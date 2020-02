Les animaux en verre vendent des dates pour la prochaine tournée nord-américaine Deja Vu

Glass Animals a vendu le spectacle pour sa prochaine tournée “Deja Vu” à travers l’Amérique du Nord, y compris le Music Hall de Brooklyn à Williamsburg le 26 février, le Troubadour de Los Angeles le 11 mars et plus encore. La tournée ‘Underplay’ verra également le titre du groupe Red Rocks Ampitheatre le 16 juin avec Denzel Curry comme support – les billets seront mis en vente le vendredi 14 février à 11h00 MST. Voir la liste complète des dates de rupture de stock ci-dessous.

La prochaine tournée «Deja Vu» marque le retour du groupe en tournée après leur interruption après l’accident du membre du groupe Joe Seaward en 2018. Glass Animals se produit dans certains des premiers lieux dont ils ont fait la une en Amérique du Nord et créera une expérience spéciale et intime pour leurs fans.

La récente collaboration du groupe, «Tokyo Drifting» feat. Denzel Curry, une partie de leur série Fresh Fruit, a accumulé plus de 17 millions de streams mondiaux à ce jour et a reçu les éloges de la critique de Billboard, The FADER, HYPEBEAST, Genius, E! News, Consequence Of Sound, HotNewHipHop et bien d’autres, avec Billboard proclamant: “Les animaux en verre sont de retour, et au cas où vous vous poseriez la question: ils l’ont” encore “et E! News saluant la chanson comme «un signe de bonnes choses à venir».

Glass Animals a également été récemment annoncé dans le cadre de la programmation de divers festivals américains à venir, notamment Bonnaroo, Okeechobee Music & Arts Festival, BUKU Music & Art Project de la Nouvelle-Orléans et plus encore.

La tournée nord-américaine de «Déjà vu» de Glass Animals comprend les spectacles suivants:

25 février: Washington, DC, U Street Music Hall *

26 février: Brooklyn, NY, Music Hall de Williamsburg *

28 février: Cambridge, MA, The Sinclair *

1er mars: Toronto, ON, Mod Club Theatre *

3 mars: Chicago, IL, Lincoln Hall *

4 mars: Minneapolis, MN, Fine Line Music Café *

6 mars: Kansas City, MO, barre d’enregistrement *

8 mars: Okeechobee, FL, Okeechobee Music & Arts Festival

11 mars: Los Angeles, Californie, The Troubadour *

12 mars: San Francisco, Californie, The Independent *

14 mars: Seattle, WA, Neumos *

15 mars: Portland, OR, Aladdin Theatre *

20 mars: New Orleans, LA, BUKU Music & Art Project

12 juin: Manchester, TN, Bonnaroo Music & Arts Festival

16 juin: Morrison, CO, Amphithéâtre Red Rocks

(* indique la date de rupture de stock).

Écoutez le meilleur des animaux en verre sur Apple Music et Spotify.