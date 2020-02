Les Avalanches et Blood Orange partagent une nouvelle chanson «Nous vous aimerons toujours»: écouter

Les Avalanches sont de retour avec leur première nouvelle chanson depuis leur album de retour en 2016 Wildflower. Il s’appelle «Nous vous aimerons toujours» et il s’agit d’une collaboration avec Blood Orange. Écoutez ci-dessous. Hier, le groupe a télégraphié le titre de la chanson en morse au sommet de la Capitol Tower – retrouvez ce message dans le post Instagram ci-dessous. Les Avalanches ont déclaré dans un communiqué:

Parfois, nous recevons un message. Nous dire que notre musique est là;

à travers les périodes sombres, la solitude, la perte. Il n’y a pas de mots à exprimer

combien cette connexion avec vous est émouvante ou profonde. Parce que la musique

est né de ces moments lui-même, et c’est ce que ressentent ceux qui ont

cœurs ouverts, sur la même longueur d’onde, il a été créé pour la première fois. Morse

rayonné et reçu par les cœurs et les cœurs.

Notre nouveau record concerne de tels voyages, de l’obscurité à la lumière. Sur

la vie après (toutes sortes de) décès. À propos de la nature transcendante de

la musique elle-même. Chaque voix a joué à la radio au cours des 100 dernières

des années existent maintenant dans les étoiles; les transmissions de ces chanteurs sont

flottant pour toujours là-bas, perdu dans le cosmos, sans fin

en voyageant. Ce soir Smokey Robinson duos avec Dev Hynes et le

Roches. Ces esprits sont là-bas. Nous sommes chacun un air flottant

espace. Et celui-ci est pour vous.

.