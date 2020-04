Les chansons de «Tiger King» explosent sur Spotify – en particulier au Danemark

La carrière musicale de Joe Exotic décolle sur Spotify grâce à sa musique apparaissant dans le documentaire “Tiger King” de Netflix.

Tout au long du documentaire, la musique de Joe Exotic pimente l’histoire – mais est-ce lui qui chante? Le musicien Vince Johnson dit que lui et feu Danny Clinton sont les voix de plusieurs chansons. Les directeurs de spectacle ont cependant déclaré au Los Angeles Times que Joe chante sur certains morceaux.

Les chansons de Tiger King sont apparues sur Spotify le 30 mars. Spotify dit que les fans du documentaire Netflix ont demandé à voir la musique disponible sur la plateforme.

Deux semaines après sa sortie, la chanson ‘I Saw A Tiger’ a désormais des auditeurs sur tous les marchés de Spotify. Le Danemark arrive en tête du nombre de pièces de la chanson, suivi du Royaume-Uni. Les États-Unis ont la plus grande part d’auditeurs, mais d’autres pays diffusent davantage la chanson par auditeur.

Spotify dit que la musique de Joe Exotic enregistre en moyenne une augmentation quotidienne de 18% des flux. Ils révèlent également que les milléniaux sont certains de ses plus grands fans – les 25 à 34 ans sont les plus gros consommateurs.

Les chansons de «Tiger King» Top 10 des pays en streamingDanemarkUKIrelandIcelandNorwayNew ZealandAustraliaSwedenUSACanada

Le documentaire «Tiger King» est l’émission la plus populaire sur Netflix en ce moment. Netflix dit que c’est le titre le plus regardé pendant la période la plus longue sur sa plateforme. Il explore la culture de l’élevage de tigres aux États-Unis. Exotic a été emprisonné en 2019 pour complot en vue de tuer un rival commercial présenté dans le documentaire.

La popularité du documentaire a attiré les fans du monde entier vers les chansons de Tiger King.

Une suite potentielle est déjà en discussion avec le réseau Investigation Discovery. Cette émission enquêtera sur la disparition du mari de Carole Baskin. Joe Exotic accuse Baskin d’avoir assassiné son mari millionnaire, disparu dans les années 90.

