Les artistes rendent hommage à l’héritage de Kurt Cobain

Pour beaucoup d’un certain âge, le 5 avril 1994 a été et restera à jamais un point d’inflexion. Grunge gouverné et Seattle était le centre de l’univers de la musique. Des groupes de toute la ville d’Emerald ont été signés sur indies comme Sub Pop étaient considérés non seulement comme des portails vers les majors mais comme des artisans du goût à part entière. La ville a fait l’objet d’un profil du New York Times qui tentait d’expliquer l’explosion du grunge. Il a permis son succès à un homme et un groupe: Kurt Cobain et Nirvana, dont l’héritage continue de peser sur la musique.

Puis c’est arrivé. La réalité choquante inconcevable. Quelques mois après avoir été hospitalisé pour une surdose, Cobain s’est suicidé: un seul coup de feu qui a déchiré toute une génération.

Retrouvé chez lui deux jours plus tard, la mort du chanteur Nirvana a été ressentie à travers la planète. Des veillées impromptues ont eu lieu et ses funérailles ont présenté une foule de fans hystériques, ainsi qu’un éloge déchirant de la femme de Cobain, la chanteuse de Hole Courtney Love, qui a canalisé le choc et le chagrin.

C’est une journée qui vit éternellement dans l’infamie de la culture pop, un moment où beaucoup se souviennent exactement où ils étaient. Maintenant, 25 ans plus tard, l’impact de Cobain sur la musique demeure plus important que jamais. Il détestait être appelé la voix d’une génération, mais c’est finalement son héritage.

L’héritage de Kurt Cobain

Bien que l’influence du rock ne domine pas la culture comme autrefois, L’attitude et l’esprit de Cobain perdurent.

Son écriture sérieuse a canalisé l’angoisse et l’aliénation de son temps, et il se connecte toujours avec les gens; ses yeux fondants et ses cheveux blonds mi-longs sont encore visibles sur les t-shirts portés par les enfants aujourd’hui. Cobain a également inspiré de nombreuses chansons, de «About A Boy» de Patti Smith à R.E.M.‘Let Me In’ et le moins connu des écureuils ‘The Mighty KC’, entre autres. Les talents de Cobain en tant qu’auteur-compositeur ont influencé ceux qui vont bien au-delà du mouvement grunge court et toujours impactant.

“Un quart de siècle plus tard, j’essaie toujours de comprendre pourquoi le travail de Kurt Cobain a eu sur moi l’effet qu’il a fait”, explique le compositeur-interprète australien Ben Lee, anciennement de la formation alt.rock Noise Addict.

«L’agression brute et la vulnérabilité intense ont parlé de quelque chose de si primal et réel en moi. Combiner si parfaitement des éléments apparemment disparates dans un cadre pop a créé le modèle de tout ce que j’ai toujours voulu faire avec la musique depuis. »

Le son de Nirvana construit sur une émotion brute, et la fusion d’éléments de punk et de rock indépendant est devenue une formule durable du rock, évinçant les actes pop-metal de la journée. Mais l’accessibilité du groupe est allée au-delà des accords de puissance. En fait, Nirvana: MTV Unplugged In New York est un album historique qui a montré leur tendresse tout en restant obsédant. La setlist de la soirée ne comportait qu’un «hit», «Come as you are», et comprenait six reprises, mais elle a cimenté le statut légendaire du groupe.

«Il a forcé la musique à évoluer»

Le deuxième album du groupe, Ça ne fait rien, reste l’une des œuvres les plus vitales de la musique, engendrant un nombre de succès emblématiques qui ont parlé à la génération X et au-delà. C’est un suivi, In utero, a trouvé Nirvana réagir contre leur succès, et c’est l’album qui vous a donné envie de créer un groupe.

«La première fois que j’ai entendu le Nirvana, j’ai été immédiatement intriguée. C’était quelque chose de différent pour mes oreilles et vraiment, vraiment bien – ce que je savais », explique Dave Keuning, guitariste de Les tueurs. «La musique et le talent naturel de Kurt Cobain sont indéniables. Comme tant de gens, il a commencé à orienter mes intérêts musicaux dans des directions auxquelles je n’avais pas pensé auparavant. Il a également forcé la musique dans son ensemble à évoluer. »

Au fil des ans, de nombreux groupes ont rendu hommage à Nirvana avec des reprises rauques. Aucun, cependant, n’a été aussi ambitieux dans son hommage que Deer Tick. Avant une vitrine de South By Southwest en 2011, au lieu de jouer un ensemble traditionnel, John McCauley et ses camarades de groupe ont interprété un ensemble complet de chansons Nirvana.

«C’était une gaffe au début», se souvient McCauley. «Cela allait à l’encontre de ce qu’est SXSW en jouant en tant que groupe de reprise… Dave[Grohl[Grohl, Le batteur de Nirvana]était un fan de ce truc Deervana et je suppose qu’il a obtenu un coup de pied hors de lui. “

C’est aussi quelque chose que Cobain, qui a fameusement aiguilleté Rolling Stone sur sa couverture, aurait apprécié.

