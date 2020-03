Les Chemical Brothers confirmés pour le pique-nique électrique 2020

Les Chemical Brothers, Rage Against The Machine, Snow Patrol et Lewis Capaldi ont été annoncés en tant que têtes d’affiche pour Electric Picnic 2020.

Le festival revient dans le comté de Laois en Irlande une fois de plus entre le 4 et le 6 septembre – les quatre actes susmentionnés occupant le premier rang au cours du week-end.

D’autres grands noms sur le projet de loi comprennent le groupe irlandais Picture This, le chanteur des Stones Roses Ian Brown, Foals, Run the Jewels, Skepta, James Vincent McMorrow, Annie Mac, Mabel, Rick Astley, Jeff Mills, Denzel Curry, Helena Hauff, Declan McKenna et bien d’autres.

Discutant du pique-nique électrique 2020, le directeur du festival Republic Melvin Benn a déclaré à l’Irish Times que c’était «incroyable, avec cinq têtes d’affiche» pendant trois nuits. “Si vous commencez à regarder à travers le corps du projet de loi et les actes prometteurs comme Lyra, beabadoobee et Saint Sister, je pense que c’est génial”, a-t-il déclaré.

Benn reconnaît que les grands titres sont tous masculins, mais dit qu’aucune vedette féminine n’est en tournée cet été. “Nous sommes entièrement déterminés à faire participer les femmes à toutes les formations, mais il n’y a pas de capacité d’équilibre entre les sexes dans les têtes d’affiche en général pour le moment.”

Il dit également qu’il ne s’attend pas à devoir reporter ou annuler Electric Picnic 2020 à cause du coronavirus. “Je ne m’en inquiète pas du tout. Je suis à toute vapeur à moins que les gouvernements d’ici et du Royaume-Uni ne disent que nous ne pouvons pas aller de l’avant… Je suis convaincu à 100% qu’en juin, nous serons tous sur le dos et que nous l’aurons tous oublié, très franchement, et tous vous b_ers »- les médias -« trouveront autre chose à écrire à ce sujet.

«Pour le moment, je n’ai rien d’autre en tête que la planification de ce festival au moment où il aura lieu. Lorsque vous mettez en perspective le nombre de personnes qui pourraient être gravement blessées, je pense que cela a été un peu fouetté, mais c’est une excellente nouvelle. La réalité est que, pour moi, je vais proposer des divertissements en plein air jusqu’à ce que quelqu’un me force à arrêter. “

