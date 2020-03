Les années Mercury de Johnny Cash réexaminées sur une suite de versions

Les albums que Johnny Cash a réalisés pour Mercury Records entre 1986 et 1991 doivent être honorés d’une suite de sorties de Mercury / UMe le 24 avril. Ils comprendront un nouveau coffret, une compilation et des rééditions de vinyles individuels d’une période souvent négligée et sous-estimée dans la carrière du titan country.

Le nouveau coffret complet, The Complete Mercury Recordings 1986-1991, sera disponible sur 7CD ou 7LP sur vinyle de 180 grammes. Il rassemble les six albums réalisés à cette époque: Class of ’55: Memphis Rock & Roll Homecoming (1986), Johnny Cash Is Coming to Town (1987), Water From The Wells Of Home (1988), Classic Cash: Hall of Fame Série (1988), Boom Chicka Boom (1990) et The Mystery Of Life (1991).

Les albums sont présentés dans une belle pochette arborant le logo Cash distinctif et audacieux. Tous les LP ont été remasterisés à partir des bandes originales originales de Mercury par Kevin Reeves aux studios UMG de Nashville. L’ensemble a été assemblé par le producteur primé aux Grammy Awards Bill Levenson et comprend de nouvelles notes de doublure complètes par le journaliste musical respecté Scott Schinder.

Record Store Day exclusif

La version CD de The Complete Mercury Recordings 1986-1991 est complétée par plusieurs pistes rares ou inédites et un disque de mixage supplémentaire de 20 pistes, Classic Cash: Hall Of Fame Series (Early Mixes). Celles-ci ont été maîtrisées à partir de bandes récemment découvertes dans les coffres de Mercure. Ils ne font pas partie du coffret en vinyle, mais sortent le 18 avril en exclusivité Record Store Day, en double album autonome en édition limitée.

Easy Rider: The Best Of The Mercury Recordings, une nouvelle collection de 24 extraits du catalogue Cash de Mercury, sera également disponible, en un seul CD, en double LP et en téléchargement numérique. Le 24 avril également, chacun des albums sortira individuellement sur un vinyle noir de 180 grammes, avec Classic Cash: Hall Of Fame Series en deux albums. C’est la première fois que les albums de Cash’s Mercury sont réédités.

La classe de ’55

Cette période prolifique pour Man In Black, après la fin de ses 30 ans d’association avec Columbia Records, englobait six albums en cinq ans, à une époque où il faisait également de nombreuses tournées. La séquence a commencé avec la classe de 55 ‘: Memphis Rock & Roll Homecoming, dont il se souvient avec tendresse, qui l’a réuni avec ses collègues anciens des premiers jours de Sun Records, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison et Carl Perkins.

Le producteur vétéran de Memphis, Chips Moman, a supervisé un délicieux mélange d’ancien et de nouveau matériel, y compris le film “ I Will Rock and Roll with You ” dirigé par Cash et l’hommage à leur camarade déchu Elvis Presley, “ We Remember The King ”. Elvis, “ Big Train from Memphis ” de John Fogerty, mettait en vedette Fogerty, June Carter Cash, Rick Nelson, Dave Edmunds, Dan Penn et les Judds on the chorus.

Johnny Cash Is Coming to Town a réuni Cash avec le producteur fondateur “Cowboy” Jack Clement, qui avait supervisé de nombreuses sessions de Cash dans les années 1950 en tant qu’ingénieur maison chez Sun Records, et a écrit certains des premiers tubes de Johnny. L’épouse June Carter Cash, ses frères et sœurs Anita et Helen et sa fille Carlene Carter ont chanté sur le LP avec le beau-fils de Cash, Marty Stuart et Waylon Jennings, qui prête sa voix au chaudement nostalgique The Night Hank Williams Came to Town. “L’album comprenait également les versions de Cash de” The Big Light “d’Elvis Costello et de” W. “de James Talley. Lee O’Daniel (et les Light Crust Dough Boys). »

Trésorerie, Macca, Glen et Emmylou

L’eau étoilée Water From The Wells Of Home, à nouveau produite par Clement, a eu des apparitions invitées de June Carter Cash, de sa fille Rosanne Cash, de Glen Campbell, de Jessi Colter, des Everly Brothers, de Tom T. Hall, d’Emmylou Harris, de Waylon Jennings, de Paul et Linda McCartney et Hank Williams Jr.“ That Old Wheel ”, un duo avec Williams, est devenu le single le plus performant de Cash en plus d’une décennie, atteignant le 21e rang en 20 semaines en 1988.

