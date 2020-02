Les Blackbyrds avancent dans le son vers un smash

Au début de 1975, les Blackbyrds, le groupe inspiré, encadré et produit par le grand trompettiste de jazz Donald Byrd, étaient en route vers leur plus grand record de leur carrière.

Le groupe, qui mettait en vedette certains des étudiants en jazz que Byrd a enseignés à l’Université de Harvard, avait auparavant eu un top 30 du R&B en Amérique en 1974 avec «Do It Fluid». Écrit par le maître lui-même, c’était la chanson d’ouverture d’eux-mêmes -début du premier album, produit par Byrd avec Larry Mizell. Cela n’avait atteint que le 69e rang du classement pop, mais il était maintenant temps pour leur grand moment de croisement. La chanson était magique «Walking In Rhythm».

La chanson était sur leur deuxième album pour le label Fantasy, Flying Start, également sorti fin 1974 et cette fois uniquement produit par Byrd. Écrit par Barney Perry, le morceau était un numéro contagieux et joyeux mis en évidence par un solo de flûte fluide et brillant d’Allan Barnes, qui a également joué du saxophone ténor et soprano dans le groupe.

‘Walking In Rhythm’ est entré dans le sondage Hot Soul Singles de Billboard au n ° 89 le 1er février 1975 et a rapidement grimpé sur trois palmarès. Il a fini par frapper le n ° 4 sur cette liste, le n ° 5 sur le compte à rebours Easy Listening du magazine et le n ° 6 sur le Hot 100.

La chanson a de nouveau été acclamée outre-Atlantique, lorsqu’elle a atteint la fin du mois de mai au palmarès des singles britanniques et s’est hissée au 23e rang. très respectable n ° 30 sur le sondage pop LP. Parmi un total de 11 singles du R&B, les Blackbyrds ont eu un autre succès dans le top 10 de la soul, cette fois au n ° 3, avec “ Happy Music ” de 1976, qui leur a également donné un deuxième single pop top 20 au n ° 19.

