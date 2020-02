Donc, vous connaissez chaque ligne dans The Lion King, au point où vous pouvez mettre en scène un one- (wo) man show, et vous avez partagé un moment de costume de couple comme Buzz Lightyear et Woody pour plus de Halloweens que vous n’en auriez aimé admettre. Mais que savez-vous réellement des chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney?

The House Of Mouse possède une impressionnante chaîne d’acteurs et de compositeurs, allant des stars hollywoodiennes primées aux vétérans de Broadway. Chanter les chansons bien-aimées n’est cependant que la moitié de l’histoire. Connaître les personnes qui les ont fait vivre est vraiment un tout nouveau monde.

Voici tous les éléments essentiels sur les chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney.

Julie Andrews: «Une cuillerée de sucre» (Mary Poppins, 1964)

Laissez à Julie Andrews le soin de transformer la banalité de la prise de médicaments en une célébration charmante et joyeuse. L’une des chanteuses les plus célèbres derrière les meilleures chansons de Disney, la nounou cinématographique préférée de tout le monde a flotté dans le cœur des téléspectateurs bien avant son tour de Mary Poppins. Les rôles de Broadway comme Eliza Doolittle dans My Fair Lady et Queen Guinevere aux côtés du roi Arthur de Richard Burton à Camelot l’ont mise sur la carte au début de sa carrière. Andrews est rapidement devenu un nom familier après Mary Poppins, avec son rôle en tant que gardienne adorable, Maria, dans l’adaptation du film The Sound Of Music l’année suivante.

Cliff Edwards: «Quand vous souhaitez une étoile» (Pinocchio, 1940)

Connu sous le nom de «Ukulele Ike» et ressemblant fortement au cricket le plus aimé du cinéma, Cliff Edwards n’était pas étranger à Hollywood. Acteur de la scène et du cinéma, Edwards est apparu dans tout, de la première comédie musicale de Broadway de George et Ira Gershwin, Lady Be Good, au film His Girl Friday. En plus de son fameux virage en tant que bogue conscient de Pinocchio, il a également exprimé le chant du corbeau dans Dumbo de Disney.

Jodi Benson: ‘Part Of Your World’ (La Petite Sirène, 1989)

Fournissant à la fois la voix parlée et chantée à la sirène la plus précoce de Disney, Jodi Benson était une actrice de Broadway avant de devenir la principale dame de Disney. Après avoir enveloppé l’émission Smile avec le parolier et dramaturge Howard Ashman, ce dernier lui a conseillé d’auditionner pour le prochain film. Benson a fait ses débuts au cinéma en 1989, donnant la parole à l’un des plus grands artistes de Disney coups durables. Benson allait devenir une actrice à succès et une artiste nominée à Tony, prêtant sa voix à divers personnages au fil des ans (y compris Barbie dans Toy Story 2 et 3) et décrochant l’un de ses rares rôles de film d’action à ce jour lorsque elle est apparue dans la comédie musicale fantastique Enchanted, en 2007.

Brad Kane: «Un tout nouveau monde» (Aladdin, 1992)

Place à Brad Kane! Ayant commencé sa carrière à seulement trois ans avec une petite partie dans le film Six semaines, Brad Kane a continué à transformer un garçon de chœur hors Broadway dans des émissions telles qu’Evita en plusieurs apparitions télévisées et cinématographiques, y compris Law & Order to Buffy contre les vampires. Kane a fourni la voix à la voix parlante de Scott Weinger pour Aladdin et a porté la chanson écrite par Alan Menken à un Grammy Award pour la chanson de l’année au 36th Annual Grammys. Première et seule chanson Disney à faire, «A Whole New World» trouve la place de Kane parmi les chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney.

