir.

Inspiré par l’ambition de genre de Timbaland et de The Neptunes, ‘Your Love (Déjà vu)’ a été produit par le leader de Glass Animals, Dave Bayley.

«Je pense que nous nous sommes tous retrouvés dans des relations néfastes qui nous rendent tristes et impuissants. Pas nécessairement quelque chose de romantique, peut-être avec un membre de la famille ou un ami. Une relation que nous connaissons à un certain niveau va continuer de nous briser le cœur. Nous laissons cette personne dans sa vie encore et encore, même si cela se termine toujours de la même façon. Peut-être que vous ne le confrontez pas parce que vous espérez que cela changera avec le temps.

Ou parce qu’il est plus facile de le laisser glisser et de ne jamais fixer de limites. peut-être pensez-vous que vous méritez ce malheur. Ou peut-être trouvez-vous un étrange réconfort dans le chaos. Cette chanson parle de ça… d’être accro au chaos. À propos de faire ou d’autoriser quelque chose d’autodestructeur parce qu’à un certain niveau, vous vous débarrassez de la tristesse qui en découle. »

Le quatuor d’Oxford a fait son retour très attendu sur la scène de Manchester cette semaine, à la suite de l’accident de la série du batteur Joe Seaward à l’été 2018. Après avoir été heurté dans un camion alors qu’il faisait du vélo à Dublin.

Seaward a subi de graves lésions cérébrales et a subi deux opérations, après quoi il a dû réapprendre à marcher, à parler et à lire. Maintenant, 18 mois plus tard, Seawand et le groupe reviennent sur la scène du Gorilla de Manchester, sous des applaudissements rugissants.

Le troisième album studio de Glass Animals suivra leur How To Be A Human Being, nominé au Mercury Prize.

«Your Love (Déjà vu)» fait suite à leur récent single «Tokyo Drifting», mettant en vedette Denzel Curry, que le groupe a partagé fin 2019. Après le succès de leur concert dans leur ville natale à Oxford, le groupe a annoncé une série intime de spectacles à travers le monde ce printemps, se produisant dans certains des espaces où ils ont joué lors de leur première sortie.

À partir de là, Glass Animals a été annoncé pour jouer aux côtés de Tame Impala au All Points East de Londres ainsi que Bonnaroo et Mad Cool Festival.

Voir la série complète de spectacles intimes et les dates de festival confirmées ci-dessous.

Dates de la tournée Glass Animals:

25/02 U Street Music Hall -Washington DC

26/02 Music Hall Of Williamsburg – Brookyln, État de New York

28/02 The Sinclair – Cambridge, MA

01/03 Théâtre Mod Club – Toronto

03/03 Lincoln Hall – Chicago, IL

04/03 Fine Line Music Café – Minneapolis, MN

06/03 Record Bar – Kansas City, MO

11/03 The Troubadour – Los Angeles, Californie

12/03 The Independent – San Francisco, Californie

14/03 Neumos – Seattle, WA

15/03 Aladdin Theatre – Portland, OR

16/06 Red Rocks avec ouverture Denzel Curry

17/06 Red Rocks avec ouverture Denzel Curry