«Un mentor pour moi et des gens comme moi»

Plus que sa musique, ce qui a cristallisé l’héritage de Cobain a été un agent de changement social. Des chansons comme «Polly», «Pennyroyal Tea» et «Rape Me» abordaient la masculinité toxique et les agressions sexuelles. Cobain était un fan de groupes féminins de scènes plus petites, souvent bien en avance sur la courbe de l’industrie musicale. Dans une interview Spin de 1993, la chanteuse a promu des groupes qui n’étaient généralement pas reconnus à l’époque.

«Il y a beaucoup de groupes de filles, en ce moment, au cours des dernières années. Les éleveurs et les riot grrrls tous y participent. Les gens acceptent enfin les femmes dans ce genre de rôles », a-t-il déclaré à Spin alors qu’il vivait à Olympie, dans l’État de Washington, avec Tobi Vail, alors petite amie de Bikini Kill. C’était aussi quelque chose que McCauley a souligné en expliquant comment le Nirvana a impacté Deer Tick au-delà de leur son.

“C’est drôle, je parlais avec ma femme [Vanessa Carlton] à ce sujet et elle a dit: «Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point votre groupe donne aux femmes des opportunités d’améliorer leur carrière dans l’industrie de la musique», a déclaré McCauley. «Nous avons tendance à embaucher une équipe assez diversifiée de personnes pour travailler avec nous. Je pense que Kurt Cobain était un excellent modèle à cet égard.

«En tant que personne qui a eu du mal à l’école – être prise au piège ou pas – je pense que j’ai toujours plus tourné vers le côté féminin des choses. Je me suis toujours sentie à l’aise avec les femmes, les gens qui ne s’identifient pas comme hétéros, et voir une célèbre rock star qui a écrit certaines de mes chansons préférées et qui a été un mentor pour moi et des gens comme moi, c’était vraiment cool. “

Un impact durable

Lors de l’intronisation de Nirvana en 2014 au Rock And Roll Hall of Fame, Nirvana était dirigée par des artistes féminines, avec Joan Jett chantant «Smells Like Teen Spirit», la vive jeunesseKim Gordon de «Aneurysm», St Vincent interprétant «Lithium» et Lorde devant «All Apologies» aux côtés du bassiste Krist Novoselic, du batteur Grohl et du guitariste Pat Smear. Après la cérémonie, le même groupe, avec McCauley et J Mascis, s’est produit à Brooklyn. “Ce fut certainement un moment surréaliste que je n’oublierai jamais”, se souvient McCauley.

Un hommage similaire à Kurt Cobain a eu lieu au Cal Jam de 2018, un festival organisé par Grohl, où McCauley et Jett ont joué avec les membres survivants du groupe de Nirvana, mettant en évidence l’impact durable des chansons du groupe deux décennies depuis leur écriture originale.

“Il a pensé hors des sentiers battus”

Cobain a non seulement soutenu le mouvement anti-émeute grrrl, mais d’autres artistes qui opéraient en dehors du courant dominant, y compris RuPaul. À l’époque, alors que RuPaul devenait célèbre, peu de gens considéraient la drag queen comme le tour de force qu’elle allait devenir. Lors d’une session «Demandez-moi n’importe quoi» en 2015 sur Reddit, RuPaul a reconnu l’étreinte publique de Cobain, disant que «lui et les autres garçons étaient absolument fabuleux, tellement adorables, et ils ont vraiment apprécié ce que je faisais. Je pense principalement parce qu’il a pensé en dehors des sentiers battus et a compris que, vous savez, ce qu’est la traînée à la base: totalement punk-rock.

Lorsque Seattle a connu sa part d’homophobie au début des années 90, Nirvana a titré le No On 9 Benefit à Portland en 1992, une émission qui s’opposait à une mesure de vote qui était manifestement discriminatoire envers la communauté LGBTQ. Cobain a toujours été franc, mais il était en avance sur beaucoup de ses pairs lorsqu’il s’agissait d’utiliser la célébrité comme plate-forme pour s’exprimer sur certains problèmes.

Les remarques les plus marquantes de Cobain à ce sujet proviennent des notes de doublure de l’album de compilation de Nirvana, Incesticide. «À ce stade, j’ai une demande pour nos fans. Si l’un d’entre vous déteste de quelque façon que ce soit les homosexuels, les personnes de différentes couleurs ou les femmes, faites-nous cette faveur – laissez-nous tranquilles! Ne venez pas à nos spectacles et n’achetez pas nos disques. “

«Les enfants veulent apprendre les chansons du Nirvana»

Les accords de pouvoir, les paroles obsédantes et l’éthique punk rock de rester fidèle à son personnage malgré sa renommée et sa plate-forme ont donné à Cobain une quantité incroyable de confiance et de crédibilité.

“Il est bon de savoir que les enfants du secondaire qui choisissent une guitare pour la première fois veulent apprendre les chansons du Nirvana”, dit McCauley.

L’éclat musical de Cobain est certainement le fondement de l’attrait durable de Nirvana, mais c’est la vulnérabilité non filtrée de son écriture et la façon dont il a utilisé sa plate-forme qui résonnent encore avec des gens qui se sentent isolés et incompris aujourd’hui.

