Les Beatlemaniacs américains ne pouvaient pas en avoir assez

Beatles les complétistes connaissent les détails, mais d’autres observateurs intéressés pourraient être pardonnés un peu de confusion. Meet The Beatles est sorti en Amérique le 20 janvier 1964, avec la plupart des chansons de l’album britannique de deux mois auparavant, With The Beatles. Les autres morceaux sont apparus aux États-Unis peu de temps après sur le deuxième album des Beatles… qui, si vous incluez leur première présence américaine sur Vee-Jay, était en fait leur troisième album. Pendant ce temps, le premier album est sorti en Amérique un mois après le second. Toujours avec nous?

En bref, Meet The Beatles a fait ce que le titre disait, car c’est le disque via lequel la plupart des fans américains ont été initiés au phénomène de Liverpool sur l’album. Capitol Records jouait essentiellement un rattrapage avec Parlophone au Royaume-Uni, menant à la sélection des cerises dans la liste des titres américains.

The British With The Beatles était un album de 14 pistes qui a vu Lennon et McCartneyL’écriture de chansons prend le dessus. Sept compositions de John et Paul ont été complétées par le premier enregistrement du groupe George Harrison chanson, ‘Don’t Bother Me’, et six reprises, dont trois du livre de chansons Motown, ‘Please Mister Postman’, ‘You’ve Really Got A Hold On Me’ et ‘Money (That’s What I Want). “

L’American Meet The Beatles était une collection de 12 titres sur laquelle aucun des trois premiers titres («I Want To Hold Your Hand», I Saw Her Standing There »et« This Boy ») ne figurait sur la version britannique. Les neuf autres étaient, et les trois manquants de «With» («Postman», «Hold On Me» et Chuck Berry“Roll Over Beethoven”) a fait ses débuts aux États-Unis trois mois plus tard lorsque le deuxième album des Beatles est sorti.

C’était en fait leur troisième LP américain, car Vee-Jay avait revendiqué leur propre morceau de l’action avec Introducing The Beatles, sorti juste avant le premier set de Capitol. Meet The Beatles a dûment grimpé au sommet du classement américain le 15 février et y est resté pendant 11 semaines, avant que le deuxième album ne prenne le relais. Les sorties arrivaient vite et fort, et les Beatlemaniacs n’en avaient pas assez.

