Les artistes de Blue Note conservent le jazz au 21e siècle

Bien qu’il célèbre son 80e anniversaire cette année, Blue Note Records n’est pas une maison de disques définie uniquement par son passé – bien que son histoire et son catalogue soient parmi les plus étonnants du jazz, et les auditeurs avant-gardistes ont toujours pu compter sur les artistes Blue Note pour garder le jazz pertinent.

Depuis sa création en 1939, lorsque les émigrés juifs allemands Alfred Lion et Francis Wolff ont ouvert le premier bureau de la société, à New York, le label était passionné par la capture de la musique qui se passait dans le “maintenant”, reflétant l’état contemporain du jazz. Leur vœu, comme indiqué dans leur énoncé de mission inaugural, était de servir de canal pour «une expression sans compromis». Du swing au blues, bebop, hard bop, soul jazz et même jazz gratuit, Lion et Wolff sont restés fidèles à leur engagement, enregistrant de nombreux représentants clés des sous-genres du jazz.

Bruce Lundvall a fait de même entre 1984 et 2010, lorsque, en tant que président du label, il a contribué à faire revivre Blue Note en tant qu’empreinte d’EMI. Depuis 2012, producteur et musicien de renom Don Was a dirigé le navire de Blue Noteet, comme ses prédécesseurs, a adhéré à la doctrine originale du label. De manière significative, il a également diversifié la liste du label sans sacrifier ses racines jazz, en signant des musiciens innovants qui repoussent les limites et étendent l’héritage du jazz tout en reconnaissant ses traditions.

A été hérité de deux signatures importantes de la fin de l’ère Lundvall sous la forme de Norah Jones et Robert Glasper, mais a également ajouté une acquisition clé de son propre auteur-compositeur-interprète Gregory Porter. One À la pointe des artistes Blue Note qui gardent le jazz pertinent au 21e siècle, Porter a relancé avec succès le format soul jazz et vendu des milliers de disques à travers le monde. Un sang nouveau vital a également pris la forme d’un autre chanteur masculin révolutionnaire, José James, dont le changement de forme stylistique reflète l’éclectisme inhérent à la musique du 21e siècle.

Sur le plan instrumental, Was a fait venir le remarquable trompettiste Ambrose Akinmusire, ainsi que le saxophoniste Marcus Strickland (dont le groupe, Twi-Life, brouille les frontières entre le jazz, la soul et le hip-hop), le bassiste Derrick Hodge, le batteur Chris Dave et son le groupe The Drumhedz et, plus récemment, le jeune pianiste James Francies. Ils se joignent à une liste qui comprend également des artistes internationaux tels que le guitariste né au Bénin Lionel Loueke, le batteur vétéran d’Afrobeat Tony Allen et le groupe britannique tourné vers l’avenir GoGo Penguin.

Alors que le label entre dans sa neuvième décennie, il ne semble pas y avoir de pénurie d’artistes Blue Note qui gardent le jazz pertinent au 21e siècle, le façonnant et le remodelant pour les auditeurs de longue date et les nouveaux venus.

Robert Glasper

Signé par Blue Note il y a 14 ans, ce mage du clavier né au Texas a joué du jazz acoustique direct sur Canvas, ses débuts en 2005 pour le label, mais depuis, il a progressivement embrouillé les lignes de démarcation entre le jazz, le R&B et le hip-hop. . Que ce soit en solo ou en tant que membre d’un collectif, Glasper est l’un des artistes Blue Note les plus avant-gardistes qui conservent la pertinence du jazz aujourd’hui. Le genre de 2012 Radio noire a été un grand succès pour Glasper et son groupe Experiment, qui ont épousé de manière transparente différents éléments de la musique urbaine contemporaine pour créer un album véritablement emblématique. Depuis lors, Glasper est apparu aux côtés de ses héros, Wayne Shorter et Herbie Hancock, sur l’album de Blue Note All-Stars Our Point Of View. Plus récemment, il a formé un supergroupe, R + R = NOW, dont l’album de 2018, Parlant Collagiquement, a été une nouvelle exploration du cadrage du jazz dans un contexte hip-hop-rencontre-R&B.

