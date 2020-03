Les Avalanches partagent une nouvelle chanson avec les rivières Cuomo et Pink Siifu de Weezer: écouter

Les Avalanches ont partagé le vidéoclip d’une nouvelle chanson intitulée «Running Red Lights», qui met en vedette Pink Siifu et Weezer’s Rivers Cuomo. Pendant son couplet, Pink Siifu rappe les paroles de la chanson de Dark Mountain and Cold de David Berman, Purple Mountains. Écoutez-la et retrouvez ci-dessous la déclaration du groupe sur la chanson.

La vidéo de «Running Red Lights» a été réalisée en hommage à David Berman et réalisée par Greg Brunkalla. “C’était la deuxième vidéo que j’ai faite avec les Avalanches”, a déclaré Brunkalla dans un communiqué de presse, “mais la première fois que j’ai rencontré Robbie [Chater] et Tony [Di Blasi] en personne. Pour “ Running Red Lights ”, ils ont demandé si je pouvais inclure quelques éléments clés – comme le néon, un médium et que cela ait lieu à LA Oh et ils voulaient un petit chagrin, un thème qui traversait également “ Parce que je suis moi. «J’ai passé un bon moment à collaborer avec eux à Los Angeles. Lors de la création de clips musicaux, il est toujours préférable d’avoir accès aux musiciens en cours de route.»

Les Avalanches ont récemment publié leur collaboration Blood Orange “We Will Always Love You”. Le dernier album du groupe était Wildflower en 2016, qui était leur premier en 16 ans. En 2018, les Avalanches ont sorti un EP de remix pour leur morceau «Parce que je suis moi» avec Dâm-Funk, Moor Mother et d’autres.

Lisez l’interview de Pitchfork en 2016 «Les avalanches: la neige doit continuer».