Lea Salonga: ‘Reflection’ (Mulan, 1998)

Du palais d’Agrabah aux camps d’entraînement de la Chine impériale, Salonga a exprimé les personnages de la princesse Jasmine dans le rôle titulaire d’Aladdin et de Mulan. Elle a été la première femme asiatique à remporter un Tony Award (Meilleure performance d’une actrice principale dans une comédie musicale), qu’elle a reçu en 1991 pour son rôle dans Miss Saigon, alors qu’elle n’avait que 20 ans. Salonga a été nommée Disney Legend en 2011 pour son travail avec le Magic Kingdom. Avant Miss Saigon, elle a fait ses débuts à seulement sept ans dans la production du répertoire Philippines The King And I, et a également joué dans le rôle éponyme d’Annie, en 1980, en continuant à faire des apparitions dans d’autres grandes comédies musicales, y compris Miss Saigon et Les Misérables.

Danny Elfman: «Qu’est-ce que c’est?» (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Tout comme Le cauchemar avant Noël se double parfaitement d’un film de Noël et d’un film d’Halloween, tout comme Danny Elfman triple pour fournir la partition, les paroles et la voix chantée de Jack Skellington pour le film. En plus d’être le leader du groupe de la nouvelle vague Oingo Boingo, Elfman a apporté ses talents de marqueur musical à d’autres classiques de Tim Burton, notamment Ed Wood, Sweeney Todd et Edward Scissorhands. Il a également créé la chanson thème des Simpsons. La bande originale de Nightmare Before Christmas a été nominée pour un Golden Globe pour la meilleure musique originale en 1993, et le tour d’Elfman sur “What’s This?” Fait du compositeur l’un des chanteurs les plus aimés derrière les meilleures chansons de Disney.

Jerry Orbach: «Soyez notre invité» (Beauty And The Beast, 1991)

Après avoir eu le temps de sa vie dans Dirty Dancing, mais avant d’afficher son badge de Lennie Briscoe sur Law & Order, Jerry Orbach était le candélabre parisien préféré de tout le monde. Orbach a également été nominé pour plusieurs Tony Awards pour un certain nombre d’apparitions à Broadway, y compris sa représentation de Billy Flynn à Chicago et Chuck Baxter dans Promises, Promises, pour lequel il a remporté le prix. Son interprétation de «Be Our Guest» a été nominée pour la meilleure chanson originale aux Golden Globes et aux Academy Awards. Personne ne met Lumière dans le coin.

Joseph Williams: «Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir?» (Le Roi Lion, 1994)

Être le fils d’un compositeur de films John Williams, il semble juste que Joseph Williams continue à se faire un nom comme l’un des chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney. Avant de chanter pour Simba, Williams était célèbre pour avoir affronté Toto pendant leurs années post-africaines du milieu à la fin des années 80. En plus de publier des disques solo, Williams a suivi les traces de son père et a poursuivi une carrière de compositeur, marquant de la musique pour le cinéma et la télévision.

Judy Kuhn: ‘Colours Of The Wind’ (Pocahontas, 1995)

Bien avant de prêter sa voix soprano-pop au personnage de Pocahontas au milieu des années 90, Judy Kohn était une chanteuse distinguée de Broadway qui avait une flopée de nominations Tony à son nom, mettant en vedette dans les productions des années 80 de Broadway Les Misérables, Benny Andersson et Les échecs musicaux de Björn Ulvaeus et la production West End de Metropolis. En ce qui concerne son rôle à Disney, la voix de Kuhn a porté «Colors Of The Wind» à un Academy Award de la meilleure chanson originale et a poussé la bande originale de Pocahontas au n ° 1 du Billboard 200. Les paroles de la chanson ont été inspirées par des lettres qu’un Le chef amérindien a écrit au Congrès américain pour demander aux hommes d’État d’honorer leur responsabilité envers les terres indigènes et les ressources écologiques. Le résultat final était une mélodie magnifiquement émouvante qui portait un message intemporel.

Roger Bart: «Go The Distance» (Hercules, 1997)

Bien que le personnage d’Hercule soit exprimé par Tate Donovan (qui incarnait Jimmy Cooper, le courtier en valeurs mobilières détournant des fonds de The OC), c’est le chanteur Roger Bart qui gagne sa place parmi les chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney, grâce à sa voix pour le demi-dieu le plus gros de l’entreprise. . Avant de crooner sur le mont Olympe, les références de Bart à Broadway incluent des tours dans You’s A Good Man, Charlie Brown (pour lequel il a remporté un Tony), The Producers et Comment réussir en affaires sans vraiment essayer. En plus de l’enregistrement de Bart pour le film, Michael Bolton et Ricky Martin ont interprété des versions de «Go The Distance» pour le générique de fin sur les versions anglaise et espagnole, respectivement.

