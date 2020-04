Les Chemical Brothers organisent une sortie pour écouter la sortie Planet Dust

Les Chemical Brothers organisent une soirée d’écoute Exit Planet Dust exclusive sur les réseaux sociaux ce soir, 3 avril, à 21 heures, heure du Royaume-Uni.

Tom Rowlands et Ed Simons se sont rendus sur Twitter pour annoncer l’événement. Ils ont écrit la soirée d’écoute «Exit Planet Dust» ce vendredi 21 h, heure du Royaume-Uni! Suivez @chembros @eddychemical @Tim_Burgess @beth_orton @Steve_Dub @robinturner pour des réflexions et des souvenirs de la réalisation de l’album. Jouez ou écoutez où que vous soyez et utilisez #timstwitterlisteningparty pour vos propres souvenirs. »

Soirée d’écoute «Exit Planet Dust» ce vendredi 21 h, heure du Royaume-Uni! Suivez @chembros @eddychemical @Tim_Burgess @beth_orton @Steve_Dub @robinturner pour des réflexions et des souvenirs de la réalisation de l’album. Jouez ou diffusez où que vous soyez et utilisez #timstwitterlisteningparty pour vos propres souvenirs. pic.twitter.com/xrratxmnGu

– The Chemical Brothers (@ChemBros) 3 avril 2020

Le premier album très acclamé des Chemical Brothers, Exit Planet Dust, a été publié pour la première fois le 26 juin 1995 au Royaume-Uni par Junior Boy’s Own, Freestyle Dust et Virgin Records, et le 15 août 1995 aux États-Unis par Astralwerks. L’album a été enregistré entre août et novembre 1994, avec ‘Song to the Siren’ joué en direct. Son titre fait référence à du duo électronique pionnier départ de leur ancien nom The Dust Brothers.

«Song to the Siren» a été créé simplement à l’aide d’un système hi-fi Hitachi, d’un ordinateur, d’un échantillonneur et d’un clavier, à l’aide d’un échantillon de This Mortal Coil. Andrew Weatherall de The Sabres of Paradise avait entendu la piste. Il a décidé de le jouer en live dans ses DJ sets, et a signé Rowlands and Simons sur son label Junior Boy’s Own, qui a réédité le single en 1993. Le groupe était déjà devenu des remixeurs populaires, mélangeant des morceaux allant de «Jailbird» de Primal Criez à «Voodoo People» de The Prodigy (leur remix de ce titre particulier est également devenu la face A de «Voodoo People» sur certaines versions).

Exit Planet Dust a reçu des éloges de la critique et a figuré dans les charts britanniques pendant de nombreuses semaines, chaque année depuis sa sortie en 1995 jusqu’en 2000; son plus haut sommet était le numéro 9 en 1995. L’album a reçu des éloges critiques considérables à sa sortie, avec le NME décrivant le disque comme «un équipement impétueux, brut et pliant les règles fait par des fans de musique ouverts d’esprit, pour des fans de musique ouverts d’esprit» et il a continué à être acclamé, et a ensuite été inclus dans le livre 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Écoutez Exit Planet Dust sur Apple Music et Spotify.