Les charpentiers redonnent le coup des Marvelettes

Quand Les Marvelettes tracée avec l’original “Please Mr. Postman”, c’était l’ère Hot 100 de Bobby Vee, Barry Mann et Lonnie Donegan. Quand le Charpentiers»La couverture habile de la chanson de Motown a rejoint les best-sellers en novembre 1974, Billy Swan nous disait qu’il pouvait aider, les Trois Degrés se demandaient quand ils vous reverraient et Carl Douglas pratiquait son kung-fu. Le 25 janvier, le remake du duo était assis au sommet du palmarès Billboard.

Fin 1961, ‘Postman’ est entré dans l’histoire en devenant le premier pop n ° 1 d’un label Motown. Le public croisé qu’il a atteint comprenait Richard Carpenter, qui avait 15 ans quand il est devenu un succès, et sa sœur Karen, qui n’avait que 11 ans. Puis, 13 ans après l’original, l’interprétation des frères et sœurs est entré dans le sondage Billboard et est rapidement devenu non seulement leur onzième top 10 américain, mais leur troisième et dernier n ° 1.

Les Carpenters avaient souvent ajouté des reprises habiles à leur propre collection de chansons distinguées, comme quand ils avaient refait Les Beatles“Ticket To Ride” comme leur tout premier single. Ils ont aussi fait Ruby et les romantiques ‘Hurting Each Other’ Leon Russell«Superstar» et a même fait sienne la chanson préférée des enfants de Sesame Street. Ils voudraient interpréter aussi «Solitaire» de Neil Sedaka sur le même album Horizon qui contenait «Postman» et, plus tard, «There’s A Kind Of Hush», la composition de Geoff Stephens / Les Reed rendue célèbre par Herman’s Hermits.

Le remake de Richard et Karen Motown est entré dans le palmarès pop américain au n ° 77. Neuf semaines plus tard, il a renversé «Mandy» de Barry Manilow pour atteindre le sommet pendant une semaine, devenant la troisième chanson de l’ère pop à toucher le n ° 1 dans deux versions différentes versions. Les autres: «Go Away Little Girl» de Steve Lawrence et Donny Osmond, et «The Loco-motion» de Little Eva et Grand Funk.

'Please Mr. Postman' est sur l'album Carpenters 'Horizon

