Les Blue Angels sont en deuil; sa fondatrice Martha Avante Barrón est décédée

Les Blue Angels, célèbres et aimés pour faire danser tout le monde, Aujourd’hui, il met de côté la fête pour pleurer la triste mort de Martha Avante Barrón, membre fondateur du groupe et mère des frères Avante.

“Avec une grande tristesse, nous vous informons que le 30 mars, Mme Martha Avante Barrón est décédée”, ont-ils écrit dans la publication des nouvelles. «Mme Martha était mère de 8 enfants et fondatrice de Los Ángeles Azules. Ses efforts inlassables pour rechercher l’importance de sa famille seront toujours reconnus. “

Le groupe le plus emblématique de Mexico n’a pas dévoilé plus de détails concernant la mort de Martha Avante Barrón. Mais oui, les réseaux sociaux du groupe ont été inondés de messages de soutien, de solidarité et d’admiration pour Martha. Et ce n’est pas tous les jours, une maman fonde avec ses enfants l’un des groupes les plus emblématiques que le pays ait vu de son histoire. Actuellement, Los Ángeles Azules est composé des frères Elías, Jorge, Alfredo, José Hilario, Cristina et Guadalupe, et au fil des ans, des membres de leur famille qui partagent un amour de la musique l’ont rejoint.

Son histoire

Originaire d’Iztapalapa, l’une des communautés les plus pauvres de la ville, la famille Mejía Avante n’a pas toujours eu une place privilégiée dans la colonie. Leur besoin très financier les a conduits à des tocas lors de mariages, baptêmes, anniversaires et quinze ans car “au moins là-bas on leur a donné de la nourriture gratuite”. C’est ainsi que finalement, et après l’impulsion de leur mère, ils ont formé en 1979 Playa Azul, le premier nom du groupe.

Avec des influences de rythmes colombiens, des sons de groupe et une fusion de musique régionale, Los Angeles Azules a trouvé un monde de cumbia. Ce n’est qu’en 1982 qu’ils ont commencé leurs productions professionnellement avec Ritmo, Alegría y Sabor!

En 1994, et avec huit disques sur les épaules, la maison de disques a produit le premier album qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, a obtenu quatre disques d’or, un Golden Palm, un Golden Clover et bien d’autres. Certaines des chansons les plus emblématiques de Delivery of Love sont «Acércate A Mi» et «Piénsalo Bien». Il y a quelques années, ils ont sorti le mythique «Como Te Voy A Olvidar» sur leur album Unforgettable pour obtenir des dizaines d’autres récompenses, une reconnaissance internationale et devenir ainsi le groupe que nous connaissons et aimons tous.