Les bienfaiteurs de la musique veulent résoudre l’énigme du financement participatif pour les musiciens

Le 14 novembre 2019, Taylor Swift a écrit une lettre ouverte au public, à l’industrie de la musique et, surtout, à ses millions de fans.

Swift – qui a vendu plus de 50 millions d’albums et est devenue une sensation mondiale bien avant son 30e anniversaire – a frappé un ton de frustration et de désespoir, disant, en substance, qu’elle ne serait pas en mesure de jouer la musique de ses six premiers albums quand elle a accepté l’honneur très convoité de l’artiste de la décennie des American Music Awards.

Comme si ce coup n’était pas assez important pour Swift et ceux qui aiment son travail, il a également été révélé que Miss Americana, le documentaire de Netflix sur la vie et la carrière de Swift, ne comporterait aucune des chansons qu’elle avait créé au cours de ses 16 premières années en tant que professionnelle.

La cause des deux revers (et l’immense insatisfaction de Swift) pourrait être attribuée à un accord de 300 millions de dollars impliquant Big Machine Label Group, le capital-investissement Carlyle Group et Scooter Braun – sans aucune contribution de Swift (ou de ses fans).

Dans un accord, la situation critique de nombreux artistes contemporains a été résumée. Même après avoir atteint la célébrité internationale, des musiciens comme Swift sont souvent tenus de se battre pour les droits sur leurs enregistrements.

En fin de compte, Swift a lutté la capacité de se produire aux AMA et de publier son documentaire Netflix. Mais sa lutte continue a suscité un intérêt généralisé pour l’une des pratiques les plus profondément enracinées et troublantes de l’industrie musicale. À la fin, qui peut devenir propriétaire des maîtres?

Bien que l’appel de masse de Taylor lui ait permis de conclure un nouvel accord (qui stipule qu’elle conservera la propriété de ses maîtres) avec Universal Music Group et Republic Records, la réalité est que les stars de demain sont dans la même position que Swift était il y a 16 ans. C’est à ce moment-là qu’elle regardait à l’extérieur – une adolescente talentueuse avec un peu plus qu’un rêve et les moyens de le réaliser.

Et avec la vente de musique physique à son plus bas, la bataille pour les droits des maîtres ne se limite pas à donner aux artistes ce qu’ils doivent; il s’agit de leur permettre de gagner leur vie. Cela stimule différentes approches du problème, en particulier compte tenu des immenses changements dans la distribution de musique, la connectivité des fans et l’accès à la célébrité. Alors que Swift a offert une étude de cas très médiatisée, des milliers d’autres artistes ont accumulé des catalogues sérieux et générateurs de revenus – il est presque impossible de vendre ces catalogues sans sacrifier le contrôle total.

Parmi ceux qui bricolent avec des alternatives, il y a Music Benefactors, une plateforme d’investissement de fan à artiste qui pense que la clé du succès est de laisser les fans participer aux flux de redevances.

C’est peut-être le crowdfunding 2.0, si 1.0 était un désastre total. Mais au lieu du financement participatif classique, la vision de Music Benefactor est de modifier fondamentalement la façon dont les artistes interagissent avec les fans, créent et reçoivent une rémunération. Dans sa plus simple expression, Music Benefactors facilite les investissements des fans qui souhaitent soutenir financièrement leurs artistes préférés – et encaisser les redevances générées par la radio et le streaming.

«L’artiste pourrait théoriquement vendre 99% des droits d’auteur, mais rester en tant que partenaire.»

Dans sa forme la plus complexe, cependant, Music Benefactors permet aux artistes de renoncer à signer leurs maîtres à ceux dont l’intérêt pour eux commence et se termine avec des dollars et des cents. Ainsi, au lieu que des capitaux privés achètent les masters, les fans fournissent le même capital d’investissement en échange. Si elle est largement utilisée, la plate-forme a le potentiel d’éliminer le type de situation difficile que Taylor Swift affronte actuellement.

Le fondateur de Music Benefactors, Matthew Lutz, affirme que la présence d’investisseurs fans ouvre la porte au contrôle des artistes. Il a présenté le concept à Digital Music News pour la première fois le mois dernier, et nous avons depuis uni nos forces pour élargir l’idée. Techniquement, les fans sont propriétaires de l’IP, mais l’approche boursière permet à l’artiste de superviser l’utilisation du catalogue. “L’artiste pourrait théoriquement vendre 99% des droits d’auteur, mais rester en tant que partenaire”, a déclaré Lutz à DMN.

Mais les artistes ont également la possibilité de vendre de plus petits pourcentages de leurs catalogues – tout ce qui a du sens pour leurs besoins financiers et leurs intérêts. Peut-être qu’APO une part de 10% signifie moins de semaines sur la route et plus de temps avec la famille.

Lutz dit que l’opportunité de bouleverser l’industrie de la musique est apparue en mars 2015, lorsque la Securities and Exchange Commission a élargi les exigences du règlement A établies par les Securities Acts de 1933.

L’agence de régulation avait été invitée à le faire par la loi Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS), qui visait à alléger le fardeau réglementaire de la SEC pour les entreprises relativement petites, en particulier les startups.

Ces entreprises – et de nombreuses personnes – ont eu la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs non accrédités. La loi sur les emplois prévoyait également des exemptions pour les enregistrements auprès de la SEC, ce qui rendait depuis longtemps fiscalement improbable pour la plupart des nouvelles entreprises de lever légalement des fonds publics. Alors que les entreprises comptant 500 contributeurs devaient auparavant s’inscrire auprès de la SEC, la loi sur les emplois a porté le total à 2 000. De plus, les limites du montant de l’investissement garantissaient que les individus – et non les sociétés – seraient ceux qui soutiendraient les startups.

