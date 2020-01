Les auteurs-compositeurs secrets derrière les plus grands succès

Avant que les chansons ne soient concoctées par un comité, avec un esprit de ruche algorithmique pour produire le rythme, la mélodie et les paroles parfaits, elles ont été écrites par des auteurs-compositeurs. Vous connaissez peut-être tous les paroles de vos chansons préférées, mais savez-vous qui les a écrites? De ceux qui ont travaillé dans les coulisses à ceux qui étaient eux-mêmes des interprètes mais qui n’ont jamais fait de chapiteau, voici quelques-uns des auteurs-compositeurs secrets responsables de certains des plus grands succès.

Allee Willis

Ultime multi-césure, Willis est un auteur-compositeur, réalisateur de vidéoclips, franc-tireur Internet, documentariste, chroniqueur, parolier et artiste de Broadway. Elle a écrit des tubes pour tout le monde, de la «Neutron Dance» des Pointer Sisters aux Pet Shop Boys «What Have I Done to Merite This?», À «Time Will Tell» de Patti LaBelle et à d’innombrables autres.

Wills est également responsable d’avoir des mamies sur la piste de danse de tout mariage, en aidant à écrire «Septembre» pour Earth, Wind and Fire. Elle a ensuite co-écrit six chansons sur le double album platine du groupe 1979, I Am, y compris le hit «In the Stone». L’expérience a grandement façonné son écriture de chansons lorsqu’elle a dit à NPR: «J’ai appris de lui la plus grande leçon d’écriture de chansons qui n’ait jamais laissé les paroles gêner le groove».

L’auteur-compositeur prolifique et gagnant d’un Grammy était également responsable du Top 10 des tubes de Ray Charles, Sister Sledge, Cyndi Lauper, Nona Hendryx, Taylor Dayne et Toni Basil. Elle est décédée le 24 décembre 2019 et a été intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2018.

Comme de nombreux auteurs-compositeurs secrets, Willis a d’abord perfectionné son métier d’interprète, après avoir signé à Columbia lorsqu’elle était rédactrice junior. Mais réalisant que jouer n’était pas son fort, elle a finalement été retirée du label et a fini par se rencontrer Bonnie Raitt lors d’une session d’enregistrement fortuite, l’amenant à écrire sa première reprise ‘Got You On My Mind’.

Ayant grandi sur un régime régulier de Motown, le natif de Detroit doit avoir absorbé une partie de cette magie de succès tout en étant assis à l’extérieur du studio chaque week-end. Avec une seule statue timide d’un EGOT, Willis a également trouvé le succès sur scène, co-écrivant toutes les chansons (avec Brenda Russell & Stephen Bray) pour la comédie musicale à succès de Broadway, The Color Purple. Willis reste occupé, écrivant des tubes pop pour Justin Timberlake et gagnant une nomination pour le Songwriters Hall of Fame.

Jules Shear

Familier des chanteurs, des musiciens et des fans de MTV classique, le nom de Jules Shear est encore relativement inconnu de la population en général. Aussi modeste soit-il, combien d’auteurs-compositeurs sont assez entreprenants pour créer leur propre émission de télévision pour brancher leur propre album? Dans un effort pour promouvoir son album acoustique, Third Party, Jules a proposé MTV Unplugged comme vitrine pour les grands artistes pour parler de leur propre processus d’écriture de chansons et jouer des versions allégées de leur musique.

Shear a eu une longue carrière dans la scène, mais il se souvient surtout de ses 40 meilleurs succès dans les années 80. Deux des singles de son album Watch Dog de 1983, sont devenus des succès énormes grâce à d’autres chanteurs, dont «All Through the Night» de Cyndi Lauper et «Whispering Your Name» d’Alison Moyet, qui figurait en 1994. Son deuxième album a produit une autre couverture pop, quand Les Bangles couvraient «Si elle savait ce qu’elle voulait».

Avant de créer sans le savoir de la power pop pour les plus grandes dames des années 80, Shear et son groupe les Funky Kings étaient soignés comme les prochains Eagles. Plus tard, il s’est retrouvé dans le groupe culte culte, Jules et les ours polaires, avant de se lancer dans une carrière d’enregistrement encore et encore totalisant jusqu’à 20 albums et de collaborer avec un line-up impressionnant d’artistes dont Jimmy Webb, Rick Danko de Le groupe, Matthew Sweet, Mike Campbell de Tom Petty et les Heartbreakers et son ancienne flamme, Aimee Mann.

