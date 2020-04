Les Beatles présenteront en avant-première le film «Yellow Submarine» sur YouTube!

Sans doute Les beatles C’est l’un des gangs, peu importe le temps qui passe, nous continuerons à en parler pendant des siècles des siècles saints, amen. Et c’est qu’en plus de rompre avec les schémas de la musique au début des années 60 avec son rythme et son particulier, ces dernières années, ils ont trouvé un moyen de continuer à s’appliquer afin que les générations futures sachent tout ce que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont fait.

Ils ont été parmi les premiers groupes à avoir leur propre jeu vidéo et plus tard ils ont cassé Internet quand nous avons finalement eu le catalogue complet des Fab Four sur les plateformes numériques, mais maintenant, ils ont décidé d’aller plus loin dans la technologie bénie, car ils ont décidé de diffuser sur YouTube en ces jours de mise en quarantaine l’un des films les plus importants de toute leur carrière, Sous-marin jaune, La bande montrant les aventures farfelues du groupe à travers le monde de Pepperland.

Dans un message posté par l’être aimé et aimé Ringo Starr sur les médias sociaux des Beatles, le batteur a annoncé que ce week-end –et pour la seule fois–Ils termineront ce film sur la chaîne officielle du groupe sur YouTube., étant la première fois qu’il est disponible en ligne. Cette bande a été remasterisée et rééditée dans les salles en 2018 dans le cadre de son 50e anniversaire.

Tous à bord pour la soirée sous-marine YouTube Sing-A-Long Watch! Ce samedi 25 avril à 9h PDT (12h EDT / 17h BST) #StayHome avec nous pour une célébration de l’amour et de la musique. #YellowSubLive Pour en savoir plus et définir un rappel, ici: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi – The Beatles (@thebeatles) 22 avril 2020

En particulier, Les Beatles sortiront la version karaoké du film, avec laquelle vous pourrez voir les membres animés et chanter avec eux certaines des chansons Ils ont été utilisés pour la bande originale comme “All You Need is Love”, Eleanor Rigby “,” Lucy In The Sky With Diamonds “,” When I’m 64 Four “,” All Together Now “et bien d’autres. Nous leur conseillons donc de vocaliser et de reprendre leurs cours de chant afin de ne pas désaccorder.

Si vous avez envie de voir Yellow Submarine et de chanter les rôles qui viennent dans le film, Nous vous disons que vous pourrez le voir sur YouTube ce samedi 25 avril à partir de 11 h (heure du centre du Mexique). Mais pendant que ce grand jour arrive, nous ouvrons la gorge pour accompagner John, Paul, George et Ringo avec ces chansons qui faisaient partie de l’enfance de beaucoup, êtes-vous prêt?