GoGo Penguin

Le GoGo Penguin nominé au Manchester Mercury Prize est peut-être un trio de jazz, mais il n’est pas orthodoxe. Bien qu’ils jouent des instruments acoustiques, leur principale source d’inspiration est l’électronica, qu’ils mélangent avec des éléments de la techno, du hip-hop, du dubstep et du micro-minimalisme Philip Glass-esque. Le pianiste Chris Illingworth, le bassiste Nick Blacka et le batteur Rob Turner n’ont pas tendance à jouer de longs solos mettant en valeur la musicalité individuelle, mais se gélifient comme une seule entité pour créer des paysages sonores filmiques fascinants. Jusqu’à présent, le groupe a réalisé deux albums pour Blue Note, Man Made Object 2016 et celui de l’an dernier Une étoile humdrum. Un groupe véritablement révolutionnaire, ils se classent facilement parmi les artistes Blue Note en gardant le jazz actuel.

Ambrose Akinmusire

Ce trompettiste né en Californie, super talentueux, a rejoint Blue Note à 28 ans en 2011 et a immédiatement fait baver les critiques sur son premier album, When The Heart Emerges Glistening. Ce qui a immédiatement frappé était le magnifique son d’Akinmusire – qui sonnait parfois plus comme une flûte qu’un cor traditionnel – et son approche unique de la composition. Akinmusire s’est également révélé comme un musicien qui n’avait pas peur de faire des déclarations sociopolitiques avec ses enregistrements. Sa quatrième sortie pour Blue Note, Origami Harvest 2018, est une mosaïque ambitieuse composée de jazz post-bop, de hip-hop et de musique classique qui a été saluée comme un chef-d’œuvre par certains. Si vous voulez du jazz contemporain de pointe, ne cherchez pas plus loin que cet homme.

José James

Souvent présenté comme un chanteur de jazz pour la génération hip-hop, James, né à Minneapolis, a subi plusieurs métamorphoses musicales depuis ses débuts en 2008 sur un label indépendant britannique avec son premier LP, The Dreamer. À l’époque, il semblait porter le flambeau des chanteurs de jazz influencés par le bop tels que Jon Hendricks, mais avec une succession d’albums au cours de la prochaine décennie (il a rejoint Blue Note en 2012), James ferait preuve d’une polyvalence suprême, explorant différents styles de la musique en tant que chanteur de R&B, un crooner de jazz Johnny Hartman-esque, un auteur-compositeur-interprète alternatif et un mec disco funky post-millénaire. Cinquième album de James pour Blue Note, 2018 Appuie-toi sur moi, était un hommage émouvant au songcraft de Bill Withers. Son éclectisme reflète le penchant de Blue Note pour ignorer les lignes de démarcation musicales au 21e siècle.

Gregory Porter

Né en Californie, Porter – célèbre pour son casque élégant, peut-être, comme sa voix de baryton puissamment expressive, caramélisée – a relancé à lui seul l’esthétique soul jazz avec son son distinctif gospel. Ses débuts en 2013 pour Blue Note, Liquid Spirit, ont suivi deux beaux albums pour le label Motema et ont non seulement valu à l’homme affable de Bakersfield un Grammy Award, mais sont également devenus platine au Royaume-Uni, où le chanteur a une énorme base de fans . En plus de posséder une voix fabuleuse et d’avoir une présence charismatique sur scène, Porter est également un chanteur de jazz qui préfère écrire son propre matériel plutôt que de s’inspirer du recueil de chansons standard, assurant sa place parmi la culture actuelle des artistes Blue Note gardant le jazz pertinent. Son dernier projet studio, Nat «King» Cole & Me, est un hommage sincère au chanteur qui a été sa plus grande inspiration.

