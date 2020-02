Les camarades de groupe de Megadeth, David Ellefson et Chris Poland, visiteront ensemble l’Australie en mai

MEGADETH bassiste David Ellefson et ancien MEGADETH guitariste Chris Pologne s’associera pour une tournée en Australie en mai. Il s’agira de la première fois que la paire prend la route ensemble depuis 37 ans.

Rendez-vous:

22 mai – Max Watts, Melbourne



23 mai – Manning Bar, Sydney



24 mai – Crowbar, Brisbane



25 mai – The Basement, Canberra



26 mai – Enigma Bar, Adélaïde

Les billets seront mis en vente le 24 février via Détruisez toutes les lignes.

Septembre dernier, Ellefson et Pologne réunis sur scène pour interpréter les chansons classiques du groupe “La conjuration” et “La paix vend” (avec l’ancien ANTHRAX et actuel SAINT ARMÉ chanteur John Bush au chant) à Slidebar à Fullerton, en Californie. Des séquences vidéo de la performance peuvent être vues ci-dessous (gracieuseté de Youtube utilisateur The Music Revolt).

Pologne fait une apparition sur Ellefsonpremier album solo de “Géants endormis”, qui a été publié en juillet dernier via Records de combat. La chanson “Marteau (descend)” Des marques Ellefson et Pologneest la première collaboration commercialisée depuis MEGADETHest emblématique “La paix vend … Mais qui achète?” album.

M’a dit Ellefson: “C’était génial de renouer avec Chris, musicalement et personnellement, qui est et a toujours été l’un des acteurs les plus innovants du métal.

“Quand nous travaillions sur la constitution du record, Thom [[Hazaert, Ellefsonpartenaire de]avait soulevé l’idée de Chris de lui jouant sur une piste, et d’une manière ou d’une autre, tout a fonctionné “, poursuit-il.” Ajoutez quelques solos de tueur de Chris Pologne, sur une chanson qui contient déjà Mark Tremonti [[ALTER BRIDGE], Dave McClain [[SACRED REICH, TÊTE DE LA MACHINE], et Eric A.K. de FLOTSAM [[ET JETSAM], et vous ne pouvez qu’imaginer à quel point c’est incroyable. C’est vraiment une collaboration épique, et nous ne pourrions pas être plus excités à ce sujet. “

Pologne a ajouté: “Honnêtement, le tout était flou. Thom m’a dit qu’ils travaillaient sur ce qui allait devenir le «Géants endormis» record, et je lui ai demandé si je pouvais jouer dessus. C’était génial de renouer avec David, musicalement, et la chanson a une si grande énergie. Ce fut un processus rapide et indolore, et il y a tellement d’autres joueurs incroyables sur la chanson, Mark Tremonti, etc., qu’il n’aurait vraiment pas pu être plus cool. “

Pologne récemment signé à Ellefsonest relancé Records de combat étiquette. Combat a publié une réédition de luxe de Chrisfait ses débuts en solo en 1990, “Retour à Metalopolis”, en novembre. Disponible à l’origine sur Enigma Records en 1990, “Metalopolis” était Pologneest de retour sur scène après son départ de 1987 de MEGADETH. Considéré par beaucoup comme un chef-d’œuvre déchiqueté méconnu, “Metalopolis” vitrines Polognele style thrash / rock emblématique du jazz, dans une collection de compositions instrumentales intemporelles.

