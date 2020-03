Les Beach Boys gardent un œil sur l’été

Les garçons de la plage«Le spectaculaire 1963 en Amérique comprenait trois des dix meilleurs singles américains et trois des dix meilleurs albums. Le meilleur groupe vocal pop de la nation montait déjà à nouveau dans les charts avec ‘Fun, Fun, Fun’ lors de la sortie du LP, Shut Down Volume 2, le 2 mars 1964.

La réponse à la question de ce qui est arrivé au Volume 1 est que Capitol avait sorti l’album multi-artistes Shut Down l’été précédent. C’était en réponse au succès de la chanson des Beach Boys de ce nom, publiée comme face b de “Surfin” USA “et un top 30 américain à part entière.

Ce premier volume contient également le lien entre les Beach Boys et l’acteur Robert Mitchum. Shut Down a présenté la chanson titre du groupe et un autre de leurs premiers numéros de hot rod, «409», ainsi que des morceaux des Cheers, des Piltdown Men, des Super Stocks et d’autres. Mais il mettait également en vedette «The Ballad of Thunder Road», le numéro de «Death on the Highway» qu’il a co-écrit et chanté pour le film de 1958 Thunder Road.

Lorsque Shut Down Volume 2 est sorti, le titre s’appliquait cette fois aux Beach Boys et à personne d’autre. “Fun, Fun, Fun” était en route vers un sommet n ° 5 sur le Hot 100, leur deuxième plus haut score à ce jour après le succès n ° 3 de “Surfin” USA. “Le prochain single du groupe, le brillant” I Get Around, ‘n’était pas sur le LP, mais sa face b, le magnifique’ Don’t Worry Baby ‘, était, et a de nouveau fait le top 30 de sa propre force.

L’album contenait également des caprices comme ‘In The Parkin’ Lot ‘,’ Pom, Pom Play Girl ‘et le jokey, le mot parlé “Cassius’ Love contre ‘Sonny’ Wilson. ‘Comme souvent à leurs débuts, il avait aussi les Beach Boys refont des succès rock ‘n’ roll, avec des versions de Frankie Lymon et de l’adolescent de 1956 ‘Why Do Fools Fall In Love’ et l’original de Richard Berry en 1955 ‘Louie Louie’, un succès pour les Kingsmen même quand les garçons étaient fixant leur interprétation.

«Gardez un œil sur l’été» est également une excellente note sur l’album, un charmant numéro de Brian Wilson / Mike Love qui a également été crédité par l’écrivain du Capitole, Bob Norberg. Wilson a refait la chanson avec style pour son album solo de 1998, Imagination.

Peut-être parce que l’attention du public – en fait, l’attention de tout le monde en Amérique – a été distraite par le nouveau tout conquérant Beatles, Shut Down Volume 2 a pris environ six semaines pour faire les charts américains. Il est monté au n ° 13, une performance modeste par rapport à leurs normes récentes, mais a duré 38 semaines et a été certifié or à la fin de 1966.