Classic Cash: Hall of Fame Series avait Cash revisitant des chansons emblématiques des années 1950 et 1960 comme ‘I Walk the Line’, ‘Ring of Fire’, ‘Folsom Prison Blues’, ‘Get Rhythm’. ‘I Still Miss Someone’ et ‘Sunday Morning Coming Down’.

Boom Chicka Boom, produit par le vétéran de Nashville Bob Moore, a été nommé pour le rythme de marque que Cash a lancé dans les années 1950. Il comprenait la composition surréaliste de Cash «A Backstage Pass», un remake de «Cat’s In The Cradle» de Harry Chapin et du poignant «Hidden Shame», écrit pour Cash par Elvis Costello. La nouvelle édition du CD comprend sept titres bonus qui ne figurent pas sur l’album original, dont plusieurs faces B et les premières versions et le joyau inédit «I Draw The Line».

The Mystery of Life, à nouveau produit par Clement, a mis l’accent sur l’écriture de chansons de Cash, comme «The Greatest Cowboy of Them All» et «I’m An Easy Rider». Il y avait aussi des chansons de Tom T. Hall et John Prine . La nouvelle version du CD contiendra la collaboration de Cash avec U2 sur «The Wanderer», dans une version étendue précédemment publiée uniquement sur l’album de la bande originale du film du réalisateur Wim Wenders Faraway, So Close.

«Une œuvre de transition notable»

Cette plongée profonde dans une période moins discutée de la carrière de Cash fournit un lien important avec la célèbre résurgence qu’il a connue sous la production de Rick Rubin avec la série American Recordings, à partir de 1994. Comme l’écrit Schinder, les enregistrements «se présentent comme un corps de transition notable de travail, et un prélude éclairant à la résurgence créative à part entière que Cash connaîtra dans les années 1990. “

The Complete Mercury Recordings 1986-1991 et Easy Rider: The Best Of The Mercury Recordings sortent le 24 avril, accompagnés de rééditions individuelles des albums Mercury de Johnny Cash. Faites défiler vers le bas pour les tracklistings.

LES ALBUMS DE MERCURE COMPLETS 1986-1991

LISTE DES PISTES DE CD

CD1: CARL PERKINS / JERRY LEE LEWIS / ROY ORBISON / JOHNNY CASH – CLASSE DE ’55: MEMPHIS ROCK & ROLL HOMECOMING (1986)

1. Naissance du rock and roll

2. Seize bougies

3. Classe de ’55

4. Waymore’s Blues

5. Nous nous souvenons du roi

6. Rentrer à la maison

7. Rock and Roll (Fais-Do-Do)

8. Gardez mon moteur en marche

9. Je vais me balancer avec toi

10. Grand train (de Memphis)

CD2: JOHNNY CASH ARRIVE EN VILLE (1987)

1. La grande lumière

2. La ballade de Barbara

3. Je vous préfère

4. Laissez-le rouler

5. La nuit Hank Williams est venu en ville

6. Seize tonnes

7. Lettres de la maison

8. W. Lee O’Daniel (et The Light Crust Dough Boys)

9. Heavy Metal (ne signifie pas rock and roll pour moi)

10. Mon bateau va naviguer

CD3: L’EAU DES PUITS DE LA MAISON (1988)

1. Ballade d’une reine adolescente (avec Roseanne Cash et les Everly Brothers)

2. Tant que je vis (avec Emmylou Harris)

3. Où sommes-nous allés (avec June Carter Cash et The Carter Family)

4. The Last Of The Drifters (avec Tom T. Hall)

5. Appelez-moi la brise (avec John Carter Cash)

6. Cette vieille roue (avec Hank Williams, Jr.)

7. Plus doux que les fleurs (avec Waylon Jennings)

8. A Croft In Clachan (La ballade de Rob MacDunn) (avec Glen Campbell)

9. New Moon Over Jamaica (avec Paul McCartney)

10. L’eau des puits de la maison (avec John Carter Cash)

CD4: CASH CLASSIQUE: SÉRIE HALL OF FAME (1988)

