Les autorités canadiennes condamnent StubHub à près d’un million de dollars pour tromper les clients

StubHub a été condamné à une amende de près de 1 million de dollars (1,3 million de dollars canadiens) par le Bureau de la concurrence du Canada, qui surveille le marché intérieur pour les comportements et les actions qui entravent la concurrence et / ou trompent les consommateurs.

Les infractions de StubHub ont été classées dans cette dernière catégorie, car le Bureau de la concurrence a indiqué que les billets avaient été annoncés – sur le site Web de StubHub et dans des courriels promotionnels – à des prix qui ne reflétaient pas les coûts réels. En tenant compte des frais de transaction, les billets StubHub auraient fait reculer les acheteurs canadiens beaucoup plus que prévu, la part du lion de ces frais étant révélée à la caisse.

Le Bureau de la concurrence a également déclaré que le géant secondaire de la billetterie avait coopéré à l’enquête, qui a commencé en 2017. La plateforme d’échange de billets a mis à jour ses prix annoncés pour refléter tous les frais obligatoires, et d’autres sites Web de revente de billets sont tenus de faire de même, fait partie des exigences plus rigoureuses et bien définies du Bureau de la concurrence.

StubHub a déjà fait l’objet d’une enquête par les autorités réglementaires britanniques et canadiennes pour avoir permis à un résident montréalais de 30 ans, Julien Lavallee, de vendre un nombre considérable de billets dans le cadre de son opération de scalping complète.

Ce qui a commencé comme une expérience pour Lavallee s’est finalement étendu à une entreprise de plusieurs millions de dollars (avec un bureau luxuriant à Montréal), incitant certains à remettre en question l’honnêteté et l’intégrité de StubHub, ainsi que son impact réel sur l’industrie de la billetterie.

Le mois dernier, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés a ordonné au géant de la billetterie d’apporter plusieurs modifications à son site Web, notamment d’alerter les clients avant qu’ils n’achètent des billets non transférables. (Plusieurs personnes avaient acheté ces billets via StubHub, seulement pour être refusées lors de la tentative de les utiliser pour l’admission.)

En novembre 2019, il a été annoncé que Viagogo, une plateforme de billetterie basée à Londres, allait acquérir StubHub pour un montant estimé à 4,05 milliards de dollars. La transaction a été conclue la semaine dernière, selon le président de StubHub, Sukhinder Singh Cassidy; la réglementation a initialement constitué un obstacle à la transaction.

Ebay a acheté StubHub en 2007, pour 310 millions de dollars. Le co-fondateur de Stubhub, Eric Baker, a notamment fondé Viagogo en 2006; cette dernière marque a la distinction douteuse d’être interdite de publicité sur Google.