Kandace Springs

Possédant une voix enfumée et séduisante qui Prince une fois dit que cela pourrait faire fondre la neige, cette chanteuse née à Nashville a rejoint Blue Note en 2014. Elle a fait ses débuts deux ans plus tard avec l’album acclamé Soul Eyes, sur lequel elle a pris des éléments classiques de la soul et du jazz et les a mélangés avec sa propre approche contemporaine des deux. genres. Son deuxième album, Indigo, dirigée par le célèbre producteur Karriem Riggins, a introduit une ambiance hip-hop plus palpable – mais pas au détriment de la soulfulness inhérente de Springs, qui reste au cœur de son attrait. Bien que sa musique reconnaisse les traditions de la musique noire, elle est également innovante et a apporté une nouvelle perspective nouvelle au jazz et à la soul au 21e siècle.

Marcus Strickland

Élu étoile montante du saxophone ténor par la bible de jazz américaine DownBeat, cet ancien sideman né en Floride pour Roy Haines et Dave Douglass enregistre des albums sous son propre nom depuis 2001. Il a rejoint Blue Note en 2016 et a immédiatement impressionné par son auto accompli -début produit, Nihil Novi, une fusion enivrante de post-bop jazz, R&B et hip-hop qu’il a enregistré avec son groupe, Twi-Life. Strickland (qui joue trois variétés de saxophone et de clarinette basse) est récemment revenu avec Twi-Life pour leur deuxième LP Blue Note, People Of The Sun, une méditation sur la diaspora africaine qui comprenait des camées du chanteur Bilal et du rappeur Pharoahe Monch. Par-dessus tout, la fusion sans faille des expressions musicales de Strickland met en évidence l’interdépendance et le terrain d’entente entre le jazz et le hip-hop – un domaine dans lequel vous trouverez de nombreux artistes Blue Note qui gardent le jazz pertinent.

James Francies

L’une des signatures les plus récentes de Blue Note, Francies est typique de nombreux jeunes musiciens de jazz américains dans la mesure où il parle également couramment les langues du R&B et du hip-hop (en tant que sideman Francies a joué pour Lauryn Hill, José James, Commun, Nas et Les racines). L’ADN de ces deux genres différents peut certainement être ressenti sur Flight, le premier scintillant de Blue Note de 23 ans, sorti à la fin de 2018. Comme son collègue Blue Note, Robert Glasper – avec qui il a travaillé sur le 2015 Nina simone album hommage, Nina Revisted – Francies est originaire de Houston, au Texas, et devrait devenir l’un des pionniers du jazz alors que le 21e siècle se dirige vers sa troisième décennie.

Derrick Hodge

Bien plus qu’un bassiste, le Hodge né à Philadelphie est également un compositeur et producteur de films réputé. Joueur de session post-millénaire omniprésent, Hodge est apparu sur d’innombrables disques de jazz, R&B et hip-hop depuis 2001 – des sessions d’enregistrement avec tout le monde de Clark Terry et Robert Glasper à Kanye West – et a fait deux albums très appréciés pour Blue Note, en plus de faire partie du collectif R + R = NOW. Ses débuts en 2013, Live Today, étaient un disque kaléidoscopique dont la tapisserie musicale reflétait une pléthore d’influences, mais surtout aidait à approfondir la relation intime entre le jazz et le hip-hop. Son deuxième album, The Second, a consolidé sa nouvelle approche, faisant de Hodge une voix unique parmi les artistes de Blue Note qui conservent le jazz actuel.

Chris Dave et le Drumhedz

Comme ses camarades de label Blue Note, Robert Glasper et James Francies, le batteur Chris Dave est originaire de Houston, au Texas. Grâce à l’influence de son père (il était également batteur), Dave a été attiré par le jazz à un jeune âge, mais a fini par jouer dans le groupe de R&B de Minneapolis des années 90, Mint Condition. Sa vaste sessionographie comprend également des enregistrements avec tout le monde d’Adele et Justin Bieber à D’Angelo, Robert Glasper et Meshell Ndegeocello. Avec son groupe The Drumhedz, Dave a lancé sa carrière Blue Note en 2018 avec un premier album éponyme qui s’inspirait du hip-hop et du R&B contemporain ainsi que du jazz. Reconnu pour ses polyrythmies aventureux et son utilisation subtile de la syncope ainsi que sa capacité à fusionner les genres, Dave est un explorateur musical dont l’ingéniosité aide à maintenir Blue Note à la pointe du jazz contemporain.

