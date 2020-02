Les AVC taquinent quelque chose appelé le nouveau anormal

The Strokes a taquiné quelque chose appelé The New Abnormal. Plus tôt dans la journée (7 février), le groupe a publié une vidéo muette présentant les illustrations du nouveau projet sur leurs comptes de médias sociaux. Trouvez cela ci-dessous.

Le dernier album studio des Strokes était Comedown Machine de 2013. En 2016, les Strokes ont sorti l’EP Future Present Past. Plus récemment, ils ont débuté une nouvelle chanson intitulée «The Adults Are Talking» en direct. Le 10 février, le groupe jouera un rallye pour Bernie Sanders à Durham, New Hampshire, avant de lancer une poignée de concerts nord-américains.

