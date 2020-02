Les beaux jours de U2 dans un nouveau millénaire

Un nouveau siècle, un nouveau son et de nouveaux records à battre. Il se passait beaucoup de choses dans U2Le monde de 2000, mais surtout, il y avait un nouvel album que Rolling Stone a décrit comme leur troisième chef-d’œuvre.

Après l’odyssée richement expérimentale de 1997 Pop, le groupe a décidé qu’il était temps de rappeler aux gens comment ils étaient devenus célèbres en premier lieu: en créant une musique rock glorieuse et festive, cette fois pour un nouveau millénaire.

Et ce faisant, ils ont émergé en octobre 2000 avec Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière, qui s’est vendu à 12 millions d’exemplaires spectaculaires à ce jour, et a réalisé quelque chose qu’aucun autre artiste n’avait fait ou n’a fait depuis. L’album contenait le lauréat du Grammy du disque de l’année non seulement une, mais deux fois, avec «Beautiful Day» en 2001 et «Walk On» en 2002. C’étaient seulement deux d’une course généreuse de sept Grammy Awards. Le contrat pour le rôle du meilleur groupe de rock’n’roll au monde a été renouvelé fermement et avec enthousiasme.

Écoutez tout ce que vous ne pouvez pas laisser en ce moment.

Tout ce que vous ne pouvez pas laisser, enregistré dans quatre endroits de Dublin, y compris Windmill Lane, ainsi que dans le sud de la France, était une réunion heureuse de ce que vous pourriez appeler l’équipe de rêve U2. Daniel Lanois et Brian Eno, qui avait aidé le groupe à créer le son qui en faisait des batteurs du monde avec Le feu inoubliable et L’arbre de Josué, et encore avec Achtung Baby, étaient de retour dans les fauteuils des producteurs. Ils ont également fourni des choeurs et d’autres fonctions instrumentales, et il y a eu une production supplémentaire par le collaborateur original Steve Lillywhite, entre autres. Les résultats ont été explosifs et joyeux.

Après presque un an comme l’une des plus grandes tournées rock de tous les temps, l’itinéraire PopMart a finalement pris fin au printemps 1998, peu après le premier spectacle de U2 en Afrique du Sud. Leur prochaine distinction était réservée à quelques privilégiés lorsqu’ils sont apparus dans The Simpsons. Dans Trash of the Titans, malgré le coup de théâtre du concert PopMart du groupe, Homer remporte une victoire écrasante en tant que directeur de l’assainissement de Springfield. Pas étonnant, avec un slogan de campagne “Est-ce que quelqu’un d’autre ne peut pas le faire?”

Alors que le groupe entamait sa propre campagne pour Amnesty International cette année-là, le nom de U2 est resté une présence indélébile dans le monde entier. “Sweetest Thing” est devenu un énorme succès, la meilleure partie de 20 ans après son enregistrement, et la compilation Best Of 1980-1990, accompagnée d’une collection de faces B, s’est vendue par millions.

Un début mémorable de 1999 pour Bono lui a fait présenter un Freddie Mercury Prix ​​décerné à Muhammad Ali, rejoignant Bob Dylan sur scène à nouveau, puis introniser Bruce Springsteen au Temple de la renommée du rock and roll à New York. Mais l’écriture de chansons et les sessions de démonstration pour ce qui serait la suite de la Pop étaient déjà bien avancées.

Bono a résumé l’approche irréfléchie de retour aux sources pour faire de chaque chanson de Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière un gardien. “Dès le début”, a-t-il dit, “nous étions excités lorsque la musique a rencontré le monde réel, et, dans ce contexte, nous avons estimé que les gens n’achetaient plus de disques rock à cause de cette lurgie rock progressive, qui est en augmentation, où le single a été oublié. Dans nos têtes, nous avons écrit 11 singles pour ce disque. “

La confirmation absolue de cette résolution est venue dans le premier single “ Beautiful Day ”. C’était l’un de ces rares hymnes top-of-your-poumons dès le moment où il a quitté le studio, et il fait partie de chaque performance live de U2 depuis il a été libéré.

“Beautiful Day” est allé au n ° 1 au Royaume-Uni et à l’étranger, fournissant la meilleure bande-annonce possible pour l’album qui est arrivé deux semaines plus tard. Quelle meilleure célébration d’un nouveau siècle que des paroles qui rayonnent “C’est une belle journée, ne la laissez pas s’échapper”? Le morceau n’était pas seulement la chanson de l’année aux Grammys 2001, mais le disque de l’année et la meilleure performance d’un duo ou d’un groupe avec Vocal.

Des éléments du son U2 compatible avec les clubs de la fin des années 1990 sont restés dans «Elevation». C’était l’une des trois compositions les plus honorées lors des prochains Grammys, car le groupe, de manière unique, a conservé le trophée de la meilleure performance rock. Le cœur et l’âme de l’album étaient l’immédiateté inclusive de la musique, avec “ Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of ” remportant le Grammy Best Pop Performance 2002, alors que l’inspirant et provocateur “ Walk On ” a remporté le Record of le titre de l’année. Le groupe était sur place pour le jouer lors de la cérémonie.

Soutenir ces numéros célèbres était l’épine dorsale de morceaux d’album puissants tels que “ Kite ”, l’ultra positif “ In A Little While ”, le charmant “ Wild Honey ”, “ Peace On Earth ” et “ When I Look At The World ” et la douce ‘Grace’. U2 n’a pas une fois pris ces choses pour acquises, mais l’album a continué à accumuler une gamme vertigineuse de positions n ° 1, à travers l’Europe, l’Australie et au-delà.

Rolling Stone a qualifié l’album de chef-d’œuvre parce que, selon le magazine, il représentait une somme magistrale de toute l’expérience qu’ils avaient acquise. “U2 distille deux décennies de création musicale dans l’illusion d’un effort sans effort qui n’est généralement possible que chez les vétérans”, a expliqué la revue. “L’album représente la collection la plus ininterrompue de mélodies fortes que U2 ait jamais montée.”

La tournée Elevation qui a débuté en mars 2001 était la célébration d’un autre triomphe de l’album. Le groupe était sur la route pour le reste de l’année, jouant 113 spectacles dans 14 pays, pour un total à couper le souffle de deux millions de personnes. L’étape européenne comprenait quatre nuits à Earls Court à Londres et un spectacle d’été au château de Slane en Irlande.

Le rappel était la machine à sous super prestigieuse du Super Bowl XXXVI à la mi-temps au Louisiana Superdome. Le groupe a dédié sa performance à tous ceux qui ont perdu la vie le 11 septembre. C’était une étape sur laquelle marier le présent de U2 avec son passé, alors qu’ils jouaient «MLK» et «Où les rues n’ont pas de nom», après avoir déclenché leur nouvelle mélodie hédoniste. De beaux jours en effet.

Pour en savoir plus sur la série Behind The Albums d’uDiscover Music sur U2, cliquez ici.

Tout ce que vous ne pouvez pas laisser peut être acheté ici.

Suivez la playlist officielle U2 Best Of.