Randy Newman: «Vous avez un ami en moi» (Toy Story, 1995)

Pas seulement l’un des chanteurs derrière les plus grandes chansons de Disney, Randy Newman est un auteur-compositeur-interprète à part entière, avec une base de fans dévouée. Les plus jeunes fans ne le connaissent peut-être que comme le mélomane sentimental derrière de nombreuses bandes sonores de films Disney, y compris la trilogie Toy Story, mais la carrière musicale de Randy Newman a commencé bien avant qu’il ne soit un clin d’œil à Pixar. Penning frappe tout au long des années 60 et 70 pour les goûts de Fleetwood Mac, Peggy Lee, Dusty Springfield et, le plus célèbre, Harry Nilsson, Newman a également enregistré sa propre musique, y compris le hit surprise “Short People”. À partir des années 80, il est devenu un compositeur de films à succès et est à l’origine de nombreux succès les plus sincères de Disney. Avec plus de 20 nominations aux Oscars à son nom, Disney a un ami dans Randy Newman.

Idina Menzel: «Let It Go» (Frozen, 2013)

Avant d’occuper un palais de glace au sommet des montagnes d’Arendelle à Frozen, Idina Menzel n’était qu’un autre citadin bohème de bas en haut essayant de garder les lumières allumées en tant que Maureen Johnson dans la comédie musicale Rent – à la fois à Broadway et dans l’adaptation cinématographique de 2005. Elle est également à l’origine du rôle d’Elphaba la méchante sorcière dans le smash de Broadway Wicked. Non seulement ‘Let It Go’ a été classé parmi les cinq premiers du Billboard Hot 100, mais il a remporté un Oscar et un Grammy, respectivement pour la meilleure chanson originale et la meilleure chanson écrite pour les médias visuels.

Christopher Jackson: «Où vous êtes» (Moana, 2016)

Jouer le premier président américain dans le hit ultra-smash de Lin-Manuel Miranda Hamilton n’est que l’un des moments forts de la carrière de Christopher Jackson. Miranda et Jackson ont collaboré à nouveau pour écrire la musique de Moana. Avant de faire entendre le chef Tui dans le film, Jackson était une série régulière sur diverses émissions de télévision, notamment Oz, Gossip Girl et The Good Wife de HBO. Non seulement Christopher est un écrivain de musique pour le cinéma et la scène, mais il a écrit de la musique pour LL Cool J et will.i.am des Black Eyed Peas.

Benjamin Bratt: ‘Remember Me’ (Coco, 2017)

Alors que le crooner fictif Ernesto De La Cruz est l’inspiration musicale du film Coco, pour Benjamin Bratt (la voix derrière le personnage) Coco a marqué sa première incursion dans le chant. Encore une autre star de Law & Order pour se retrouver parmi les chanteurs derrière les meilleures chansons de Disney, Bratt a porté la chanson écrite par Robert et Kristen Anderson-Lopez à un Academy Award pour la meilleure chanson originale lors de la cérémonie de 2017. Bratt a rejoint le film aux côtés des anciens d’Hollywood Edward James Olmos et Gael García Bernal, qui a également fait ses débuts en chant.

Mary Costa: «Il était une fois un rêve» (Sleeping Beauty, 1959)

Mary Costa a fourni les tuyaux derrière la princesse la plus reposée de Disney dans le film de 1959. La mélodie était basée sur une mélodie Tchaïkovski du ballet original de la Belle au bois dormant de 1890, et sert de chanson d’amour tout au long du film. Après avoir coupé ses dents avec Dean Martin et Jerry Lewis en concerts à l’UCLA, Costa a été appelé par Walt Disney lui-même pour lui offrir le rôle d’Aurora après son audition. Elle a même été choisie par Jackie Kennedy pour chanter au service commémoratif de JFK à Los Angeles, en 1963.

Suivez la liste de lecture Disney Hits sur Apple Music et Spotify.

