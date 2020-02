Les Black Keys annoncent une tournée avec Gary Clark Jr.

Les Black Keys et Gary Clark Jr. ont annoncé une tournée de 35 dates en Amérique du Nord cet été. La série de dates débute en juillet et se poursuit jusqu’en septembre. Trouvez l’itinéraire complet ci-dessous et prenez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Les Black Keys et Clark ont ​​sorti leurs nouveaux albums “Let’s Rock!” et This Land, respectivement, l’année dernière. Clark a remporté trois Grammys pour l’album: Meilleur album rock, Meilleure performance rock et Meilleur album blues contemporain.

Les Black Keys et Gary Clark Jr .:

07-07 Seattle, WA – White River Amphitheatre @

07-08 Portland, OR – Amphithéâtre Sunlight Supply @

07-10 Berkeley, CA – Théâtre grec! @

07-11 Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint @

07-12 Chula Vista, CA – Amphithéâtre de la North Island Credit Union @

07-14 Salt Lake City, UT – Amphtiheatre USANA ^

07-15 Morrison, CO – Amphithéâtre de Red Rocks ^

07-17 Dallas, TX – Dos Equis Pavilion ^

07-18 Houston, TX – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell ^

07-19 Austin, TX – Amphithéâtre d’assurance Germania ^

07-21 St. Louis, MO – Amphithéâtre du Casino Hollywood – STL ^

07-22 Cincinnati, OH – Riverbend Music Center ^

07-24 Indianapolis, IN – Ruoff Music Center ^

07-25 Chicago, IL – Amphithéâtre du Casino Hollywood – CHI ^

07-26 Detroit, MI – DTE Energy Music Theatre ^

08-11 Cleveland, OH – Blossom Music Center%

08-12 Toronto, Ontario – Budweiser Stage%

08-14 Darien Center, NY – Amphithéâtre du lac Darien%

08-15 Syracuse, NY – Amphithéâtre St. Joseph’s Health à Lakeview%

08-16 Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center%

08-18 Bangor, ME – Darling’s Waterfront Pavilion%

08-19 Hartford, CT – Théâtre XFINITY%

08-21 Boston, MA – Xfinity Center%

08-22 Camden, NJ – Pavillon BB&T%

08-23 Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center%

08-25 Gilford, NH – Pavillon de la Banque du New Hampshire%

08-26 Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre%

08-28 Columbia, MD – Pavillon Merriweather Post%

08-29 Virginia Beach, VA – Amphithéâtre de prêts immobiliers pour anciens combattants United%

08-30 Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park%

09-01 Charlotte, NC – PNC Music Pavilion%

09-02 Birmingham, AL – Amphithéâtre d’Oak Mountain%

09-04 Tampa, FL – MIDFLORIDA Amphithéâtre des coopératives de crédit%

09-05 West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK%

09-06 Jacksonville, FL – Place du jour%

@ avec Jessy Wilson

! avec Allah-Las (Gary Clark Jr.ne joue pas)

^ avec le Marcus King Band

% avec Yola

.