Cindy Walker

Harlan Howard, le plus célèbre compositeur de musique country, a appelé Cindy Walker “la plus grande compositrice country qu’il ait jamais entendue”. Attribuant à l’école d’écriture de chansons «les trois accords et la vérité» d’Howard, Walker a écrit des classiques tels que «Not That I Care», «In the Misty Moonlight», «It’s All Your Fault» et le tube star «You Don’t Connais moi”.

Quelle que soit la poussière magique que Cindy a saupoudrée sur la chanson a dû fonctionner, elle a été enregistrée et immortalisée par tous ceux qui l’ont reprise, y compris Ray Charles, Elvis Presley et Willie Nelson. Associant des émotions complexes à des paroles conversationnelles, Walker pouvait aborder n’importe quel style de chanson, des ballades aux flambeaux à la western et à la valse.

Walker n’a pas mis le processus créatif sur un piédestal, mais a plutôt maintenu une approche professionnelle de l’écriture de chansons. Alors qu’elle a marqué un Top 10 en tant qu’artiste performante avec “ Quand votre lune bleue se transforme en or ” en 1944, elle s’est installée dans l’écriture de chansons à temps plein et a passé la décennie suivante à produire des tubes à un clip rapide, y compris “ China Doll ” pour le Ames Brothers, Jim Reeves «Prends-moi dans tes bras et tiens-moi», Roy Orbison“Dream Baby”, Gene Autry “Blue Canadian Rockies” et bien d’autres.

Au milieu des années 70, elle avait remporté plus de 20 BMI Awards et a ensuite été intronisée au Country Music Hall of Fame en 1997. Elle a été couverte par des gens comme Glen Campbell, Riders in the Sky, Merle Haggard, Ricky Skaggs et en 2006, Willie Nelson a sorti, You Don’t Know Me: The Songs of Cindy Walker, une collection de ses meilleurs travaux.

Narada Michael Walden

Derrière chaque grande diva, il y a Narada Michael Walden. Aretha, Whitney, Diana, Mariah; il a écrit pour eux tous et produit certains des plus grands succès des années 80. En tant qu’un des auteurs-compositeurs les plus demandés de la décennie, Walden a aidé ces voix emblématiques à différents stades de leur carrière.

En même temps, il produisait l’album de retour d’Aretha Franklin en 1985, 1985 Who’s Zoomin ’Who? et coécrivant ‘Freeway of Love’, il a contribué à faire de Whitney Houston un nom connu, produisant ses deux premiers enregistrements multi-platine, Whitney Houston et Whitney et écrivant la version révisée de ‘How Will I Know’ initialement prévue pour Janet Jackson. Narada continuerait à travailler avec Whitney au cours de sa carrière, produisant la bande originale de Bodyguard et chroniquement son temps avec le chanteur immortel dans son livre.

Bien que Narada soit mieux connu en tant que producteur gagnant d’un Grammy avec la touche midas, il est également un batteur talentueux, un chanteur et moins particulièrement l’un des auteurs-compositeurs secrets les plus prolifiques. L’ancien batteur de la session a même tourné avec Jeff Beck, Tommy Bolin et Weather Report avant de commencer à rédiger des hitmakers comme «Heartbreaker» de Mariah Carey, «Take Me Higher» pour Diana Ross et «Dites-moi ce que vous voulez que je fasse» de Tevin Campbell.

Larry Stock

Vous n’êtes personne – jusqu’à ce que quelqu’un connaisse votre nom, ou dans le cas de Larry Stock, aidez à écrire une chanson pour le Rat Pack. Techniquement pas pour le pack à proprement parler, mais adopté plus tard comme l’un des siens, Stock (avec Russ Morgan et James Cavanaugh) a aidé à écrire: “Vous n’êtes personne jusqu’à ce que quelqu’un vous aime” et un favori des discothèques est né. La chanson a été enregistrée pour la première fois par Morgan en 1944 et a été reprise par de nombreux artistes, mais aucun comme Dean Martin. Chers membres du pack, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. ont également apporté leur propre touche à la chanson, tout comme d’autres artistes allant de Connie Francis à la Supremes.

Avec une carrière de compositeur qui a duré près de 50 ans, il a écrit de nombreux classiques qui transcendaient les tendances, alors que les artistes réinterprétaient continuellement ses chansons pour convenir à chaque génération. Plusieurs de ses chansons ont été enregistrées par Perry Como ainsi que par Nat King Cole, notamment «Avez-vous déjà eu cette sensation au clair de lune» et «Vous ne serez pas satisfait jusqu’à ce que vous ayez brisé mon cœur», mais c’est peut-être le Fats Domino la chanson ‘Blueberry Hill’ qui correspond le mieux à son héritage d’écriture