1. Obtenez le rythme

2. Tennessee Flat Top Box

3. Long voile noir

4. Une chose appelée amour

5. Quelqu’un me manque encore

6. Cry, Cry, Cry

7. Train bleu

8. Dimanche matin qui descend

9. cinq pieds de haut et en hausse

10. Paix dans la vallée

11. N’emmenez pas vos armes en ville

12. Home Of The Blues

13. Devinez que les choses se passent de cette façon

14. J’ai des rayures

15. Je marche la ligne

16. Ring Of Fire

17. Ballade d’Ira Hayes

18. Les voies d’une femme amoureuse

19. Folsom Prison Blues

20. Heure du souper

CD5: CASH CLASSIQUE: SÉRIE HALL OF FAME (EARLY MIXES) (1987)

1. Sunday Morning Coming Down (mix précoce)

2. Obtenez le rythme (mix précoce)

3. I Walk The Line (mix précoce)

4. Long Black Veil (mélange précoce)

5. I Miss Miss Someone (premier mix)

6. Blue Train (mix précoce)

7. I Got Stripes (premier mix)

8. Peace In The Valley (mélange précoce)

9. Five Feet High And Rising (mélange précoce)

10. Folsom Prison Blues (mix précoce)

11. Cry, Cry, Cry (mélange précoce)

12. N’emmenez pas vos armes en ville (premier mix)

13. Tennessee Flat Top Box (mélange précoce)

14. A Thing Called Love (premier mix)

15. Les voies d’une femme amoureuse (mix précoce)

16. Ballad Of Ira Hayes (mix précoce)

17. Guess Things Happen That Way (Early Mix)

18. Home Of The Blues (mix précoce)

19. Souper Time (Early Mix)

20. Ring Of Fire (premier mix)

CD6: BOOM CHICKA BOOM (1990)

1. Un pass dans les coulisses

2. Le chat dans le berceau

3. Almanach des agriculteurs

4. Ne vous approchez pas de l’eau

5. Bible de famille

6. Harley

7. Je t’aime, je t’aime

8. Honte cachée

9. Monteagle Mountain

10. C’est celui que vous me devez

11. Journée des anciens combattants (face b de «Le mystère de la vie»)

12. Je serai libre (face b de “Farmer’s Almanac”)

13. I Draw The Line (inédit auparavant)

14. Un Pass Backstage (première version)

15. Harley (première version)

16. C’est celui que tu me dois (première version)

17. Journée des anciens combattants (première version)

CD7: LE MYSTÈRE DE LA VIE (1991)

1. Le plus grand cowboy de tous

2. Je suis un coureur facile

3. Le mystère de la vie

4. Hey Porter

5. Haricots pour le petit déjeuner

6. Goin ’By The Book

7. Homme recherché

8. Je vais aller quelque part et chanter à nouveau mes chansons (avec Tom T. Hall)

9. The Hobo Song

10. Angel and the Badman

11. The Wanderer (avec U2) [Long version from the Faraway, So Close! soundtrack album]

LES ALBUMS DE MERCURE COMPLETS 1986-1991

LISTE DES PISTES LP

LP1: CARL PERKINS / JERRY LEE LEWIS / ROY ORBISON / JOHNNY CASH – CLASSE DE ’55: MEMPHIS ROCK & ROLL HOMECOMING (1986)

FACE A

1. Naissance du rock and roll

2. Seize bougies

3. Classe de ’55

4. Waymore’s Blues

5. Nous nous souvenons du roi

CÔTÉ B

1. Rentrer à la maison

2. Rock and Roll (Fais-Do-Do)

3. Gardez mon moteur en marche

4. Je vais me balancer avec toi

5. Grand train (de Memphis)

LP2: JOHNNY CASH ARRIVE EN VILLE (1987)

FACE A

1. La grande lumière

2. La ballade de Barbara

3. Je vous préfère

4. Laissez-le rouler

5. La nuit Hank Williams est venu en ville

CÔTÉ B

1. Seize tonnes

2. Lettres de la maison

3. W. Lee O’Daniel (et The Light Crust Dough Boys)

4. Heavy Metal (ne signifie pas rock and roll pour moi)

5. Mon bateau va naviguer

LP3: L’EAU DES PUITS DE LA MAISON (1988)

FACE A

1. Ballade d’une reine adolescente (avec Roseanne Cash et les Everly Brothers)

2. Tant que je vis (avec Emmylou Harris)

3. Où sommes-nous allés (avec June Carter Cash et The Carter Family)

4. The Last Of The Drifters (avec Tom T. Hall)

5. Appelez-moi la brise (avec John Carter Cash)

CÔTÉ B

1. Cette vieille roue (avec Hank Williams, Jr.)

2. Plus doux que les fleurs (avec Waylon Jennings)

3. A Croft In Clachan (La ballade de Rob MacDunn) (avec Glen Campbell)

4. New Moon Over Jamaica (avec Paul McCartney)

5. L’eau des puits de la maison (avec John Carter Cash)

LP4: CLASSIC CASH: SÉRIE HALL OF FAME (1988)