Alors que la plupart considéraient le JOBS Act simplement comme un succès bipartisan toujours rare, les fondateurs de Music Benefactors l’ont vu et les stipulations réduites de la SEC comme une chance pour un nouveau départ dans le monde de la musique.

Maintenant, après des années de brainstorming, de conception, de planification et d’exécution, l’équipe de la plateforme a dévoilé l’Artist Public Offering (APO), un programme à guichet unique qui rassemble les artistes et les fans, procurant une tranquillité d’esprit et une sécurité financière anciennes, et donnant ces derniers un moyen fiscalement raisonnable de soutenir leurs professionnels de la musique préférés.

Les APO divisent les droits principaux d’une œuvre particulière en un nombre d’actions préétabli avant de mettre ces actions à la disposition d’investisseurs (non inscrits) pour une juste valeur marchande.

De cette façon, les artistes peuvent garder le contrôle de leurs maîtres, leurs investisseurs auront à cœur leurs meilleurs intérêts et aucune personne ou groupe ne peut dominer l’investissement. De plus, les investisseurs peuvent recevoir des paiements à long terme (du streaming, de la radio et de la synchronisation), et les artistes recevront beaucoup plus d’argent d’avance qu’ils ne le feraient pendant de nombreuses années sous une maison de disques. De même, les artistes peuvent vendre une partie – ou aussi petite – d’une partie de leurs redevances à leur guise.

De plus, les APO facilitent financièrement le démarrage d’actes émergents sans renoncer à leurs droits, et la musique inédite – qui devient la propriété des labels sous la plupart des contrats standard – reste sous le contrôle de l’artiste.

Par rapport aux ventes directes de redevances, les APO accordent aux artistes un contrôle substantiel et une indépendance financière; tandis que les acheteurs privés sont incités à acheter à bas prix et à vendre à prix élevé (comme l’a fait Scott Borchetta, PDG de Big Machine), les investisseurs APO achètent à un taux adapté aux artistes et peuvent dégager un bénéfice exceptionnel par rapport à leur investissement initial, et sans avoir à considérer vente.

De même, les avantages apparents des prêts de propriété intellectuelle – avec des paiements initiaux versés aux artistes – présentent certains inconvénients délicats. En substance, les prêts de propriété intellectuelle donnent aux musiciens une fraction de la valeur totale et potentielle de leurs œuvres en échange du droit à des revenus futurs éventuellement lucratifs. Et si les choses ne marchent pas et qu’un prêt ne peut pas être remboursé, les masters peuvent être pris en garantie.

En théorie, les APO englobent tous les avantages des ventes privées et des prêts IP, tout en minimisant de nombreux inconvénients associés aux paiements initiaux basés sur IP. Lutz affirme que les APO donnent aux artistes une autorité financière et créative sur leur propre carrière, tout en créant une relation artiste-fan encore plus étroite.

Mais qu’en est-il du problème des intermédiaires?

En août 2009, PledgeMusic, une plate-forme musicale directe aux fans, a fait ses débuts. Les objectifs ambitieux de la société – connecter les fans et les artistes, financer des projets innovants et permettre aux groupes de commercialiser des produits sans consulter les détaillants – ont séduit un grand nombre d’artistes. Weezer, Sum 41, The Libertines, «Weird Al» Yankovic, et de nombreux autres artistes bien connus ont utilisé PledgeMusic, et l’avenir de la plateforme semblait prometteur.

Autour de son anniversaire de neuf ans, PledgeMusic est devenu lent à payer les artistes; à son dixième anniversaire, elle était en faillite.

Une idée initiale intelligente et viable avait été perturbée par une dure réalité: les employés devaient également être payés, et même avec des artistes contribuant une partie des revenus de leurs projets, les coûts et les exigences d’une plate-forme en pleine croissance rendaient impossible le maintien à flot financier. Demander plus aux artistes reviendrait à perdre leur soutien et l’intérêt des fans; réduire les employés et les coûts reviendrait à compromettre les capacités du site Web.

L’épisode PledgeMusic et ses conséquences troublantes – certains artistes n’avaient tout simplement pas payé leur argent dû – ont soulevé des questions sur l’efficacité du modèle commercial direct aux fans. Certes, cette conséquence jette une ombre longue et douteuse sur toutes les initiatives similaires, sans exclure les bienfaiteurs de la musique et leurs APO.

Mais selon Lutz, la cause de la chute de PledgeMusic (et la faillite d’efforts similaires) est attribuable aux défis inhérents associés au soutien d’un intermédiaire – l’entreprise dont les employés codent, écrivent, emballent, expédient, organisent et dirigent – et non à le système lui-même. Avec les APO, notent-ils, il n’y a pas d’intermédiaires, au sens d’employé à plein temps, et une petite partie des redevances (et / ou des collectes de fonds) couvrira presque tous les coûts.

Lutz enlève l’intermédiaire et ses dangereux arrangements d’entiercement. Au lieu d’un stylo pour de l’argent, Music Benefactors est simplement un facilitateur d’une relation d’investisseur impliquant des fans et des artistes. L’argent n’est pas garé dans une zone grise; il est livré directement des fans aux artistes et des actifs générateurs de redevances aux fans.

Ce changement structurel important à lui seul fait une différence dramatique dans la relation artiste-fan. Au lieu d’un financement participatif axé sur les projets, l’APO se concentre sur la propriété intellectuelle précieuse et sortante. Et au lieu de jeter des dons dans un pot et d’obtenir un objet spécial en retour, les fans se positionnent comme des micro-investisseurs. Lutz voit son modèle produire des récompenses exponentiellement plus importantes – tout en éliminant l’un des plus gros problèmes de propriété de l’industrie.