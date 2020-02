Les aventures musicales de Ricky Nelson «Ozzie et Harriet»

En tant qu’interprète sur la version radio originale des Aventures d’Ozzie et Harriet avant son âge était même à deux chiffres, Ricky Nelson a écrit le livre sur la célébrité des enfants. Né en 1940, sa carrière a commencé sur ce spectacle en 1949, avant son neuvième anniversaire, et lorsque la série avait déjà cinq ans environ.

La sitcom familiale sur le clan Nelson transféré à la télévision en 1952, bénéficiant d’une incroyable course de 14 ans qui, à ce jour, en fait l’une des émissions les plus anciennes de l’histoire de la télévision. Alors que le talent de Nelson augmentait avec son âge, Ozzie et Harriet sont devenus le véhicule parfait pour la carrière d’enregistrement qu’il a commencé en 1957.

Le 19 février 1958, la série était déjà dans le 20e épisode de sa sixième saison, intitulé Who Is Betty? Dans l’intrigue, la star adolescente recherchée avait du mal à se rappeler quelle «Betty» l’avait invité à une fête. Mais Ricky était également en service.

Il a chanté deux numéros dans cette édition. “I’m Confessin” était déjà vieille d’une génération, coupée en 1929 par “Fats” Waller dans son incarnation précédente comme “Lookin” For Another Sweetie. “Retitled” Confessin “, ce fut un grand succès en 1930 pour Rudy Vallee et Guy Lombardo, et dans des versions populaires ultérieures de Lionel Hampton, Perry Como et Les Paul & Mary Ford. En 1963, Frank Ifield l’a refait comme l’un de ses quatre n ° 1 britanniques.

‘Boppin’ The Blues ’était un millésime beaucoup plus récent, co-écrit et sorti comme l’un de ses singles classiques de Sun Records en 1956 par Carl Perkins. Ce fut l’un des dix pays les plus touchés. Nelson avait enregistré et sorti sa version studio trois mois seulement avant la performance d’Ozzie et Harriet, le son premier album Ricky de la fin de 1957, où il était assis aux côtés de “Je suis Confessin”. De nombreuses interprétations ultérieures de «Boppin» The Blues »comprenaient un enregistrement de 1971 Gene Vincent et un par Robert Gordon & Link Wray.

Les versions studio de «I’m Confessin» et «Boppin» The Blues »sont sur l’album Ricky, qui peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Ricky Nelson Best Of d’uDiscover.