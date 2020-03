Les Beatles de Peter Jackson récupèrent leur doc en raison de leur sortie en salles cet automne

Il a été annoncé que le documentaire Fab Four du réalisateur Peter Jackson, The Beatles: Get Back, devrait sortir dans les salles en septembre de Disney. Le nouveau film engloberait des séquences inédites et un son jamais entendu auparavant.

Le film sera distribué aux États-Unis et au Canada le 4 septembre, avec des détails et des dates supplémentaires pour la sortie mondiale du film qui suivra. Le document a été compilé à partir de plus de 55 heures de séquences inédites, filmées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, et 140 heures de enregistrements audio pour la plupart inédits des sessions de l’album Let It Be, ainsi que du film Let It Be.

Les images ont été restaurées par Park Road Post Production de Wellington, Nouvelle-Zélande. La musique du film sera mixée par Giles Martin et Sam Okell aux studios Abbey Road à Londres.

«Aucun groupe n’a eu le genre d’impact sur le monde que les Beatles ont eu, et The Beatles: Get Back est un siège de première ligne pour le fonctionnement interne de ces créateurs de génie à un moment charnière de l’histoire de la musique, avec des séquences spectaculairement restaurées on dirait qu’il a été abattu hier », a déclaré Bob Iger de Disney. “Je suis moi-même un grand fan, donc je ne pourrais pas être plus heureux que Disney puisse partager le magnifique documentaire de Peter Jackson avec un public mondial en septembre.”

Peter Jackson a ajouté: «Travailler sur ce projet a été une joyeuse découverte. J’ai eu le privilège d’être une mouche sur le mur pendant que le plus grand groupe de tous les temps travaille, joue et crée des chefs-d’œuvre. Je suis ravi que Disney soit devenu notre distributeur. Il n’y a personne de mieux pour que notre film soit vu par le plus grand nombre. “

Les Beatles survivants ont également pesé. “Je suis vraiment heureux que Peter ait fouillé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble”, a déclaré Paul McCartney. “L’amitié et l’amour entre nous viennent et me rappellent à quel point nous avons passé une belle folie.”

Ringo Starr a ajouté: «J’ai vraiment hâte de voir ce film. Peter est génial et c’était tellement cool de regarder toutes ces images. Nous étions des heures et des heures à rire et à jouer de la musique, pas du tout comme la version qui est sortie. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment. »

Le film original Let It Be sera également restauré et diffusé à une date ultérieure. The Beatles: Get Back “met en lumière beaucoup plus les sessions d’enregistrement intimes du groupe pour Let It Be et leur performance de 42 minutes sur le toit du bureau d’Apple Savile Row à Londres.

“Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de matériel de la longue tournée des Beatles plus tôt dans leur carrière, The Beatles: Get Back présente les seules images notables du groupe au travail en studio, capturant John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils créent leurs chansons désormais classiques à partir de zéro, en riant, en plaisantant et en jouant à la caméra. “

