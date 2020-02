Les Black Crowes devaient nettoyer la maison pour aller de l’avant, dit Rich Robinson

LES CROWES NOIRES guitariste Rich Robinson a parlé à USA Today de ses retrouvailles avec son frère Chris pour une tournée de 46 dates en 2020 pour célébrer le 30e anniversaire du premier album classique du groupe, les années 1990 “Secouez votre argent Maker”. Joindre Chris et Riches dans le nouveau CROWES NOIRES la gamme sont Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

Interrogé était derrière la décision de réformer LES CROWES NOIRES et faire venir tous les nouveaux musiciens pour le reste de la programmation, Riches a dit: “Vous savez, un groupe de 30 ans est fondamentalement une famille, et la dynamique familiale s’intègre rapidement et fortement. Et puis cette dynamique, tout au long des 30 ans, change radicalement mais se retire en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Quand le succès arrive, quand le succès arrive moins, et quand de nouvelles personnes entrent et que des personnes âgées partent, quand vous jetez de la drogue sur le feu, et vous jetez de l’argent, et toutes ces choses, tout le monde commence à avoir son propre programme. leurs propres désirs et besoins à la table. Et la façon dont cela se manifeste, au moins dans LES CROWES NOIRES, il est devenu ce scénario incroyablement toxique et dysfonctionnel. Et c’est facile à blâmer Chris ou me blâmer, ou Chris et moi. Mais il y avait beaucoup de gens dans ce groupe qui travaillaient très activement pour garder Chris et moi de communiquer et de m’entendre. Parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir leur chemin si Chris et j’ai parlé et je me suis entendu. “

Il a poursuivi: “C’est l’un des problèmes du succès. Les gens ont leur propre programme. Comme cela a toujours été, le cœur de ce groupe est moi et Chris. Nous avons écrit les chansons. C’était notre groupe quand nous avons commencé en 1985. C’était notre groupe quand nous nous sommes arrêtés en 2013.

“Nous venons de dire:” Écoutez, la seule façon pour que ça fonctionne, c’est si nous continuons à rester en bonne santé, à nous entendre et à nous parler, et nous n’avons pas de scénario où les gens continuent de nous gêner et d’essayer nous les uns contre les autres. La seule façon de le faire est de faire venir de nouvelles personnes. Personne de notre passé – personne dans l’équipe, personne dans la direction, personne dans le groupe. Il faut juste qu’il soit nouveau. Il doit rester positif. Nous voulons rester dans la vie de chacun et nous aimerions tous les deux refaire de la musique à l’avenir. “

LES CROWES NOIRES«la prochaine tournée marquera Chris et RichesC’est la première série de concerts qui se déroule ensemble depuis 2013. Le groupe interprétera son premier album multi-platine 1990 dans son intégralité, ainsi qu’une poignée d’autres tubes et favoris.

LES CROWES NOIRES a lancé les retrouvailles avec un concert le 11 novembre au Bowery Ballroom de New York et a repris la scène le 14 novembre au Los Angeles Troubadour club. La tournée officielle débute correctement le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin, à Austin, le 19 septembre au Forum de L.A.

Ancien LES CROWES NOIRES le batteur Steve Gorman, qui a récemment publié son mémoire révélateur, “Difficile à gérer: la vie et la mort des foules noires”, a déclaré qu’il n’était pas surpris de voir Chris et Riches faire équipe avec de nouveaux musiciens pour une tournée. “Pour moi, c’est une fatalité depuis des années”, Steve Raconté Fusion de la station de radio WRIF de Detroit. “Je pense qu’ils ont tous deux fait de sérieux efforts pour s’établir dans des carrières solo qui pourraient les soutenir, qui pourraient fournir une vie, et je suppose que ni l’un ni l’autre n’a vraiment fonctionné. Et donc ils avaient toujours besoin être LES CROWES NOIRES encore. Et cette tournée est une indication du fait que, pour eux, ils ont toujours été LES CROWES NOIRES. Et pour moi, LES CROWES NOIRES était un groupe. Ce n’était pas à propos de leur groupe; c’était notre groupe. C’était six personnes, ou cinq personnes, ou quatre personnes, selon l’année, mais c’était toujours bien plus que deux frères qui écrivaient les chansons. Le succès de ce groupe avait beaucoup à voir avec bien plus qu’eux, c’est mon point de vue. Et la chose la plus spéciale à propos de ce groupe, comme je l’ai déjà dit, c’est ce que six personnes ont pu faire quand nous étions sur la même longueur d’onde. “

Gorman a poursuivi en disant qu’il ne faut pas nécessairement la faute de la Robinson frères pour vouloir garder LES CROWES NOIRES marque vivante.

“Cette tournée n’a rien à voir avec moi – elle ne l’a jamais fait, elle ne l’aurait jamais fait”, a-t-il expliqué. “LES CROWES NOIRES sont mon passé. Maintenant, la musique est toujours là. Et si quelqu’un va voir cette tournée et décide qu’il aime LES CROWES NOIRES maintenant, je pense que c’est fantastique. Je suis tout pour préserver l’héritage du groupe dans lequel j’étais. Je pense que cette tournée n’a rien à voir avec ça. Je pense que cette tournée est les deux qui ont besoin d’argent. Et à cela je dis – et ça va. Je sais ce que c’est que de se préoccuper de mes finances; tout le monde le fait. Et si vous avez la cinquantaine et que vous pouvez gagner votre vie en jouant de la musique, alors, par Dieu, vous devriez jouer de la musique, si c’est ce que vous voulez faire. Ainsi, ils ont pleinement le droit de le faire – légalement et éthiquement et moralement; peu importe. C’est bon. Ça n’a rien à voir avec moi. Alors, vis et laisse vivre. “