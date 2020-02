Les Beach Boys se dirigent vers le Top 10 britannique avec Ronettes Tribute

En termes d’audience au Royaume-Uni, les garçons de la plage‘L’album 20/20 était le cadeau qui continuait de donner. Sorti au début de 1969, il avait été introduit l’été précédent par ‘Refais-le,’ qui a épousé la production moderne avec des paroles nostalgiques et, alors qu’elle culminait au n ° 20 aux États-Unis, est allée jusqu’au n ° 1 outre-Atlantique.

Cela a été suivi par un modeste succès n ° 33 au Royaume-Uni avec la sortie de décembre 1968, «Bluebirds Over The Mountain», mais qui a encore surpassé sa meilleure position américaine du n ° 61. Pour le troisième single, le groupe s’est tourné vers le catalogue de l’un de leurs plus grands héros.

La version des Beach Boys de «Je peux entendre la musique» produit par Carl Wilson et mettant en vedette ses magnifiques voix principales, était une adaptation magistrale de la co-écriture de Spector avec Jeff Barry et Ellie Greenwich, “ I Can Hear Music ”. 100 sur le graphique américain, et cela comme la dernière apparition du groupe là-bas.

La version de couverture du groupe californien n’atteindrait que le 24e rang en Amérique même, mais à ce moment-là, elle avait donné aux Beach Boys leur neuvième top dix britannique, faisant la même note en Hollande, en Suède et en Pologne. Il est entré dans le classement britannique le 26 février 1969 au n ° 47. En avril, le single a culminé au n ° 10, côtoyant une autre arrivée dans le top dix, The Who“S” Pinball Wizard. “

L’album 20/20 a continué à produire de grands succès au Royaume-Uni qui n’ont pas joué aussi bien pour le groupe à la maison. “Break Away”, que leurs fans britanniques ont emporté au n ° 6, s’est arrêté au n ° 63 aux États-Unis, tandis que le n ° 5 “Cottonfields” n’a pas du tout fait le classement américain.

"I Can Hear Music" est sur l'album 20/20 des Beach Boys.

