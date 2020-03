Les auteurs-compositeurs canadiens ont gagné en moyenne 67 $ grâce au numérique national en 2019

Les membres de la SOCAN – y compris les auteurs-compositeurs, compositeurs, producteurs, éditeurs et autres titulaires de droits de composition – ont reçu en moyenne 67 $ (dollars canadiens) pour les redevances numériques nationales en 2019, selon l’organisation.

La SOCAN, une organisation de droits de représentation (PRO) qui représente plus de 135 000 auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs canadiens, a perçu plus de 400 millions de dollars (CAD) en 2019. Cependant, ce chiffre reflète un paiement national moyen de redevances numériques de seulement 67 $ par membre.

Les bénéfices de la SOCAN pour 2019 ont totalisé 405,5 millions de dollars, une augmentation de 8% par rapport aux 375 millions de dollars de 2018. De plus, 2019 a été la première année au cours de laquelle l’organisation, âgée de 30 ans, a obtenu des redevances de plus de 400 millions de dollars.

De même, les collections numériques de 2019 ont augmenté de 23 millions de dollars, pour un total de 86,1 millions de dollars, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente. Néanmoins, les membres de la SOCAN ont reçu une redevance numérique nationale moyenne de seulement 67 $.

La SOCAN a noté que ce chiffre ne comprend que les titulaires de droits qui ont été réellement payés (c.-à-d. Qui n’ont pas gagné zéro). «Alors que les collections numériques (86,1 millions de dollars) ont augmenté d’environ 23 millions de dollars (38%) par rapport aux 62,5 millions de dollars de 2019, un membre de la SOCAN qui a touché des redevances l’an dernier n’a touché en moyenne que 67 $ grâce aux redevances numériques nationales – bien qu’il s’agisse de 13 $ ( 24%) augmentent par rapport à la moyenne de 54 $ en 2018 », a déclaré l’organisation.

Il convient de noter que ce montant, bien que décevant, marque une hausse de 24% par rapport à 2018. Si les redevances numériques internationales étaient prises en compte, le nombre doublerait environ.

La SOCAN a reconnu la performance internationale positive des œuvres de ses membres – la valeur des redevances mondiales de 88,5 millions de dollars distribuées en 2019 est un record pour l’organisation – tout en soulignant également que «les règles relatives au contenu canadien et la découvrabilité doivent être modernisées à l’ère numérique».

«Les redevances provenant de la télévision, de la radio, de l’international et des concerts restent fortes, mais la plus grande croissance cette année est venue de sources numériques nationales et il est clair qu’il faut faire plus pour améliorer la part des écrivains et des éditeurs grâce aux redevances de diffusion en continu», a expliqué le chef de la direction de la SOCAN, Eric Baptiste.

Si les lois du Canada ne sont pas rapidement modifiées conformément aux spécifications de la SOCAN et des autres PRO, «cela pourrait avoir de graves conséquences économiques et culturelles», a averti l’organisation.

Enfin, la SOCAN a confirmé que 3000 de plus de ses membres ont reçu des redevances en 2019 qu’en 2018.

La SOCAN, issue de la fusion de 1990 entre la CAPAC et la PROCAN, affirme qu’elle a investi massivement dans les entreprises et la technologie de reconnaissance de contenu numérique au cours des dernières années. Cela fait partie d’un effort plus large visant à mieux identifier les cas de redevances dues. En 2016, la SOCAN a acquis MediaNet, un service de musique numérique en marque blanche basé à Seattle.

Par la suite, la SOCAN a acheté Audiam, une startup axée sur la mécanique fondée par le créateur de TuneCore, Jeff Price; la plateforme s’est également concentrée sur l’agrégation de données de jeu en temps réel provenant de sources numériques et de stations de radio du monde entier.

À mesure que la technologie de détection des jeux devient de plus en plus avancée et que les législateurs canadiens tiennent compte des préoccupations des PRO, il semble probable que les redevances perçues par les auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de la SOCAN continueront de croître. Espérons que quelque chose de plus de 67 $.