Les Billboard Latin Music Awards reportés

Billboard et Telemundo viennent d’annoncer le report des Billboard Latin Music Awards et de la conférence Latinfest +, en raison de la pandémie de coronavirus. Les deux événements devaient avoir lieu à Las Vegas, NV du 20 au 23 avril et présenter certains des plus grands talents de la musique latine, dont le chanteur et rappeur portoricain Bad Bunny, Le chanteur de reggaeton colombien J Balvin, les légendes norteño Los Tigres del Norte et le «nouveau roi du reggaeton», Ozuna. Une date future n’a pas encore été confirmée.

La 27e cérémonie annuelle des Billboard Latin Music Awards a été diffusée en direct sur Telemundo depuis le Mandalay Bay Events Center le 23 avril. La plus ancienne cérémonie de remise de prix dans l’industrie de la musique latine reconnaît les chansons, albums, producteurs, auteurs-compositeurs et, bien sûr, interprètes du genre les plus vendus de l’année. Les nominations de cette année sont Bad Bunny et Ozuna, qui sont tous deux en lice pour 14 prix – dont Artiste de l’année. Parmi les autres prétendants, citons J Balvin, Daddy Yankee et Farruko, ainsi que les artistes multisegments Drake, DJ Snake et Katy Perry.

Dans sa 30e année, le Latinfest + nouvellement rebaptisé, anciennement Latin Music Conference, est le plus ancien et le plus grand rassemblement de musique latine au monde. La célébration culturelle de quatre jours avait prévu plus de 40 événements et 50 conférenciers, dont Carlos Vives, Lunay, Mariah et J Balvin.

Un communiqué publié par Billboard et Telemundo a déclaré aujourd’hui: “Suite aux recommandations du gouverneur du Nevada de limiter la taille des rassemblements publics pour la prévention et le confinement de COVID-19, Telemundo et Billboard ont annoncé qu’ils reporteraient les prochains Billboard Latin Music Awards”. Ils ont ajouté que «la conférence LatinFest +, qui était prévue du 20 au 23 avril au Venetian, sera également reportée. La santé et la sécurité de nos invités, artistes, participants et membres du personnel continuent d’être notre priorité absolue, et nous sommes impatients de reporter la remise des prix et la conférence dans un avenir proche. »