FACE A

1. Obtenez le rythme

2. Tennessee Flat Top Box

3. Long voile noir

4. Une chose appelée amour

5. Quelqu’un me manque encore

CÔTÉ B

1. Cry, Cry, Cry

2. Train bleu

3. Dimanche matin qui descend

4. Cinq pieds de haut et montant

5. Paix dans la vallée

LP5: CLASSIC CASH: SÉRIE HALL OF FAME (1988)

CÔTÉ C

1. N’emmenez pas vos armes en ville

2. La maison des bleus

3. Devinez que les choses se passent de cette façon

4. J’ai des rayures

5. Je marche la ligne

SIDE D

1. Ring Of Fire

2. Ballade d’Ira Hayes

3. Les voies d’une femme amoureuse

4. Folsom Prison Blues

5. L’heure du souper

LP6: BOOM CHICKA BOOM (1990)

FACE A

1. Un pass dans les coulisses

2. Le chat dans le berceau

3. Almanach des agriculteurs

4. Ne vous approchez pas de l’eau

5. Bible de famille

CÔTÉ B

1. Harley

2. Je t’aime, je t’aime

3. Honte cachée

4. Monteagle Mountain

5. C’est celui que vous me devez

LP7: LE MYSTÈRE DE LA VIE (1991)

FACE A

1. Le plus grand cowboy de tous

2. Je suis un coureur facile

3. Le mystère de la vie

4. Hey Porter

5. Haricots pour le petit déjeuner

CÔTÉ B

1. Goin ’By The Book

2. Homme recherché

3. Je vais aller quelque part et chanter à nouveau mes chansons (avec Tom T. Hall)

4. La chanson Hobo

5. Angel and the Badman

EASY RIDER – LE MEILLEUR DES ENREGISTREMENTS MERCURE

LISTE DES PISTES DE CD

1. Waymore Blues (avec Jerry Lee Lewis, Roy Orbison et Carl Perkins)

2. Nous nous souvenons du roi

3. La grande lumière

4. La nuit Hank Williams est venu en ville (avec Waylon Jennings)

5. Laissez-le rouler

6. W. Lee O’Daniel (et The Light Crust Dough Boys)

7. Ballade d’une adolescente (avec Roseanne Cash et les Everly Brothers)

8. The Last Of The Drifters (avec Tom T. Hall)

9. Cette vieille roue (avec Hank Williams Jr.)

10. Obtenez le rythme

11. Tennessee Flat Top Box

12. Dimanche matin qui descend

13. Journée des anciens combattants

14. Un pass dans les coulisses

15. Cat’s In The Cradle

16. Almanach des agriculteurs

17. Monteagle Mountain

18. Je serai libre

19. Je suis un coureur facile

20. Le plus grand cowboy de tous

21. Hey Porter

22. Le mystère de la vie

23. Goin ’By The Book

24. The Wanderer (avec U2)

LISTE DES PISTES 2LP

FACE A

1. Waymore Blues (avec Jerry Lee Lewis, Roy Orbison et Carl Perkins)

2. Nous nous souvenons du roi

3. La grande lumière

4. La nuit Hank Williams est venu en ville (avec Waylon Jennings)

5. Laissez-le rouler

6. W. Lee O’Daniel (et The Light Crust Dough Boys)

CÔTÉ B

1. Ballade d’une adolescente (avec Roseanne Cash & The Everly Brothers)

2. The Last Of The Drifters (avec Tom T. Hall)

3. Cette vieille roue (avec Hank Williams Jr.)

4. Obtenez le rythme

5. Tennessee Flat Top Box

6. Dimanche matin qui descend

CÔTÉ C

1. Journée des anciens combattants

2. Un pass dans les coulisses

3. Le chat dans le berceau

4. Almanach des agriculteurs

5. Monteagle Mountain

6. Je serai libre

SIDE D

1. Je suis un cycliste facile

2. Le plus grand cowboy de tous

3. Hey Porter

4. Le mystère de la vie

5. Goin ’By The Book

6. The Wanderer (avec U2)