Les artistes européens pourraient devoir payer pour se produire dans la Grande-Bretagne après le Brexit

Pour se produire devant des publics britanniques post-Brexit, les artistes étrangers, y compris ceux des pays de l’Union européenne, devront peut-être payer une somme considérable une fois la période de transition du Brexit terminée à la fin de 2020.

Dans le cadre des règles proposées par le ministère de l’Intérieur, les artistes devraient divulguer la preuve qu’ils ont économisé au moins 1292 $ (1000 £), pour démontrer aux représentants du gouvernement qu’ils pourraient subvenir à leurs besoins pendant leur séjour dans le pays. De plus, tous les artistes étrangers seraient tenus de postuler et de payer un visa de niveau 5, qui devrait coûter environ 315 $ (le même qu’il en coûte actuellement aux non-résidents de l’UE), pour se produire au Royaume-Uni. Des exceptions pour la preuve de l’épargne pourraient être faites pour ceux qui ont déjà été examinés et approuvés par les agences britanniques.

Bien que ces spécifications n’aient pas été finalisées (les règles et réglementations pour le Royaume-Uni post-Brexit restent en évolution), elles font partie d’un effort plus large visant à empêcher les citoyens non britanniques de profiter des échappatoires pour obtenir la résidence dans le pays. Il convient de noter que les exigences en matière de visa de travail sont depuis longtemps appliquées de manière stricte par les employés britanniques des douanes et de l’immigration, pour les personnes non européennes. À certains égards, les changements suggérés impliquent l’application des lois existantes aux Européens.

Les réponses des fans et des artistes à la vérification des actifs et aux frais ont été décidément rapides et négatives.

L’Union des musiciens, un groupe de défense des droits basé à Londres représentant plus de 30 000 artistes, a lancé une pétition Change.org pour protester contre les éventuelles exigences post-Brexit. La pétition demande un «passeport pour les musiciens» qui éliminerait le chèque d’économies, réduirait le coût du visa et couvrirait les artistes (et leurs membres du personnel) pendant deux ans par demande, quel que soit le pays de l’UE qu’ils appellent chez eux.

À la fin de la semaine dernière, le gouvernement britannique a lancé un plan ferme de réforme de l’immigration, ce qui a incité le PDG de la British Phonographic Industry (BPI), Geoff Taylor, à publier une réponse publique. Et, dans une autre rupture avec les normes de l’UE, le gouvernement britannique a annoncé le mois dernier qu’il n’appliquerait pas la directive controversée sur le droit d’auteur.

Au moment de la rédaction de cet article, plus de 75 000 personnes avaient signé la pétition Change.org. Le Premier ministre Boris Johnson n’a pas officiellement répondu.